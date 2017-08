Haïti a illuminé le parcours du traditionnel défilé artistique de CARIFESTA

Source Jean Jul Désauguste depuis Barbade | hpnhaiti.com | image @ haitilibre.com

Haïti a marqué les esprits lors de la parade artistique marquant l’ouverture officielle de la 13ème édition de la plus grande manifestation interculturelle de la Caraïbe, dimanche 20 Août 2017, à la Barbade. C’est avec une « parade citoyenne » relatant toute l’histoire d’Haïti que le pays s’est fait représenter au défilé officiel de l’événement.

Une palette de stars, d’artistes de génie, de danseurs, de chanteurs à talents et en herbes et de personnalités publiques haitiennes, a composé le défilé d’Haïti qui a fait revivre toutes les périodes ayant jalonné l’évolution du premier peuple noir à proclamer son indépendance le premier Janvier 1804.

De l’âge des taïnos, au triomphe des Généraux les plus légendaires de l’histoire militaire de l’humanité, jusqu’à la nation nègre, effrontée, maître du rythme et aussi têtue que le soleil, Haïti a brillé de mille feux à la parade internationale de Carifesta 2017, à la Barbade.



Ce que les officiels Barbadiens n’ont pas manqué de souligner à vive voix, lors de leurs interventions en la circonstance.

La participation d’Haïti à cette manifestation culturelle de portée régionale et internationale vient réaffirmer l’imagination créatrice de nos artistes et créateurs de génie et confirmer la dimension expressive de notre art et de notre culture.

Au cours de la même soirée des cérémonies officielles d’ouverture, le quartier touristique…………………....lire la suite sur hpnhaiti.com