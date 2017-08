Éphéméride du jour ….., 25 août 1828 // Naissance d’Antoine Louis Audain, médecin haïtien

25 août 1828 – Naissance d’Antoine Louis Audain, médecin haïtien

ÉDUCATION

Faculté de Médecine de Paris. Thèse de doctorat: Études sur les liaisons cliniques des hémorroïdes et de la goutte. Paris : A. Parent, 1861.

CARRIÈRE

Médecin de profession

Directeur de l’École de Médecine

Membre du gouvernement provisoire dirigé par Boisrond Canal du 16 avril au 16 juillet 1876.

OEUVRES

Discours à trois jeunes haïtiens récemment couronnés au grand concours de la Sorbonne : prix d’honneur en rhétorique, premier prix de thème grec, et un accessit en thème latin: discours lu le août 1858, Paris : Imprimerie de Moquet, 1858.

Quelques lignes de reconnaissance à M. Victor Hugo, pour son article… « Un mot sur John Brown » (« Presse » du 8 décembre 1859), par trois Haïtiens (Prosper Élie, Paul aîné, Louis Audain). Paris : Imprimerie de Moquet, 1859.

Sarcome fasciculé du rein (tumeur pesant près de dix livres) chez un enfant nègre de dix mois : pièce anatomique envoyée par M. le Docteur Louis Audain, d’Haïti et présentée à la Société médicale des hôpitaux de Paris dans la séance du 26 février 1875. : Paris

TRANSIT musical / F Mack «Malgré Tou »

Pour découvrir la musique deF Mack «Malgré Tou » cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=CJLWcr6ZIYs

Le Festival CARIFESTA, on le sait a débuté le 17 Aout pour prendre fin le 25 Aout prochain et dont le thème choisi « Asserting our Culture, Celebrating Ourselves » : une sorte d’ « Olympiques » selon la Directon Artistique du Ministère de la Culture. Au programme : musique, danse, théatre et Mode.

En ce qui concerne la musique : la génération émergente est présente : elle introduit les artistes Mandela Jean françois, Fermilus Mackenson Fils-Lénor dit F-Mack et Clints Pavelus.

Nous avons l’occasion d’auditionner la prestation de F-Mack : à CARIFESTA :

https://www.youtube.com/watch?v=iC8vp6usZ9Q

——————————————————–

Aujourd’hui, 25 Aout 2017

238ème jour de l’année, 33ème semaine de l’année

127jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale de l’Uruguay

Brésil : Jour du soldat

Célébration de Saint Louis Roi de France, fêté partout dans le monde notamment en Haïti à Quartier Morin au Cap-Haitien, à Pointes à Raquette, Leger-Mattheux, Turgeau à Port-au-Prince, à Mirebalais, à Jérémie, à Saint Louis du Nord, à Port de Paix

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

1609 Galilée offre sa lunette astronomique au sénat de Venise

Après avoir entendu parler de la lunette hollandaise de Hans Lippershey, Galilée décide d’en construire une lui-même. Galilée (1564-1642) a réalisé la sienne avec beaucoup de soin, en polissant une lentille concave et une convexe. Cette lunette lui a permis de découvrir que la Lune avait des cratères, montagnes et mers ; que Jupiter reproduisait un système solaire en miniature, que là où l’œil nu ne distingue rien, des étoiles inconnues apparaissent, que la Voie Lactée est faite d’étoiles.

——————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

1910 Création des taxis jaunes

1920 Fin de la bataille de Varsovie

——————————————————————-

HAITI

25 Août 1818 La Citadelle Henri (Laferrière) foudroyée

Vers 6 heures du soir lors d’un orage, la foudre tomba sur la citadelle et fit sauter la salle d’artifice. Henri Christophe et son état-major se porta en toute hâte à la Ferrière, étouffa l’incendie qui se propageait malgré la pluie et sauva le fort d’une explosion certaine. Y périrent le prince Noël, beau-frère du roi et duc de Port-de-Paix, plusieurs officiers et soldats. Des travaux de réparations commencèrent quelques jours plus tard et s’achevèrent des les premiers d’octobre.

1849 La Chambre des députés conféra au président Faustin Soulouque le titre d’Empereur d’Haïti

——————————————————————-

Personnalité du Jour

——————————————————————————————————–

Ils sont nés & morts

1867 Décès de Michael Faraday, physicien anglais

1928 Naissance Anthony Phelps, Journaliste, poète et romancier haïtien

1985 Décès de Samantha Smith, 13 ans « Plus jeune ambassadrice d’Amérique »

2009 Décès de Ted Kennedy, sénateur démocrate américain

2012 Décès de Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune

—————————————————————————————————————————–PRENOM DU JOUR

SAINT-BARTHELEMY mais aussi Argan, Lemy, Nathanaël..

L’un des douze apôtres, il serait mort écorché vif

Les Barthélémy sont volontaires

Leur couleur : le bleu et leur chiffre : le 1

————————————————————————————————————–

La Pensée du Jour

« L’homme doit être maître du temps, pas son esclave.»

Golda Meir

—————————————————————

Haïti – Culture : Nos artistes à la 13ème Édition du Festival CARIFESTA

Le Festival CARIFESTA a débuté le 17 août et prend fin dimanche 27 août. Le du thème retenu cette année : « Asserting our Culture, Celebrating Ourselves ».

Selon la proposition de la Direction Artistique du Ministère de la Culture, les performances haïtiennes au XIII CARIFESTA, décrit comme une sorte

d’« Olympiques » artistique et culturel, sont inscrites dans les catégories : musique, danse, théâtre et Mode. De plus moins 6 personnalités haïtiennes prendront part au Symposium où ils débattront de thématiques relevant du patrimoine culturel caribéen.

Pour le Ministre Toussaint, le Festival CARIFESTA, qui se déroule tous les deux ans dans l’un des États membres du CARICOM) « constitue un excellent prétexte pour célébrer notre identité dans la zone et faire la promotion de nos talents ».

Le programme prévu pour Haïti au XIII CARIFESTA :

Une parade citoyenne sous forme de narration des temps forts qui ont jalonné l’évolution du peuple haïtien ;

Une trilogie musicale mettant à l’honneur 3 générations d’artistes et d’ambassadeurs touristiques d’Haïti :

– La génération Vodou Jazz avec Sara Rénélik, Jehyna Sahyeir Celestin et Fabienne Denis ;

– La génération Emergent comprenant les artistes Mandela Jean Francois, Fermilus Mackenson Fils Lenor dit F-Mack et Clints Pavelus ;

– La génération POP présentant les stars haïtiennes Rutshelle Guillaume, Jonathan Perry dit J-Perry et Michael Benjamin alias Mikaben.

– Des spectacles mélangeant danses, théâtres, chants et arts visuels comme : 21 Nanchon, Xpression ; des artistes comme Erol Josué, Linda Isabelle Francois, Val Jeanty, Oscar Jean Baptiste ou encore des groupes comme Nègès Fla-Vodou, la troupe de Danse du Théâtre National, etc… ;

Des prestations musicales assurées entre autres par les groupes : Tabou Combo, Sweet Micky, Boukman Eksperyans et Ti-Coca & Wanga Nègès ;

Des interventions au symposium signées Lyonel Trouillot, Nesmy Manigat, Emmelie Prophète, Rose Nesmy Saint Louis, Jean Euphèle Milcé et Jerry Michel.

—————————————————————–

6:30 pm – 9:00 pm, Hôtel Royal Oasis

Jeudi 24 août 2017, hommage à l’écrivain Claude Clément Pierre

Hommage au poète et professeur Claude Clément Pierre décédé le 24 juin 2017 – La famille du défunt ainsi que des amis, des professeurs, étudiants, écrivains, poètes, académiciens célébrent la vie et les œuvres de Claude C. Pierre, et rendent un hommage à ce mapou, qui a disparu en continuant à germer l’espoir dans la vie de plus d’un – avenue Panaméricaine, Pétionville

—————————————————————————

Jeudi 24 août 2017, Danse contemporaine

7:00 pm, Garfield Sobers Gymnasium : La danseuse Sephora Germain, de la troupe de danse Ayikodans, est en spectacle, à l’occasion de la XIIIe édition de Carifiesta à Barbade

—————————————————————————

Du Vendredi 7 juillet au mercredi 30 août 2017, Expositions

Du Vendredi 7 juillet au mercredi 30 août 2017 : Exposition des œuvres de 11 artistes haïtiens à la Martinique, autour du thème « les non- dits – les silences sur les faits d’hier et d’aujourd’hui, des évènements que la mémoire a oubliés ou choisi d’oublier », une initiative de la fondation Clément – Martinique

—————————————————————–

Vendredi 25 août 2017, Spectacle

8:00 pm – 10:00 pm, Grand Market : Spectacle des artistes haïtiens Rutchelle Guillaume, Erol Josué et Jehyca Célestin ainsi que le groupe Black Banana, Lowrey Worrell et l’invitée Michèle Henderson, lors de la soirée « an evening of caribbean jazz » à l’occasion de la XIIIe édition de Carifiesta – Barbade [bd emb rc apr 22/08/2017 17:05]

—————————————————————————-

Haïti – AVIS : Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The Ten Outstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ».

Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales Leadership et/ou réalisation académique Réalisation culturelle Leadership morale et/ou environnemental Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme Leadership humanitaire et/ou volontaire Développement scientifique et/ou technologique Développement personnel et/ou réalisation personnelle Innovation médicale

Les 10 lauréats au maximum, seront sélectionnés parmi toutes les candidatures reçues, quelle que soit la catégorie. Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Règlement des candidatures :

Les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans. Les candidats nés avant le 1er janvier 1977 ne sont pas éligibles pour les récompenses des Jeunes les plus remarquables d’Haïti ;

Les candidats devront être citoyens haïtiens ;

Le candidat devra signer le formulaire officiel de candidature. Ce faisant, il certifie l’authenticité de toutes les informations contenues dans le formulaire et en autorise la diffusion. Il s’engage également, dans le cas où sa candidature aurait été retenue et à moins de force majeure, d’être présent à la Cérémonie TOYP des récompenses à Port-au-Prince ;

Toutes les informations seront présentées sur les pages du formulaire officiel. Aucune pièce jointe n’est permise ;

Formulaire d’inscription : drive.google.com/file/d/0B_Pc8tp7JDMycG1RY24xSnNRcmc/view

Chaque candidat devra concourir dans une des 10 catégories listées sur ce formulaire. Veuillez noter que les candidats ne peuvent choisir qu’une seule catégorie par formulaire ;

Les formulaires de candidature devront parvenir avant le 30 septembre 2017. Merci d’envoyer les formulaires dûment remplis à toypjcihaiti@gmail.com . Dans la mesure du possible, veuillez soumettre la fiche de candidature en français.

Les candidats doivent être prêts à promouvoir les idéaux de JCI pour l’année 2017 après avoir obtenu leur récompense.

—————————————————————–

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

—————————————————————–

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier maché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc.

—————————————————————–

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute le 14 septembre et prend fin le 23 septembre 2017.

—————————————————————–Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie

La liste des lauréats de la deuxième édition des Prix Jeunesse 3535 a été publiée. Sur 411 jeunes innovateurs venus de quatre continents et de 37 pays différents, Haïti est fièrement représenté par Michel Joseph dans la catégorie PERSONNALITE RADIO, TV OU INTERNET. On peut lire sur la page de l’association la description qui suit :

« Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

—————————————————————————-

—————————————————————

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

