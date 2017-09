Éphéméride du jour ….., 31 août 1850 // Décès de Charles Rivière Hérard, 5e président haïtien

31 août 1850 Décès de Charles Rivière Hérard, 5e président haïtien

En 1842, Hérard conduit un mouvement insurrectionnel à partir du Manifeste de Praslin du 1er septembre 1842. Cette révolte partie du village de Praslin près de la ville des Cayes, se répand dans le pays et finit par renverser la dictature du président Jean-Pierre Boyer.

Charles Rivière Hérard devient président du gouvernement provisoire composé de Jean-Chrysostome Imbert, Philippe Guerrier, Nolasque Segrettier et du général Voltaire, le 4 avril 1843. Il est ensuite élu président de la République, le 30 décembre 1843 par l’Assemblée Constituante et prête serment le 4 janvier 1844 à 10 heures du matin.

Il fut renversé par des révolutionnaires le 3 mai 1844.

Aujourd’hui, 31 Août 2017

244ème jour de l’année, 34ème semaine de l’année

121jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du blog

Le mot Blog est issu du mélange entre Web et Log c’est à dire littéralement un carnet de bord sur le net.

Est-il étonnant de voir apparaître une journée mondiale du blog ?

Pour beaucoup, phénomène de société, pour d’autre simple effet de mode.

Un petit blog pour la route ?

Les Blogs font parler d’eux seulement depuis quelques années en France, pourtant ils sont présents sur le net depuis quasiment le début de celui-ci. Quand, en 1993, Tim Berners Lee créé le premier site internet de l’histoire il est le premier blogger de l’histoire, sans le savoir.

Nouveaux moyens d’expression sur le net, ils ont l’avantage de pouvoir être créés facilement.

Coups de gueules, coups de cœurs, journaux intimes, albums photos, vies privées, successions de liens… on trouve réellement de tout dans la planète blog que d’aucuns nomment parfois la blogosphère.

« Blog bless the World »

Les célébrités et les politiciens ouvrent tous leur propre blog. Nouvelle forme de communication, outil marketing ? Madonna, toujours à la pointe, n’hésite pas à ouvrir son blog afin que « officiellement » tous ses fans puissent lui parler et laisser des messages directement et toujours « officiellement » c’est elle-même qui y répond. Tout cela au moment où sort un nouvel album.

Les blogs permettent à des inconnus de devenir stars, comme Salam Pax qui au début de la guerre en Irak décrivait son quotidien à la façon d’un envoyé spécial.

Andy Warhol ne se trompait pas quand il annonçait « A l’ avenir, chacun aura son quart d’heure de célébrité mondiale «

http://www.journee-mondiale.com/163/journee-mondiale-du-blog.htm

Journée internationale de prévention des overdoses

Cette journée consacrée à la prise de conscience des dégâts liés aux overdoses existe depuis 2001, mais vous en entendrez très peu parler en Europe continentale.

En effet, son origine est australienne et il semble bien qu’elle soit pour le moment célébrée uniquement dans quelques pays anglo-saxons: Australie, Etats-Unis, Canada et Grande-Bretagne.

Mes sincères condoléances…

L’International Overdose Awareness Day, de son nom anglais, tient son origine d’une discussion datant de 2001 entre deux membres australiens de l’Armée du Salut, Sally J. Finn et Peter Streker. Ils avaient organisé à l’époque une action publique consistant à offrir un ruban de « condoléances » aux entourages de personnes décédées par overdose.

Penington Institute

Depuis 2012, c’est le Penington Institute qui a repris en mains l’organisation de cet événement, après le retrait de l’Armée du Salut. Cet institut tente de promouvoir la santé et la protection des personnes en associant la recherche sur les méfaits des drogues avec des actions de terrain sur les populations.

Leur site internet propose aux organisations d’enregistrer leur propre événement pour en assurer une large promotion

Un site à visiter : www.overdoseday.com

http://www.journee-mondiale.com/398/journee-internationale-de-prevention-des-overdoses.htm

UN FAIT A RETENIR

1836 Un brevet fut accordé à Henry Blair, un noir américain affranchi.

C’était sa deuxième invention. Il avait inventé le semoir à maïs.

Ses inventions étaient signées d’un x car il ne savait ni lire, ni écrire.

Il était le deuxième noir à recevoir un brevet.

La Pensée du Jour

« La vie est ainsi disposée ; ce qui fait le bonheur de l’un fait nécessairement le malheur de l’autre.»

Théophile Gauthier/ Mademoiselle de Maupin (1835)

PRENOM DU JOUR

Saint Aristide mais aussi Gabrielle, Jonas…

Enseigna la philosophie à Athènes au IIe siècle et se convertit avant d’écrire une « apologie » de la religion chrétienne

Les Aristide sont sensibles et imaginatifs

Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 4

Aujourd’hui

L’Ere des Vierge, comprise entre le 23 août et le 22 septembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

TRANSIT musical /Sébastien Pierre «Viv Toujou »

Pour découvrir la musique de Sébastien Pierre «Viv Toujou » cliquezsur le lien qui se trouve sur notre site : www.radiovision2000haïti.net

Révélé au grand public lors de la deuxième édition du concours national de recherche de talent, Sébastien Pierre s’est vite détaché du groupe. Il n’est pas simplement un jeune talent de plus, mais un jeune artiste avec un talent et un savoir-faire exceptionnels.

Sacré champion Stars 2008, Sébastien a eu la chance de participer à de grands spectacles sur tout le territoire national. « Viv toujou, une chanson que l’on retrouve sur son album « Idantite’m ».

Le Culturel chez Nous

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

————————————————–SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017

Deux artistes Gilberson Cyprien (Bel-Air) et Jean-Robert Alexis (Grand-Rue) travaillent assidûment à leurs ateliers pour préparer le vernissage de l’exposition pour le 2 septembre prochain – en duo, au local de Bel Art, en face du Complexe du Bel-Air, sous le patronnage du mouvement « Nou pran lari-a ».

Deux moments ont marqué l’orientation de la vie artistique de Jean-Robert Alexis, l’artiste-peintre venu de l’Artibonite : sa rencontre avec l’artiste récupérateur Céleur Jean Hérard…]

Haïti – AVIS : Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The Ten Outstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales Leadership et/ou réalisation académique Réalisation culturelle Leadership morale et/ou environnemental Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme Leadership humanitaire et/ou volontaire Développement scientifique et/ou technologique Développement personnel et/ou réalisation personnelle Innovation médicale

Les 10 lauréats au maximum, seront sélectionnés parmi toutes les candidatures reçues, quelle que soit la catégorie. Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Règlement des candidatures :

Les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans. Les candidats nés avant le 1er janvier 1977 ne sont pas éligibles pour les récompenses des Jeunes les plus remarquables d’Haïti ;

Les candidats devront être citoyens haïtiens ;

Le candidat devra signer le formulaire officiel de candidature. Ce faisant, il certifie l’authenticité de toutes les informations contenues dans le formulaire et en autorise la diffusion. Il s’engage également, dans le cas où sa candidature aurait été retenue et à moins de force majeure, d’être présent à la Cérémonie TOYP des récompenses à Port-au-Prince ;

Toutes les informations seront présentées sur les pages du formulaire officiel. Aucune pièce jointe n’est permise ;

Formulaire d’inscription : drive.google.com/file/d/0B_Pc8tp7JDMycG1RY24xSnNRcmc/view

Chaque candidat devra concourir dans une des 10 catégories listées sur ce formulaire. Veuillez noter que les candidats ne peuvent choisir qu’une seule catégorie par formulaire ;

Les formulaires de candidature devront parvenir avant le 30 septembre 2017. Merci d’envoyer les formulaires dûment remplis à toypjcihaiti@gmail.com . Dans la mesure du possible, veuillez soumettre la fiche de candidature en français.

Les candidats doivent être prêts à promouvoir les idéaux de JCI pour l’année 2017 après avoir obtenu leur récompense.

————————————————-Lundi 4 au Jeudi 14 septembre 2017 Lol Fest, le premier festival international du rire en Haïti

Après avoir organisé diverses soirées humoristiques en Haïti, Dream Promo se lance dans une aventure encore plus ambitieuse : Lol fest, le premier festival international du rire, en Haïti prévu du 4 au 14 septembre 2017. Tandis que les organisateurs mettent les bouchées doubles pour assurer à ceux qui feront le déplacement un maximum de plaisir, les artistes du line-up sont déjà dévoilés.

Ce premier festival international du rire en Haïti se déroulera à Port-au-Prince et au Royal Decameron, sur la Côte-des-Arcadins. Après les ateliers d’apprentissage à l’Institut français d’Haïti entre le 4 et le 6 septembre, Port-au-Prince recevra ses spectacles humoristiques, soirées étudiantes et animation pour familles et enfants du 8 au 14 septembre 2017, tandis qu’au Royal Decameron, le rendez-vous est fixé du 8 au 10 septembre.

Avec Rachid Badouri comme invité d’honneur et un spectacle en hommage à Languichatte Débordus, Lol Fest amène sur nos scènes des humoristes et comédiens tant haïtiens qu’étrangers. Rachid Badouri, Mehdi Bousaidan, Mike Ward, et Garihanna Jean-Louis arriveront du Canada. Paul Taylor, Donel Jacksman, Bun Hay Mean, de la France. Cocoa Brown, des États-Unis et Mark Viera, de Porto Rico. Afistol, Ashley, Cynthia Jean-Louis, Jesifra, Piti, Manmi Pwella, Atys Panch, Sejoe, Shishie, Sucess Junior, sont les artistes du terroir en lice pour cet événement. À noter qu’au cours de ce festival, une soirée unique rendra hommage au célèbre comédien Théodore Beaubrun, dit Languichatte Débordus. Pour ce spectacle qui clôturera le festival, Mélanie, Barnabé, Manfred, Ashley et Sexi seront sur scène pour jouer une pièce inédite de ce comédien qui a grandement marqué le théâtre contemporain haïtien. Il faut aussi souligner que le chanteur T-Jo Zenny est aussi l’un des invités de Lol fest qui rassemble à Port-au-Prince 37 artistes pour 24 spectacles, dont 3 seulement sont payants.

Source / Le Nouvelliste

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie

La liste des lauréats de la deuxième édition des Prix Jeunesse 3535 a été publiée. Sur 411 jeunes innovateurs venus de quatre continents et de 37 pays différents, Haïti est fièrement représenté par Michel Joseph dans la catégorie PERSONNALITE RADIO, TV OU INTERNET. On peut lire sur la page de l’association la description qui suit :

« Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc.

Lancement de la 4e édition du prix de poésie créole Dominique Batraville

Les éditions Pulùcia viennent de lancer la quatrième édition du prix de poésie créole Dominique Batraville pour l’année 2017. La cérémonie s’est déroulée, le jeudi 17 août 2017, en présence des partenaires officiels du concours à l’Alliance française de Jacmel.

Pour la quatrième année consécutive, les éditions Pulùcia invitent les écrivains à postuler pour le Prix poésie créole Dominique Batraville. Cette année, le prix a rallié trois principaux partenaires tels que la mairie de Jacmel, l’Académie créole haïtienne et l’Alliance française. Organisé en hommage à Dominique Batraville, le prix est conçu dans l’idée de promouvoir la langue créole haïtienne à travers la poésie et encourager du même coup les poètes qui écrivent en créole.

« Par ce prix, nous comptons valoriser l’art et la culture haïtienne », a déclaré Perronneau Molière, responsable des affaires économiques au sein des éditions Pulùcia. Le maire Loudie César, représentante de la mairie de Jacmel qui fait partie des membres du comité qui gère le prix se dit très satisfait de cette initiative qui vise à encourager les poètes de continuer à produire en créole. Elle voit dans ce concours l’opportunité de valoriser la langue créole et dorer son esthétique.

« La mairie de Jacmel est très fière de supporter ce prix. Nous sommes là pour encourager tous les gens qui contribuent positivement à l’évolution de la société »

Cependant, si beaucoup trouve naturel que la mairie de Jacmel et l’Académie créole haïtien, soient de la partie, d’autres se questionnent de la présence de l’Alliance française sur ce panel. À cette interrogation, Nadège Slagmulder, directrice sortante de l’Alliance française de Jacmel précise que : « L’Alliance française est avant tout une école de langue, elle est non seulement pour la promotion de la langue française, mais aussi pour la diffusion des cultures francophones et locales. Donc nous sommes ravis et trouvons ça normal de soutenir le prix Dominique Batraville ».

Selon Perronneau Molière, les inscriptions sont déjà ouvertes et prendront fin le 3 septembre 2017. Cependant le comité a trouvé nécessaire d’apporter quelques améliorations cette année comme par exemple la démocratisation des inscriptions et l’anonymat des membres du jury. Dorénavant les inscriptions en ligne sont possibles pour les personnes vivant à l’étranger. Le prix poésie créole Dominique Batraville rentre dans le cadre de la rentrée littéraire organisée chaque année par les éditions Pulùcia. Les résultats seront publiés avec la clôture du mois créole le 29 octobre, mais la remise du prix se fera en janvier 2018.

« Pour marquer le prix cette année, d’autres activités sont prévues en parallèle. Des ateliers de SLAM sont prévus et un colloque sera organisé sur l’importance de la langue créole dans l’économie haïtienne », indique M. Perronneau Molière.

Depuis ses quatre années de réalisation, les éditions Pulùcia ont procédé au couronnement de plusieurs lauréats tels que Jacques Adler Jean Pierre, lauréat de la première édition, Coutchève Lavoie Opont, André Fouad, entre autres.

Le prix de la poésie créole Dominique Batraville est la deuxième initiative à portée littéraire entreprise par les éditions Pulùcia pour cette année. L’on se rappelle du lancement de la première édition du prix Gary Victor de la nouvelle lancée au mois de juillet dernier. Celui-ci est consacré à la langue française et rentrera dans une tradition annuelle comme le prix de la poésie créole. En attendant que les résultats soient publiés, les éditions Pulùcia appellent au support financier des institutions intéressées. « Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux partenaires pour les deux prix. Les institutions peuvent supporter soit le prix Gary Victor de la nouvelle soit celui de la poésie ou les deux si elles le souhaitent » a invité Ancion Pierre Paul, directeur général des éditions Pulùcia.

Les éditions Pulùcia évoluent dans le milieu littéraire à Jacmel depuis dix ans et s’investissent dans la promotion de la littérature et de l’écriture. Pour cette année ils ont déjà accordé trois résidences de création parmi eux la résidence d’amitié bénéficiée par Coutechève Lavoie Opont, premier lauréat de la précédente édition et les récentes résidences d’André Fouad et de l’écrivain poète Dominique Batraville à qui le prix est dédié et qui a duré trois mois. Cette résidence a été réalisée de concert avec la mairie de Jacmel, le centre Culturel Charles Moravia et FoukiMage production.

————————————————————-L’actualité du monde, dans le passé

31 Août 12 Naissance de Caligula à Antium

Adulé au début de son règne par le peuple romain, il devient peu à peu un empereur autocratique. Il meurt assassiné par plusieurs membres de la garde prétorienne en 41 à Rome.

31 Août 1290 Par proclamation d’Edouard Ier, les juifs sont expulsés d’Angleterre

Quand Édouard Ier monta sur le trône en 1272, la situation de ces derniers dans le pays était déplorable ; même on ne pouvait en imaginer de pire. Aux accusations mensongères devenues courantes, on en ajouta une, aussi fantaisiste : les Juifs rognaient maintenant les pièces d’or et d’argent, ou en fabriquaient de fausses.

Les conditions aussi défavorables ne pouvaient que nuire à la situation économique de ceux-ci. Ils ne faisaient que s’appauvrir. Constatant qu’à force d’exigences, il avait tué la poule aux œufs d’or, Édouard Ier eut une idée, la dernière dont il pût attendre quelque chose : confisquer le peu qui restait aux Juifs et les chasser du royaume.

À Tichea beAv de l’an 5050 (1290), comme nous l’avons dit, parut l’édit leur ordonnant de quitter le pays dans un délai de cent jours. Seuls ceux qui accepteraient d’abjurer leur foi et de se convertir au christianisme seraient autorisés à y rester. Il y eut quelques faibles qui profitèrent de la chance qui leur était offerte, mais ils furent très peu nombreux. Tous les autres, quelque 16.000 hommes, femmes et enfants, n’emportant avec eux que leurs rouleaux sacrés et les objets de culte, partirent à pied en direction de la côte.

31 Août 1527 John Rut écrit à Henri VIII pour lui décrire le Labrador

Il s’agit de la première lettre connue écrite à partir du Canada.

Il mentionne la présence de 14 navires de pêche français et portugais.

Rut est choisi par le roi Henry VIII d’Angleterre pour trouver un passage vers l’Asie et établir des relations commerciales. Il quitte Plymouth le 10 juin avec deux vaisseaux et atteint la côte du Labrador à environ 53° de latitude nord à la mi-juillet. Forcé de faire voile vers le sud à cause de la présence d’icebergs, il jette l’ancre à St. John’s (Terre-Neuve), où il constate la présence de 14 navires de pêche français et portugais. Au cours de l’expédition, un des navires disparaît. L’autre longe la côte en direction sud, à la recherche d’un passage vers l’ouest, et atteint finalement les Antilles. À la fin de l’été 1528, le navire est de retour en Angleterre.

1591 Combat des Açores

Isolé et attaqué par une quinzaine de navires ibériques, le Revenge oppose pendant près de 15 heures une résistance homérique et ne se rend qu’à la dernière extrémité. Son héroique capitaine, le vice-amiral Sir Richard Grenville, cousin de Walter Raleigh et vétéran de maints combats, dont ceux de l’Armada, meurt de ses blessures à bord du vaisseau amiral espagnol San Pablo.

Sir Richard Grenville

1666

Recensement en Nouvelle-France

http://www.republiquelibre.org/cousture/TALON.HTM

Jean Talon a effectué un recensement systématique de la population en 1666.

Talon a dénombré les personnes à leur lieu habituel de résidence. Il s’est en outre chargé lui-même d’une bonne partie du dénombrement, allant de porte en porte. Il a inscrit tous les habitants de la colonie, en indiquant leur nom, leur âge, leur profession, leur état matrimonial et leur lien avec le chef de la famille au sein de laquelle ils vivaient. Ce recensement visait également à évaluer les richesses industrielles et agricoles de la colonie, la valeur des ressources forestières et minérales locales ainsi que le nombre d’animaux domestiques, de seigneuries, d’immeubles publics et d’églises.

Le recensement a permis de dénombrer 3 215 habitants d’ascendance européenne, soit 2 034 hommes et 1 181 femmes. Parmi ces habitants, on comptait trois notaires, trois instituteurs, trois serruriers, quatre huissiers, cinq chirurgiens, cinq boulangers, huit fabricants de tonneaux, neuf meuniers, 18 marchands, 27 menuisiers et 36 charpentiers. La colonie se composait principalement de trois établissements, où habitaient 528 familles. Québec avait une population de plus de 2 100 personnes, alors que Montréal comptait 635 habitants et Trois-Rivières, 455.

http://www.statcan.ca/francais/about/jt_f.htm

31 Août 1807 Naissance de Sir John Young, Baron Lisgar

Lord Lisgar est le deuxième gouverneur général du Canada.

Dès le début de son mandat, il doit affronter la rebellion des Amérindiens de la rivière Rouge au Manitoba. Puis des Fénians (Révolutionnaires américains d’origine irlandaise) effectuent un raid au Canada. Lord Lisgar fait améliorer les relations avec les États-Unis. Il voit aussi à renforcir l’unité canadienne

31 Août 1811 Décès de Louis Antoine de Bougainville, navigateur et explorateur

En 1756, Louis-Antoine de Bougainville est venu en Nouvelle-France comme capitaine de dragons et aide de camp de Louis-Joseph de Montcalm. Il est premier aide de camps de Montcalm en 1756 aux côtés de qui il combattit aux plaines d’Abraham en 1759. En 1759, il alla chercher des renforts, puis dirigea la retraite après la mort de Montcalm, et obtint pour s’être signalé dans cette expédition, le grade de colonel. Il est renvoyé en France après la conquête.

Quand la paix fut conclue, il se tourna vers la marine. Il fut nommé capitaine de frégate et il planifia le voyage autour du monde français. Il partit de Brest le 15 décembre 1766 à bord de la frégate la Boudeuse, qu’il commandait, accompagné de la flûte navire de charge l’Étoile. Les deux navires gagnèrent l’Amérique du Sud. Au Brésil, le

botaniste Philibert Commerson qui faisait partie de l’expédition découvrit la fleur qu’il nomma plus tard Bougainvillée. Après avoir remis les îles Malouines aux Espagnols, il franchit le détroit de Magellan. Il visita des Îles comme Tahiti, l’Océanie. Il rentra à Saint-Malo le 16 mars 1768 et publia une relation de son voyage Description d’un voyage autour du monde.

31 Août 1811 Naissance de Théophile Gautier, poète, romancier et critique d’art français

Théophile Gautier est un poète, romancier, peintre et critique d’art français, né à Tarbes le 30 ou 31 août 1811 et mort à Neuilly-sur-Seine le 23 octobre 1872 à 61 ans.

En 1836 Gautier, devenu journaliste pour des raisons financières, fait paraître un roman, Mademoiselle de Maupin, qui fait scandale. Alors qu’il prépare un nouveau roman, Le Capitaine Fracasse, qu’il n’achève que 30 ans plus tard, divers récits, contes ou nouvelles paraissent de 1837 à 1866 : citons Fortunio, La Toison d’or, Une nuit de Cléopâtre, Arria Marcella ou encore le Roman de la Momie.

31 Août 1814 John Sherbrooke s’empare de Castine

D’autres petites villes côtières du Maine tombent également, sous l’effet d’une action conjointe de l’armée britannique et de la Royal Navy.

31 Août 1836 Brevet pour le semoir à grains de coton

Un brevet fut accordé à Henry Blair, un noir américain affranchi. C’était sa deuxième invention. Il avait inventé le semoir à maïs. Ses inventions étaient signées d’un x car il ne savait ni lire, ni écrire. Il était le deuxième noir à recevoir un brevet.

31 Août 1867 Décès de Charles Baudelaire, poète et écrivain français

-Pierre Baudelaire est un poète français, né à Paris le 9 avril 1821 et mort dans la même ville rue du Dôme, dans le seizième, le 31 août 1867 (à 46 ans). De son vivant, Charles Baudelaire se vit reprocher son écriture et le choix de ses sujets. Il ne fut compris que par quelques-uns de ses pairs. Aujourd’hui, il est reconnu comme un écrivain majeur de l’histoire de la poésie française. Au travers de son œuvre, Baudelaire a tenté de tisser et de démontrer les liens entre le mal et la beauté, la violence et la volupté.

Charles Baudelaire est l’auteur des poèmes: Les Fleurs du mal (1857), Fusées (1867), Petits poèmes en prose ou Le Spleen de Paris (1862).

Il fut également traducteur en français d’Edgar Allan Poe (notamment les Histoires extraordinaires), qu’il contribua à faire connaître.

1870 Naissance de Maria Montessori

Maria Montessori est médecin et pédagogue italienne, créatrice des « Maisons des Enfants ».

Elle est internationalement connue pour la méthode pédagogique qui porte son nom, la pédagogie Montessori. Elle est morte le 6 mai 1952.

31 Août 1879 Naissance à Vienne d’Alma Mahler

Fille de bonne famille, intelligente et cultivée, elle épouse le grand compositeur Gustav Mahler en 1902. A sa mort, elle se laissa emportée par ses dons en tant que peintre, mais également compositrice. Elle fuit l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, et rejoint bientôt New York où elle sera considérée comme une artiste majeure jusqu’à sa mort, le 11 décembre 1964.

31 Août 1880 Naissance de Wilhelmine des Pays-Bas

Fille de Guillaume III des Pays-Bas, née d’une union très tardive, elle lui succède le 23 novembre 1890, mais demeure sous la régence de sa mère Emma de Waldeck-Pyrmont jusqu’en 1898. Bien que dernière reine à être fille d’un Orange-Nassau, cette dynastie se perpétue sous le règne de sa fille Juliana et celui de sa petite-fille Beatrix. Les membres actuels de la maison royale des Pays-Bas portent le nom néerlandisé d’Orange-Nassau.

31 Août 1887 Yoshihito est nommé empereur

Yoshihito, l’empereur Taisho, est le 123ème empereur du Japon. Son règne dure 14 ans, de la fin 1912 à la fin 1926. Il reçoit le nom de Yoshihito et le titre de l’empereur Taisho le 6 septembre 1879. Il est officiellement déclaré héritier le 31 août 1887 et est formellement intronisé prince héritier le 3 novembre 1888. Yoshihito souffrait des séquelles d’une méningite contractée trois semaines après sa naissance qui l’avait laissé en mauvaise santé physique et intellectuelle. Il fit très peu d’apparitions publiques, même après son ascension au trône en 1912. Lors de l’une de ses rares apparitions publiques, à l’occasion de l’ouverture de la Diète en 1913, au lieu de lire son discours, il roula les feuilles de papier en une sorte de télescope et regarda les députés à travers son instrument improvisé. Après 1919, il n’avait plus aucune charge officielle

31 Août 1888 Premier crime du tueur en série Jack l’Éventreur

Mary Ann Nichols est assassinée. C’est le premier meurtre commis par Jack l’Éventreur. Elle fut retrouvée égorgée et éviscérée dans une cour d’immeuble. Jack l’Éventreur (en anglais, Jack the Ripper) est le nom donné à un tueur en série anglais qui assassina sauvagement cinq femmes prostituées, issues de milieux pauvres, dans le quartier de Whitechapel, à Londres en 1888. Le mystère qui entoure l’identité et les mobiles du tueur (ou des tueurs) a intrigué de nombreux enquêteurs et inspiré plusieurs auteurs. Le meurtrier ne fut jamais découvert.

1895 Dépot d’un brevet pour un Zeppelin

Le comte Ferdinand von Zeppelin semble s’intéresser à la construction d’un ballon dirigeable après la Guerre franco-allemande de 1870-71 quand il est le témoin de l’utilisation par les français de ballons pendant le siège de Paris. Aussi voit-il l’utilisation militaire de ce type d’aéronefs en 1863 pendant la guerre de Sécession à laquelle il participe comme observateur militaire du côté de l’Union.

Il développe sérieusement son projet après sa retraite anticipée de l’armée en 1890, à l’âge de 52 ans. Le 31 août 1895, il dépose un brevet incluant les principales caractéristiques, toutes n’atteignant pas le stade de la construction.

31 Août 1903 Inauguration de l’Auditorium de Québec

La salle fut inaugurée les 31 août et 1er septembre 1903 par deux concerts de la Société symphonique de Québec dirigée par Joseph Vézina, avec choeur et solistes. C’est une salle de 1 600 sièges, par un concert de la Société symphonique de Québec qui sera le plus prestigieux théâtre de la ville de Québec pendant de nombreuses années. À la fin des années 20, la salle de concert deviendra le théâtre Capitol.Le théâtre Capitol est laissé à l’abandon à partir de 1982 et est classé monument historique en 1984. En 1991, on le destine à une vocation nouvelle. Il est transformé et rajeuni tout en conservant son cachet historique: Une salle de concert et de spectacles serait intégrée à une entreprise hôtellière.

31 Août 1903 Naissance d’Helen Battle

La zoologiste Helen Battle, pionnière en zoologie au Canada qui sera l’un des premiers zoologistes à s’engager activement dans la recherche en biologie de la faune marine en laboratoire, naît à London, en Ontario. Elle est décédée le 17 juin 1994.

31 Août 1907 Ouverture du second Ouimetoscope

Découpure de presse montrant l’édifice du Ouimetoscope, la première salle de cinéma commerciale au Québec Un an après l’ouverture de son premier cinéma, Léo-Ernest Ouimet inaugure une deuxième salle de cinéma qui abrite 1 200 sièges.

Peu de temps après l’ouverture du premier Ouimetoscope, un concurrent de Ouimet ouvre une salle de cinéma entièrement moderne, le Nationaloscope, située sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal. Devant cet affront, Ouimet réagit. Il rase son cinéma et l’hôtel Klondike adjacent, et fait construire à cet endroit une immense salle de 1 200 places à l’architecture mi-moderne, mi-roccoco, où la porcelaine côtoie la dorure. Lors de la soirée d’inauguration, les spectateurs sont accueillis au son de la musique tzigane, le comble du modernisme en matière musical pour l’époque.

31 Août 1907 Naissance de Ramon Magsaysay

Ramon Magsaysay, né à Iba aux Philippines et décédé le 17 mars 1957 à Balamban, a été le 7e président des Philippines de 1953 jusqu’à sa mort en accident d’avion en 1957.

31 Août 1909 Invention du matériel pour fabriquer les balles de baseball

Benjamin Shibe reçoit un brevet pour le matériel servant à fabriquer le centre d’une balle de baseball.

31 Août 1910 Premier vol d’un hydravion par l’américain Glenn Hammond Curtiss

Au-dessus du lac Érié, Glenn Hammond Curtiss pilote un hydravion à coque qu’il a construit et qui est promis à un grand avenir. Il est le premier américain mais partage avec le français Henri Fabre la gloire d’avoir, un des premiers, piloté un hydravion. Le 26 janvier 1911, à San Diego, il décolle de la surface de l’océan et vient amerrir à côté du cuirassé Pennsylvania. Hissé à bord puis remis à l’eau, il rejoint la côte par la voie des airs. Curtiss fait dresser un acte officiel stipulant qu’il est le premier à avoir volé à bord d’un hydravion.

31 Août 1913 Naissance d’Alfred Charles Bernard Lovell

Sir Alfred Charles Bernard Lovell est un physicien et radioastronome britannique, directeur de l’observatoire Jodrell Bank de 1945 à 1980. Il travaille sur les rayons cosmiques avec une équipe de recherche de l’Université de Manchester jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale durant laquelle il travaille pour le Telecommunications Research Establishment au développement d’installation radar pour avion. Il crée, près de Goostrey dans le Cheshire, l’observatoire de Jodrell Bank dont il sera directeur à partir de 1945 pendant 35 ans.

Avec le financement de l’université, il construit le télescope Lovell, d’abord appelé simplement Radio Telescope at Jodrell Bank et télescope Lovell en 1987. Lors de sa construction, en 1950, c’est le plus grand radiotélescope orientable au monde.

31 Août 1913 Premier looping français

Le premier looping fut réalisé en 1913. Les sources divergent sur l’identité du premier pilote qui réalisa cette figure. Il semblerait que le Français Adolphe Pégoud le 31 août 1913 à Buc fut le premier pilote à réussir cette figure au commandes d’un Blériot. Cependant, selon d’autres sources, cet honneur échoirait au Russe Piotr Nesterov le 27 août 1913 pilotant un Nieuport. Les historiens d’aviation précisent que Pégoud aurait exécuté non pas un looping, mais le vol en position « la tête en bas ».

31 Août 1919 Création du parti travailliste communiste américain

En 1919, un nouveau mouvement politique se détacha du Parti socialiste d’Amérique. Constitué de membres engagés dans la Révolution russe, il émergea en réponse à l’échec de la jonction du Parti socialiste avec le Kominterm, le Parti communiste de l’Union soviétique. Il devint le Parti travailliste communiste américain le 31 août 1919 à Chicago. D’abord contraint à la clandestinité à cause des craintes suscitées par la Révolution russe, il ne fut légalisé que quelques mois après sa création.

31 Août 1928 Naissance de James Coburn, acteur américain

Dès le début, James Coburn obtient des rôles importants dans des films d’action, de guerre, ou western. On le voit dans « La Chevauchée de la vengeance ». L’année suivante, il interprète Britt, le lanceur de couteaux des « Sept mercenaires » aux cotés, entre autres, de Yul Brynner et Charles Bronson. Coburn joue dans « La Grande évasion » en 1963 où il tente de s’échapper d’un camp allemand en compagnie de Steve McQueen, James Garner et de plusieurs autres acteurs. Il est mort le 18 novembre 2002.

Quelques autres titres de films dans lesquels il a joué:

Pat Garrett/Billy le Kid/La Chevauchée sauvage/La Bataille du Midway/Croix de fer

31 Août 1935 Naissance de Frank Robinson

Frank Robinson est un joueur américain de baseball né à Beaumont, Texas, États-Unis.

Il fut le premier athlète à être nommé joueur de l’année dans les deux ligues majeures, Nationale et Américaine. Il a remporté deux Séries mondiales avec Baltimore, en 1966 et 1970. À l’issue d’une carrière de 21 saisons, où il porta notamment les couleurs des Reds de Cincinnati et des Orioles de Baltimore, Frank Robinson totalisait 586 coups de circuit en carrière, ce qui le plaçait alors au quatrième rang de l’histoire derrière Hank Aaron, Babe Ruth et Willie Mays. Il est entré au Temple de la renommée du baseball en 1982.

Frank Robinson est devenu en 1975 le premier manager Afro-Américain du baseball majeur.

Il est le dernier gérant de l’histoire des Expos de Montréal, qu’il dirige de 2002 jusqu’à leur dernière saison en 2004. Il a par la suite suivi la franchise lors de son transfert à Washington.

Le 30 septembre 2006, il fut annoncé que son contrat avec les Nationals ne serait pas renouvelé, alors que l’équipe vient de terminer au dernier rang de la division Est pour une troisième saison consécutive. Le bilan de Frank Robinson comme gérant est de 1,065 victoires et 1,176 défaites, un pourcentage de victoires de .475.

31 Août 1936 Le « Queen Mary » remporte le Ruban bleu

Le Queen Mary, rival du Normandie et détenteur du Ruban bleu (1936 et 1938)

Le 29 mai 1935, le Normandie appareille du Havre pour son premier voyage. À son arrivée à New York, le ruban bleu l’attend, il a navigué à 30 nœuds de moyenne, soit 55 km/h. Ce n’est pas tout, il prend également le ruban bleu lors de son voyage de retour. Il est le roi incontesté de l’océan, fierté de la marine française et du pays tout entier.

Le lancement du seul navire capable de rivaliser avec le Normandie est dû à la fusion de la Cunard et de la White Star. Le 27 mai 1936, la compagnie ainsi créée aligne sur l’Atlantique le Queen Mary, 297 mètres, 81 000 tonnes. Après quelques semaines de service, il prendra le ruban bleu dans les deux sens. L’année suivante, Normandie lui ravit le trophée pour le lui rendre quelques mois plus tard. Ces deux bateaux sont en réalité aussi rapides l’un que l’autre. Les deux compagnies propriétaires ont d’ailleurs décidé d’alterner les départs pour ne pas se faire trop de concurrence.

31 Août 1937 Le père Émile Legault fonde les Compagnons de Saint-Laurent

Le père Émile Legault fonde une troupe de théâtre au Collège Saint-Laurent; les Compagnons de Saint-Laurent se produiront pendant une quinzaine d’années et leur influence marquera l’ensemble de la production et de la création théâtrale québécoise.

31 Août 1939 L’Opération Himmler

Hitler a décidé d’envahir la Pologne pour la fin du mois d’août. Dans ce sens, il charge Reinhardt Heydrich, chef du service de sécurité (SD), de lui trouver un pretexte. Le 31 août, vers 19 heures 30, un commando de huit SS allemands, déguisés en soldats polonais, attaque le bâtiment de Radio Gleiwitz, en Basse-Silésie, alors territoire allemand. A la suite de la prise du bâtiment, le commando diffuse un message, qui ne passera que sur les ondes locales, affirmant : « Les dirigeants de l’Allemagne précipitent l’Europe dans la guerre… la pacifique Pologne est constamment menacée et brimée par Hitler qui doit être écrasé à tout prix…Dantzig est polonais ». La mise en scène est réussie, il y a même des cadavres attestant de la réalité de l’offensive : ce sont en fait des detenus provenant de camps de concentration qui ont été tués et habillés de l’uniforme polonais ! L’opération « Himmler », dirigée par Alfred Helmut Naujocks, est un succès ; Hitler possède alors le pretexte de son offensive contre la Pologne.

Cette opération, lancée le même jour que l’ultimatum allemand à la Pologne, marque le tout début de la Deuxième Guerre mondiale.

Le vendredi 1er septembre, à 4 heures 45, le « Fall Weiss » (plan Blanc) est déclanché. Sans déclaration de guerre, l’armée allemande traverse la frontière polonaise. La Pologne, qui n’a décrété la mobilisation que la veille, n’est évidemment pas prête à subir l’assaut des troupes de la Wehrmacht. Un million et demi de combattants vont en effet fondre sur la Pologne, regroupés en une soixantaine de divisions, dont 14 blindées ou assimilées. Face à cette armada, les polonais ne possèdent qu’une vingtaine de divisions et 11 brigades de cavaleries, presque toutes encore à cheval. L’Allemagne possède de plus une aviation moderne, et quatre fois supérieure en nombre à l’aviation polonaise.

31 Août 1940 Premier bombardement de Berlin par la Royal Air Force

Berlin, capitale du Troisième Reich subira 363 raids aériens alliés durant la Seconde Guerre mondiale1. Elle fut bombardée par la Royal Air Force britannique entre 1940 et 1945 et par l’United States Army Air Forces (USAAF) entre 1943 et 1945, part de la campagne alliée de bombardement stratégique de l’Allemagne durant la guerre. La ville subira aussi des bombardements aériens par l’Armée rouge, principalement en 1945 avec l’approche des troupes soviétiques de Berlin. Les ruines de l’église du souvenir de l’empereur Guillaume à Berlin, détruite par les bombardements alliés et préservée depuis comme mémorial,

31 Août 1940 Nomination de Mgr Joseph Charbonneau comme archevêque de Montréal

Joseph Charbonneau succède à Mgr Georges Gauthier comme archevêque de l’archidiocèse de Montréal. Il demeurera en poste jusqu’au 9 février 1950. En 1943, il établit l’Œuvre des vocations sacerdotales. Avec beaucoup d’autres, il était intervenu en faveur des grévistes d’Asbestos en 1949, ce qui lui a valu la méfiance du premier ministre Maurice Duplessis.

Il est forcé à démissionner de l’archevêché montréalais suite aux tractations liées à la grève de l’amiante. Son successeur à Montréal est Mgr Paul-Émile Léger. Mgr Joseph Charbonneau décédera le 9 novembre 1959.

31 Août 1941 Une division féminine est créée au Canada

Elle sera connue sous le patronyme anglais de Canadian Women’s Army Corp ou CWAC. Les femmes doivent «avoir entre 21 ans et 45 ans, présenter un dossier médical satisfaisant, être citoyenne britannique et ne pas avoir d’enfants à charge». Elles doivent aussi fournir quatre lettres de recommandation et un certificat de naissance. Cependant, les femmes ne peuvent

31 Août 1944 Les soldats canadiens percent la Ligne gothique au sud de Rimini et entrent dans la vallée du Pô

Des soldats d’artillerie canadiens servent un canon lors de l’attaque sur la Ligne gothique en Italie. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Ligne gothique constituait la dernière grande position défensive allemande en Italie.

Au mois d’août, le Ier Corps canadien, avec le reste de la 8e Armée britannique, se dirigea vers l’Adriatique afin d’attaquer la Ligne gothique. Dans la nuit du 25 au 26 août, les Canadiens lancèrent une offensive en compagnie des troupes polonaises et britanniques. En quatre jours, ils repoussèrent les Allemands jusqu’à leurs positions principales. Puis, au lieu de marquer un temps d’arrêt pour se réorganiser, conformément à la pratique tactique habituelle, les Canadiens se lancèrent à l’assaut et surprirent la défense allemande. En deux jours de combats remarquables, les Canadiens réussirent ce que bien peu pensaient possible : battre en brèche les positions allemandes lourdement fortifiées.

31 Août 1945 Naissance de Van Morrison

Sir George Ivan Morrison, dit Van Morrison, parfois surnommé Van the Man par ses fans), né à Belfast le, est un auteur et compositeur nord-irlandais.

31 Août 1948 Robert Mitchum emprisonné

Aux Etats-Unis, l’acteur américain Robert Mitchum est détenu en prison pour possession de marijuana. Il sera emprisonné pendant 50 jours. Il est le premier acteur américain à être incarcéré.

31 Août 1949 Naissance de Richard Gere

Richard Gere, né à Philadelphie aux Etats-Unis fut rendu célèbre notamment pour son rôle de riche homme d’affaires amoureux d’une prostituée, rôle incarné par Julia Roberts, dans le film « Pretty Woman ».

31 Août 1950 Naissance d’A. Anne McLellan

Anne McLellan, née le 31 août 1950 à Hants County, Nouvelle-Écosse, est une femme politique canadienne et une ancienne vice-première ministre du Canada.

Ancien professeur de droit, d’abord à l’Université du Nouveau-Brunswick et à l’Université de l’Alberta, elle devient chef de département, et doyenne de l’université.Sa carrière en politique débute lorsqu’elle se fait élire dans la circonscription de Edmonton-Nord-Ouest lors de l’élection fédérale de 1993. Elle remporte son siège par seulement 12 votes. Sa tendance à remporter ses élections par des marges incroyablement minces lui vaut d’ailleurs le surnom de Landslide Annie (Annie raz-de-marée). Une des deux seuls députés libéraux en provenance de l’Alberta, elle grimpe rapidement les échelons du Parti libéral du Canada. Elle se fait nommer ministre des ressources Elle est nommée ministre de la Justice de 1997 à 2002 et ministre de la santé de 2002 à 2003.

Avec l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Paul Martin, elle est nommée vice-première ministre. Elle est également responsable du dossier de la sécurité publique qui est devenu un ministère complet. Elle est réélue lors de l’élection fédérale de 2004. Toutefois, lors de l’élection de 2006, elle perd son siège face au candidat conservateur Laurie Hawn.

31 Août 1957 Indépendance de la Malaisie

Jusqu’en 1912, le nom de « Fédération de Malaisie » ne s’appliquait qu’à l’entité créée en 1896 par les Britanniques et devenue indépendante en 1957, « l’Union malaise » (Malayan Union). Celle-ci regroupait, dans la péninsule malaise, les États malais, qui avaient auparavant le statut de protectorats, et les Strait Settlements, c’est-à-dire les colonies de Malacca, Penang et Singapour. Lorsque les territoires britanniques de Bornéo, Sabah (British North Borneo) et Sarawak deviennent indépendants en 1963 et acceptent de rejoindre la Malaisie, la nouvelle entité est baptisée du néologisme de « Malaysia ».

31 Août 1963 Décès de Georges Braque, peintre français

Georges Braque fut un peintre et sculpteur né le 13 mai 1882. Il fut, avec Pablo Picasso, l’un des initiateurs du cubisme

31 Août 1965 Premier essai du Super Guppy

Le Super Guppy est un grand avion cargo long courrier utilisé pour transporter des composants de taille non standard. Le Super Guppy est seulement l’un des modèles de la gamme des Guppy produits par Aero Spacelines, Inc. Le Super Guppy original pouvait transporter une charge utile de 20 tonnes et sa vitesse de croisière pouvait être de 480 km/h.

31 Août 1966 Premier vol du premier avion à décollage vertical le Harrier

Le Bae Harrier GR Mk 5 est un avion militaire anglais ADAV, c’est à dire qu’il peut effectuer des décollages et des atterrissages verticaux. Il est construit par British Aerospace en coopération avec McDonnell Douglas repris par la suite par Boeing.

31 Août 1969 Décès de Rocky Marciano, boxeur americain , 45 ans

Rocky Marciano, né le premier septembre 1923, est l’un des plus grands boxeurs de tous les temps. En huit ans de carrière, il n’a perdu aucun match (49 combats, tous victorieux). Il est décédé dans un accident d’avion à Newton, dans l’Iowa. Le pilote a décollé malgré un avertissement d’orage.

31 Août 1970 Naissance de « Debbie » Gibson

Deborah Ann « Debbie » Gibson (née à Brooklyn, New York, aux États-Unis) est une auteure-compositrice-interprète américaine qui était une teen idol dans sa jeunesse. À l’âge de 17 ans, Gibson est devenue la plus jeune personne à avoir écrit, réalisé et interpreté une chanson au palmarès américain Billboard (la chanson était Foolish Beat). Elle a souvent fait la couverture de magazines pour adolescents comme Fan Club.

Elle était connue sous le nom de Debbie à la fin des années 80. Elle a cependant toujours préféré son nom véritable, Deborah qu’elle utilise professionnellement depuis 1996. Elle enregistre toujours ses chansons et a récemment atteint le palmarès Billboard Adult Contemporary en 2006 en duo avec Jordan Knight pour la chanson Say Goodbye.

31 Août 1973 Décès de John Ford, cinéaste, à l’âge de 78 ans

John Ford, né le premier février 1895, est considéré comme l’un des réalisateurs les plus importants de la période classique d’Hollywood (de la fin des années 20 à la fin des années 60). De tous les grands cinéastes américains il est celui dont l’influence est la plus considérable.

Son œuvre est surtout reconnue pour ses westerns. La connaissance de cette filmographie souffre de la disparition de la quasi-totalité de ses premiers films, soit un tiers. Un d’entre eux, Upstream (1927), qu’on croyait disparu, a été retrouvé en Nouvelle-Zélande en juin 2010.

Ford a réalisé 142 films, à ce jour 53 semblent définitivement perdus. Il meurt le 31 août, en fin d’après-midi, en tenant son chapelet.

31 Août 1976 Me Luce Patenaude, Protectrice du citoyen

Luce Patenaude est nommée Protectrice du citoyen. Elle succède à Me Louis Marceau. Elle est la première femme à occuper ce poste. Elle restera en poste jusqu’en avril 1982.

31 Août 1976 Carallyn Bowes devient la première femme à courir à travers le Canada

Elle a pris 133 jours pour couvrir les 3 840 milles séparant Halifax en Nouvelle-Écosse de Burnaby en Colombie-Britannique.

31 Août 1980 Fondation officielle du syndicat Solidarnosch

Le gouvernement communiste polonais finit par céder et signe les accords de Gdansk avec Lech Walesa, ouvrier-électricien et leader du syndicat Solidarnosc. Cette signature permet de mettre fin à la grève des 17 000 ouvriers de Gdansk sans effusion de sang.

31 Août 1986 Le paquebot soviétique Admiral Nakhimov sombre

Le paquebot soviétique Admiral Nakhimov sombre dans la Mer noire, après avoir été éperonné par un cargo. Il y a environ 400 pertes de vie.

31 Août 1986 Décès de Henry Moore

Henry Spencer Moore, né le 30 juillet 1898, est un sculpteur britannique.

Moore est très connu pour ses bronzes abstraits monumentaux, visibles à de nombreux endroits à travers le monde. Les sujets sont habituellement des abstractions de silhouettes humaines, telles que Mère-et-Enfant (titre original: Mother-and-Child) ou Figures Étendues (titre original: Reclining Figures).

À part un flirt avec quelques représentations de « groupes familiaux » dans les années 50, le sujet est presque toujours une silhouette féminine.

De plus, les sculptures de Moore sont souvent percées ou contiennent des cavités, des excavations.

1986 Collision dans le ciel

Le vol 498 Aeroméxico, un DC-9, entre en collision avec un Piper PA-28 au-dessus de Cerritos en Californie lors d’un vol Mexico-Los Angeles. Le choc provoqua l’arrachage de l’empennage de queue du DC-9, ce qui déséquilibra l’avion de ligne qui partit en piqué sur ce quartier résidentiel de la banlieue de Los Angeles. La collision fait 67 victimes à bord des avions (aucun survivant) et 15 victimes au sol (12 maisons totalement détruites sur 17 touchées). Cet accident devait faire date dans l’aviation civile des États-Unis. Il révéla un mauvais positionnement des radars d’approche au sol, des lacunes dans la protection des zones réservées d’approche et de décollage des avions de ligne autour des aéroports, des lacunes dans les instruments de bord des petits avions comme des grands. Les radars au sol furent donc remplacés, le contrôle des zones réservées fut renforcé, tous les petits avions furent obligés de s’équiper d’un transpondeur avec estimation d’altitude; enfin, grands et petits aéronefs durent se doter du système d’alarme de collision imminente se déclenchant au moins 45 secondes avant l’impact estimé. Depuis lors (fin 2011), les U.S.A. ne connurent plus aucune collision d’avion en plein vol durant ces 25 dernières années.

1988 Aux Communes, le gouvernement Mulroney fait adopter l’accord de libre-échange avec les Etats-Unis

Brian Mulroney tient une copie de l’accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis lors de la campagne électorale de 1988, qui a principalement porté sur l’acceptation du traité.

L’Accord de libre-échange canado-américain (ALE), conclu en octobre 1987 et ratifié le 2 janvier 1988, est un traité qui créa une zone de libre-échange des biens et des services entre le Canada et les États-Unis.

L’ALE fut supplanté par l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) conclu entre les États-Unis, le Canada et le Mexique en 1992 et entré en vigueur le 1er janvier 1994.

31 Août 1988 Inauguration de TV5 Québec-Canada

Le premier ministre du Canada, Brian Mulroney, et son homologue québécois, Robert Bourassa, participent à l’inauguration officielle de TV5, une chaîne française qui diffuse des émissions dans 21 pays et peut rejoindre un auditoire potentiel de neuf millions de téléspectateurs.

La nouvelle chaîne, qui débute ses activités le 1er septembre, donnera au Québec l’occasion de faire connaître sa culture et son savoir-faire télévisuel dans d’autres pays. TV5 présente aussi des émissions françaises (variétés, affaires publiques, séries, etc.) aux téléspectateurs québécois.

31 Août 1991 Décès de Cliff Lumsdon

Cliff Lumsdon est un nageur de longue distance, né à Toronto, le 1er avril 1931.

En 1949, il gagne le premier d’une série de cinq championnats mondiaux, l’emportant sur 70 autres nageurs inscrits au CNE, une épreuve de 15 milles (24 km) qu’il termine en 7 h 55. La même année, on lui remet le trophée Lou-Marsh décerné à l’athlète canadien de l’année. En 1956, il devient le premier homme à franchir le détroit de Juan de Fuca.

1950 – Première place au marathon de natation de l’ENC

1952 – Première place au marathon de natation de l’ENC

1953 – Première place au marathon de natation de l’ENC

1955 – Première place au marathon de natation de l’ENC

1956 – Première place au marathon Atlantic City Around the Island

1959 – Première place au marathon Atlantic City Around the Island

1991 Indépendance du Kirghizistan

Le Kirghizistan, ancienne république de l’URSS, célèbre son indépendance votée le 31 août 1991, avant que le pays n’adhère à la CEI (Communauté des États indépendants) en décembre. Le vote de l’indépendance du Kirghizistan était une conséquence directe de l’échec du putsch de Moscou, en août 1991. Cet événement intervint au début d’une vague de déclarations d’indépendance des Républiques composant l’URSS, mouvement qui marqua l’automne de la même année. Le 31 août est un jour de fête nationale au Kirghizistan.

Sa capitale, qui est également sa plus grande ville, est Bichkek.

Le Kirghizistan, Kirghizstan ou Kirghizie est un pays d’Asie centrale. Extrêmement montagneux, peuplé à l’origine par des populations nomades, ancienne république de l’URSS, le Kirghizistan a obtenu son indépendance lors de l’effondrement de cette dernière en 1991. Les habitants s’appellent les Kirghizes et parlent le kirghize, une des langues turques.

31 Août 1991 Indépendance de l’Ouzbékistan

Dans la foulée des bouleversements qui secouent le monde communiste, le Parlement de la République de l’Ouzbékistan proclame son indépendance de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS)

Le président communiste Islom (ou Islam) A. Karimov prépare l’Ouzbékistan à l’indépendance en réclamant le contrôle de l’armée, des services secrets (KGB) et des établissements policiers sur son territoire. Le 31 août, le Parlement proclame officiellement l’indépendance de la République de l’Ouzbékistan.

Depuis l’indépendance du pays en 1991, le règne de M. Karimov a été associé à de longs mandats présidentiels, des victoires écrasantes sur des concurrents de faible notoriété et une participation présentée comme massive à chaque élection.

31 Août 1993 Jean Béliveau prend sa deuxième retraite

Le jour de son 62e anniversaire, Jean Béliveau quitte son bureau du deuxième étage pour la dernière fois. Il prend sa deuxième retraite après 22 ans comme vice-président aux Affaires corporatives du Canadien. Avec ses 18 années comme joueur, il aura passé 40 ans au sevice du club. Et ce n’est pas fini car il devient ambassadeur pour les Canadiens de Montréal, position qu’il a toujours inconsciemment occupé.

31 Août 1994 Jean-Louis Roux est nommé au Sénat

Le comédien Jean-Louis Roux se voit décerner un nouveau rôle, celui de sénateur à Ottawa.

C’est la première fois qu’un artiste praticien, en dehors de certains écrivains, est nommé au Sénat.

31 Août 1994 Déclaration de cessez-le-feu complet de l’IRA

L’Armée Républicaine irlandaise provisoire, plus connue sous le nom de IRA, déclare un cessez-le-feu complet « reconnaissant le potentiel de la situation actuelle et afin de renforcer le processus de paix démocratique ». L’IRA était une organisation paramilitaire républicaine irlandaise, militant pour l’indépendance complète de l’Irlande du Nord vis-à-vis de la monarchie du Royaume-Uni.

31 Août 1997 Décès de Lady Diana, à l’âge de 36 ans

De son mariage le 29 juillet 1981 jusqu’à son divorce en 1996, elle était Son Altesse Royale la Princesse de Galles. Elle est connue en tant que Lady Di ; la presse l’appelait également Princesse Diana, bien que ce titre soit usurpé car réservé aux princesses de sang.

Diana (née le premier juillet 1961) fut la femme la plus célèbre du monde, la célébrité féminine prééminente de sa génération, une figure emblématique de la mode, idéal de la beauté féminine, admirée et imitée pour son rôle dans la lutte contre le sida et sa campagne internationale contre les mines antipersonnel. Pour ses admirateurs, Diana était un modèle – après sa mort, il a même été question d’en faire une sainte – pendant que ceux qui l’avaient critiquée trouvaient sa vie un récit édifiant.

Lady Di fut victime d’un accident de voiture dans le tunnel de l’Alma, près de la tour Eiffel.

Le producteur de cinéma Dodi al-Fayed, ami intime de la princesse, ainsi que le chauffeur de la voiture sont tués sur le coup.

31 Août 2001 La statue de René Lévesque installée à New Carlisle

La première statue de René Lévesque érigée sur la colline parlementaire à Québec, qui respectait fidèlement la stature de l’ancien premier ministre, soit cinq pieds et quatre pouces prend place au parc municipal de New Carlisle, un village de la Gaspésie où il a vécu les premières années de sa vie; une nouvelle statue a été placée sur la colline parlementaire depuis le 28 août, qui mesure cette fois huit pieds et un pouce.

31 Août 2001 Journée consacrée à la prise de conscience des dégâts liés aux surdoses

Cette journée consacrée à la prise de conscience des dégâts liés aux surdoses existe depuis 2001. Son origine est australienne et il semble bien qu’elle soit pour le moment célébrée uniquement dans quelques pays anglo-saxons: Australie, Etats-Unis, Canada et Grande-Bretagne.

L’International Overdose Awareness Day, de son nom anglais, tient son origine d’une discussion datant de 2001 entre deux membres australiens de l’Armée du Salut, Sally J. Finn et Peter Streker. Ils avaient organisé à l’époque une action publique consistant à offrir un ruban de « condoléances » aux entourages de personnes décédées par surdose

Depuis 2012, c’est le Penington Institute qui a repris en mains l’organisation de cet événement, après le retrait de l’Armée du Salut. Cet institut tente de promouvoir la santé et la protection des personnes en associant la recherche sur les méfaits des drogues avec des actions de terrain sur les populations.

31 Août 2002 Décès de Lionel Hampton, joueur de vibraphone

Lionel Hampton est un vibraphoniste de jazz et percussionniste américain. Surnommé » Hamp « , il a été le premier jazzman à donner ses lettres de noblesse au vibraphone en le propulsant en tant qu’instrument soliste. En 1930, il rencontre Louis Armstrong avec lequel il enregistre le premier solo de vibraphone de l’histoire du jazz.

En 1936, il est engagé dans le quartette du célèbre clarinettiste Benny Goodman, avec lequel il enregistre ses premiers disques. En 1940, il fonde sa propre formation qui connaît un succès immédiat et devient un des plus célèbres big band de l’époque, où se produisent Quincy Jones, Art Farmer, Dexter Gordon et Charles Mingus.

31 Août 2003 Trois médailles d’or pour Chantal Petitclerc

Chantal Petitclerc complète un triplé aux championnats de Suisse en remportant la médaille d’or du 300 mètres en fauteuil roulant. La veille, l’athlète avait aussi récolté l’or au 400 mètres en établissant un nouveau record, avant de remporter l’épreuve du 800 mètres.

31 Août 2004 La compagnie Apple lance son nouvel ordinateur iMac

Le 31 août 2004, Phil Schiller, vice président d’Apple, annonce l’iMac de troisième génération, l’IMac G5 . Celui-ci est doté d’un design encore plus compact : l’ordinateur tient dans ce qui semble n’être que l’écran, plat de surcroît. Cela est rendu possible par l’usage de composants d’ordinateur portable; l’ensemble ne fait pas plus de cinq cm d’épaisseur et est porté par un pied unique permettant l’ajustement vertical de l’écran. Le slogan est « où est passé l’ordinateur ? », jouant sur la confusion que pouvait ressentir une personne croyant n’avoir que l’écran en face d’elle et cherchant l’unité centrale.

31 Août 2004 «La Madone» et «Le Cri» sont retrouvés

Les tableaux d’Edvard Munch, «La Madone»et «Le Cri», sont retrouvés. Ils avaient été volés le 22 août 2004, au musée Munch d’Oslo, par des individus armés et cagoulés en moins d’une minute. Les autorités ont refusé de préciser comment les enquêteurs ont retrouvé les toiles.

31 Août 2004 Enquête sur Conrad Black

Aux États-Unis, une enquête conclut que Conrad Black et ses proches associés ont tiré un profit personnel de 400 millions $ US des fonds de Hollinger International.

2005 Éruption du volcan Santa Ana

Salvador: les autorités ont décrété l’alerte jaune face au risque d’éruption du volcan Santa Ana, situé à une soixantaine de kilomètres de San Salvador. Le service national des études territoriales (SNET) a constaté entre samedi et lundi un accroissement anormal de l’activité sismique à proximité du volcan, signe précurseur d’une possible éruption. Les autorités qui ont interdit les excursions touristiques ou pédagogiques aux alentours du Santa Ana, n’ont cependant pas jugé nécessaire dans l’immédiat l’évacuation d’environ 20 000 personnes habitant aux pieds du volcan.

31 Août 2005 Des centaines de morts dans un mouvement de panique

Scène d’horreur en Irak: des centaines de pèlerins chiites qui se rendaient dans une mosquée se sont jetés d’un pont dans le fleuve Tigre. Ils ont été pris de panique après des rumeurs voulant qu’un kamikaze était sur le point de faire exploser sa bombe. Une des barrières de sécurité du pont a cédé.

Les pèlerins ont péri noyé et le bilan est très lourd. Il atteindrait au moins 650 morts et plus de 300 blessés. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Les pèlerins chiites se rendaient dans une mosquée d’un vieux quartier de Bagdad pour participer à une fête religieuse. http://lcn.canoe.ca//infos/lemonde/archives/2005/08/20050831-082821.html

31 Août 2005 Décès de Joseph Rotblat, Prix Nobel de la Paix

Joseph Rotblat était un physicien britannique. Il est le seul scientifique à avoir quitté le projet Manhattan avant la destruction d’Hiroshima en août 1945. Dans le but d’éveiller l’humanité aux dangers de la bombe atomique, il a créé le mouvement Pugwash, pour lequel il fut récompensé par le prixNobel de la paix 1995.

2009 Incendie en Californie : 3 000 maisons évacuées

Le violent incendie de forêt qui fait rage au nord de Los Angeles s’est amplifié, s’avançant vers des milliers de résidences en banlieue et vers une colline où se trouvent les antennes de transmission des principales radios et chaînes de télévision de la région, tout en emprisonnant cinq personnes dans un ranch.

Les équipes de pompiers qui luttaient contre l’incendie à Angeles National Forest tentaient désespérément de faire reculer les flammes et priaient pour de meilleures conditions météorologiques.

Les flammes ont ravagé 425 kilomètres carrés de brousse et menaçaient plus de 12 000 résidences, mais l’absence de vent les ont empêchées de se diriger rapidement vers les denses banlieues situées au nord-est de Los Angeles.

Un porte-parole du shérif du comté de Los Angeles a affirmé que cinq personnes qui avaient refusé d’évacuer les zones menacées s’étaient déclarées coincées dans un ranch à proximité de Gold Creek.

Les pompiers ont également allumé des contre-feux et pulvérisé des ignifuges à Mount Wilson, où se dressent au moins 20 tours de transmission de chaînes de télévision et d’antennes de radio et de réseaux de téléphones cellulaires, de même qu’un observatoire centenaire.

2010 Obama annonce la fin de la mission de combat américaine en Irak

Barack Obama a marqué la fin officielle de la mission de combat américaine en Irak, affirmant qu’il était temps de «tourner la page» et de concentrer l’attention des États-Unis sur le rétablissement de l’économie.

«Aujourd’hui, j’annonce que la mission de combat en Irak est terminée. L’opération Liberté en Irak est terminée, et les Irakiens sont désormais responsables de la sécurité de leur pays», a déclaré M. Obama dans un discours solennel à la Nation depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche.

31 Août 2011 Décès de Wade Belak, l’ex-dur-à-cuire de la LNH

L’ex-homme fort de la Ligue nationale de hockey, Wade Belak, a été retrouvé mort à Toronto. Un porte-parole des Predators de Nashville a confirmé la nouvelle, mercredi soir. Belak était âgé de 35 ans. Selon le Toronto Sun, il se serait pendu.

Belak a passé les trois dernières saisons de sa carrière dans la LNH avec les Preds avant d’annoncer sa retraite cet été. Il devait travailler sur la retransmission des matchs de l’équipe cette saison.

Le colosse de 6pi 5po, 222 livres, a passé près de 14 saisons dans la LNH avec les Predators, les Panthers de la Floride, les Maple Leafs de Toronto, les Flames de Calgary et l’Avalanche du Colorado. Il avait été un choix de premier tour, 12e au total, des Nordiques de Québec en 1994. Il a joué son hockey junior avec les Blades de Saskatoon, de la Ligue de l’Ouest.

Belak, qui a amassé 1 263 minutes de punition en carrière, est le troisième dur-à-cuire de la LNH à mourir au cours des derniers mois. Derek Boogard, un attaquant de 28 ans des Rangers de New York, est mort le 13 mai dernier dans son appartement de Minneapolis en raison d’une surdose accidentelle d’alcool et d’oxycodone. Puis, le 15 août, l’attaquant des Jets de Winnipeg Rick Rypien, âgé de 27 ans, s’est suicidé dans son appartement de Crowsnest Pass, en Alberta.

31 Août 2011 Fermeture du restaurant Le Madrid

Le Madrid est un restaurant québécois, situé à la sortie 202 de l’autoroute 20, à Saint-Léonard-d’Aston, près de Drummondville, entre Montréal et Québec.

Depuis 1967, Le Madrid occupe une place spéciale dans l’imaginaire des voyageurs de la 20. L’endroit est décoré de façon extravagante, tape-à-l’œil. On y retrouve notamment de gigantesques véhicules de type « monster trucks » et de faux dinosaures géants, visibles de l’autoroute.

Après plusieurs années de rumeurs sur la vente ou la fermeture du restaurant, Le Madrid est vendu en 2011 au groupe immobilier Immostar de Québec. Ce dernier annonce en juillet de la même année que le restaurant sera démoli en septembre pour faire place à une nouvelle halte routière, qui a été inaugurée en juin 2012 et qui porte maintenant le nom de Madrid 2.0.

31 Août 2013 Création du syndicat Unifor

Fondé le 31 août 2013 lorsque les Travailleurs canadiens de l’automobile et le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier se sont unis lors d’un congrès historique, Unifor se dédie à améliorer la vie de l’ensemble des travailleuses et travailleurs canadiens par la défense de leurs droits et l’action collective.

Les membres d’Unifor travaillent dans différentes industries : aérospatiale, mines, pêches, automobile, assemblage de véhicules spécialisés, pièces d’automobiles, hôtels, transport aérien et ferroviaire, énergie, foresterie, éducation, restauration et jeu, commerces de détail, transport routier, médias, communications, soins de la santé, fabrication, construction navale et d’autres secteurs de l’économie.

31 Août 2014 Fermeture du Ciné-parc de Saint-Nicolas

Après près de 45 années de cinéma sous un ciel étoilé, les écrans du près de Québec s’éteingnent devant des centaines de cinéphiles; malgré que la disparition éventuelle du cinéma en plein air était connue depuis longtemps, la nostalgie et la déception étaient au rendez-vous pour cette dernière soirée d’opération.

31 Août 1896 Naissance de Mgr Félix-Antoine Savard

Félix-Antoine Savard fait des études classiques au Séminaire de Chicoutimi. En 1918, il entre au Grand Séminaire et entreprend des études de théologie et il est ordonné prêtre en 1922. Il devient professeur de littérature française puis doyen de la faculté des lettres à l’Université Laval. Il est aussi écrivain et son premier livre Menaud, maître-draveur est couronné de succès.

Il est décédé le 24 août 1982.

31 Août 1931 Naissance de Jean Béliveau, hockeyeur

De 1953 à 1971, Jean Béliveau est l’un des joueurs vedettes des Canadiens de Montréal.

Au cours de sa carrière, il compte 507 buts et récolte 1 219 points. Par la suite, il demeure actif au sein de l’équipe. Il sera capitaine du l’équipe pendant dix ans. Il a remporté la Coupe Stanley à dix reprises, dont un nombre record de cinq fois comme capitaine des Canadiens de Montréal. Il a pris sa retraite en 1971 mais, il demeure actif au sein de l’équipe dans un rôle plus administratif. Il est mort le 2 décembre 2014.

31 Août 1937 Naissance de Gilles Latulippe

Grand comédien québécois, il a su nous faire rire dans ses nombreux rôles. Le Zoo du capitaine Bonhomme – Symphorien – Les Brillant – les Démons du midi. Il est le fondateur et directeur du Théâtre des Variétés, une salle de spectacle très fréquentée à Montréal (1967-2000). Il est décédé le 23 septembre 2014.

31 Août 1944 Naissance de France Castel

Comédienne et chanteuse à la télévision, elle a participé aux émissions: Du Tac au tac, Féminin Pluriel, Scoop, Omerta, Urgence, Sous un ciel variable, Lance et Compte II, Deux filles le matin…

31 Août 1944 Naissance de Joe Leduc, lutteur

Vrai nom: Michel Pigeon. Il laissait croire qu’il était le frère de son partenaire Paul Leduc. Il est décédé le 1er mai 1999.

31 Août 1952 Décès d’Henri Bourassa, 83 ans

Henri Bourassa, né le premier septembre 1868, est le fondateur du quotidien Le Devoir en 1910.

Journaliste et homme politique québécois qui a agi tant sur les scènes fédérale que provinciale. Fils de Napoléon Bourassa et petit-fils de Louis-Joseph Papineau, il est surtout connu pour son désir d’émanciper le Québec de la tutelle britannique, tout comme il était un défenseur des droits des francophones canadiens.

31 Août 1958 Naissance d’Anne Létourneau

Comédienne, Anne Létourneau a joué dans: La Maison Deschênes – Cauchemar d’amour – Tribu.com…

31 Août 1965 Naissance de Céline Bonnier

Céline Bonnier est une actrice québécoise née à Lévis. Elle a fait ses études en art dramatique au Conservatoire de théâtre au Québec (recevant son diplôme en 1987). « Comédienne exceptionnelle, Céline Bonnier a su avec les années nous démontrer l’étendue de son talent tant sur la scène, à la télévision qu’au cinéma » (« Notre cinéma à Radio-Canada »). Elle est la conjointe de l’acteur Roy Dupuis.

Elle a joué dans:- Le Masque – Omertà – Le Dernier Chapitre – Les Jumelles Dionne – Cap Random – Grande Ourse- Tag Films.

Comme actrice, elle a joué dans de nombreux films dont :

Tectonic Plates – Le Vent du Wyoming – Le Sphinx – Caboose – The Assignment – Les Muses orphelines – Le Ciel sur la tête – Séraphin: un homme et son péché – La Face cachée de la lune – Le Dernier tunnel – Monica la mitraille – Les États-Unis d’Albert – Un dimanche à Kigali.

31 Août 2014 Décès de Carol Vadnais

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Carol Vadnais, né le 25 septembre 1945, est décédé du cancer à l’âge de 68 ans.

Vadnais a porté les couleurs des Canadiens de Montréal, des Seals d’Oakland, des Golden Seals de la Californie, des Bruins de Boston, des Rangers de New York et des Devils du New Jersey au cours de sa carrière de 16 saisons dans la LNH. Le défenseur a commencé sa carrière avec le Tricolore, mais n’a disputé que 42 matchs avec la formation montréalaise avant d’être réclamé par les Seals lors du repêchage intraligue. Il a occupé le poste de capitaine de la formation pendant deux saisons.

Vadnais était malade depuis une dizaine d’années. Il en était à un troisième cancer. «Nous avons commencé notre carrière à Montréal en même temps. C’était presque un frère pour moi», a déclaré son ancien coéquipier Serge Savard, à l’émission Le Québec Matin. «C’était un joueur qui avait beaucoup de leadership, a-t-il ajouté. Quand il est arrivé à Oakland, il est rapidement devenu leur meilleur joueur. Mais mes souvenirs avec lui, ce n’est pas le hockey. C’est notre amitié.» Le Montréalais a amassé 587 points, dont 169 buts, en 1087 rencontres dans la LNH.

31 Août 1946 5 000 partisans de baseball se sont assis, sans le savoir, dans des sièges fraîchement peinturés. Lorsque les propriétaires des Braves ont offert de payer le nettoyage, ils ont reçu plus de 18 000 demandes.

31 Août 2005 Hausse fulgurante du prix de l’essence

L’ouragan Katrina est une excuse valable pour faire grimper, je dirais même exploser, le prix de l’essence. Le 31 août, un sommet de 1,34 $ le litre est atteint. Puis, le 2 septembre, prélude au congé de la Fête du travail, il est porté à 1,47 $. Cette majoration soulève la grogne des consommateurs, mais aussi des entreprises pour qui le carburant constitue une dépense importante.

