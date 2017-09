257 ONG interdits de fonctionnement en Haïti

Source Jean Daniel Sénat | Le Nouvelliste

L’administration Moïse-Lafontant souhaite une articulation des programmes des ONG et des agences internationales avec ses priorités et les besoins du peuple haïtien. L’annonce a été faite par le ministre de la Planification et de la Coopération externe (MPCE), Aviol Fleurant, ce vendredi. Celui-ci rappelle que le chef de l’Etat, Jovenel Moïse, croit indispensable de sortir le pays de l’assistanat et de passer au registre de développement.

A ces organismes, Aviol Fleurant lance deux mots d’ordre. D’abord, indique-t-il, il faut que ces institutions financent ce dont le peuple haïtien a besoin et non pas ce qu’elles estiment nécessaire. « Et les interventions doivent être réalisées en regard d’un leadership gouvernemental », souligne-t-il.

A moyen terme, Aviol Fleurant indique que le mot d’ordre est que l’aide publique au développement doit passer par les canaux gouvernementaux ou le gouvernement la refusera. « Ce mot d’ordre est justifié par la confiance du peuple haïtien dans cette administration, par la légitimité d’un président élu dès le premier tour, par la lutte de ce gouvernement pour combattre la corruption […] »

Pour l’heure, seulement 370 ONG se plient aux exigences du gouvernement haïtien, rapporte le ministre. Celles-ci fournissent régulièrement des rapports d’activités. En revanche, dénonce-t-il, d’autres ne publient pas…………………..…….lire la suite sur lenouvelliste.co,