Haïti – Humanitaire : 170,000 dollars de dons de l’Organisation de Sean Penn

Source HL/ HaïtiLibre

En présence de représentants de la Mairie de Delmas et du Ministère de la Santé Publique, la « J/P Haitian Relief Organization » (J/P HRO) de l’acteur américain Sean Penn, a organisé une cérémonie de remise de dons à son Centre de Développement Communautaire situé à Delmas 40 B.

D’une valeur de plus de 170.000 dollars américains, ces dons sont constitués : de de lits d’hospitalisation, des kits d’intervention chirurgicale pour maternité et orthopédie, de tables d’accouchement, de matériels et intrants de laboratoires, de matériels et d’équipements pour la médecine interne, de médicaments d’urgence, de solutés, d’équipements pour la stérilisation entre autres.

Ces dons ont été distribués aux instances gouvernementales et Centres communautaires oeuvrant dans le domaine de la santé dans la zone métropolitaine : l’Hôpital la Paix (Delmas 33), la Maternité Isaïe Jeanty (Chancerelles), la Clinique……………………….…lire la suite sur haitilibre.com