Astrologie du jour

BELIER

Amour

Journée éblouissante côté coeur. Si vous vivez déjà en couple, faites attention pour ne pas provoquer la jalousie de votre partenaire et vous compliquer inutilement la vie. Célibataire, bougez, changez de look et de partenaire… Bref, faites une sorte de grand nettoyage de printemps et donnez à votre coeur un bain de jouvence. Vous devrez vous sentir parfaitement libre et disponible pour pouvoir profiter au maximum des formidables opportunités amoureuses qui vont se présenter à vous et à vous seul.

Argent

N’hésitez pas à signer de nouveaux contrats aujourd’hui : les promesses de gains qui leur sont associées reposent sur des bases solides. Vous n’aurez pas de souci à vous faire ! Les perspectives financières sont très bonnes.

Santé

Mercure vous engagera à améliorer votre santé tant physique que mentale en mettant de côté ce qui vous embarrasse, vous freine ou vous limite. Il vous encouragera à faire le vide dans votre esprit, vos tiroirs, et à supprimer les relations qui ne vous conviennent plus. Ne résistez pas aux bonnes influences de l’astre.

Travail

Le travail ne vous manquera pas au cours de cette journée. Evitez quand même le surmenage, qui ne pourrait que nuire à vos projets d’avenir. Veillez à canaliser votre énergie afin d’atteindre votre objectif en un minimum de temps.

Citation

Unie à l’océan, la goutte d’eau demeure (proverbe indien).

Famille/foyer

Vos proches ne pourront pas vous reprocher de ne jamais savoir à quoi s’en tenir avec vous. Cette fois, vous émettrez clairement vos idées, en hurlant même si vous craignez de ne pas être compris. Pas de malentendu possible !

Vie sociale

Sincérité et diplomatie seront exigées de vous aujourd’hui. La tendance sera favorable aux natifs qui ont une attitude positive et constructive.

Nombre chance

753

Clin d’oeil

« Ne soyons pas si difficiles : Les plus accommodants, ce sont les plus habiles » (La Fontaine).

TAUREAU

Amour

Votre coeur fera des vagues aujourd’hui, passant d’un extrême à l’autre ; vous aurez le plus grand mal à trouver votre point d’équilibre en couple. Mais il suffira d’un peu d’ordre et de compréhension de la part de votre conjoint ou partenaire pour que tout s’arrange. Célibataire, avec Vénus, la déesse de l’amour, en visite chez vous, votre charme sera en hausse et vous n’aurez aucun mal à séduire qui vous voudrez. De plus, votre sensualité, elle aussi plus intense que d’habitude, vous donnera envie de profiter des plaisirs de l’amour.

Argent

Méfiez-vous des conseils erronés de certains de vos proches en matière de placements et investissements. Demandez plutôt conseil à de vrais spécialistes. Cette journée sera favorable à une décision dans ce domaine.

Santé

Quelle santé ! Eh oui, ce n’est pas maintenant que vous rendrez visite à un médecin ! Il est vrai que Mars enverra ses influences énergisantes vers votre signe, et qui renforcera votre capacité à lutter contre les virus et allergènes ambiants.

Travail

Vous serez débarrassé de l’impact restrictif de Saturne. Voilà pourquoi vous devriez, sans attendre, relancer vos projets professionnels et tout faire pour réaliser vos ambitions. Mais attention : vous devrez impérativement tenir compte du facteur temps et éviter toute précipitation. Seule une démarche progressive et prudente sera payante.

Citation

Qui hésite à punir augmente le nombre des méchants (Syrus).

Famille/foyer

Avec Saturne en aspect dysharmonique, vos rapports avec les membres de votre famille vous demanderont de la patience. Vous établirez sans doute des relations de confiance avec vos parents, mais il est possible qu’ils aient besoin de votre aide, et ce ne sera pas le moment de la leur refuser. Si vous avez des enfants, vous devrez prendre votre rôle de parent au sérieux.

Vie sociale

Vu les aspects d’Uranus, vous aurez les nerfs à fleur de peau et le coeur à vif. Emotif, vous prendrez très mal la moindre remarque émanant d’un de vos proches. Tâchez d’être plus cool.

Nombre chance

242

Clin d’oeil

Voyez les choses avec un grand réalisme, mais sans cynisme ni inquiétude inutile.

GEMEAUX

Amour

A vos côtés, votre conjoint ou partenaire ne risquera pas de s’ennuyer une minute. Incité par Mercure, vous entraînerez l’autre dans un tourbillon d’activités plus variées les unes que les autres. Mais attention ! Ne cherchez pas à trop jouer les petits chefs et, surtout, respectez les propres goûts de l’être cher. Célibataire, votre magnétisme sera décuplé, tout comme votre goût de la conquête. Et bien malin celui qui réussira à kidnapper votre coeur !

Argent

Cette journée, relativement calme, sera marquée surtout par la nécessité de remettre de l’ordre dans vos finances, d’accumuler des biens et d’assurer matériellement votre avenir. Evitez cependant de lâcher la proie pour l’ombre et d’hypothéquer le présent sous le prétexte d’assurer vos vieux jours.

Santé

Le Soleil et Mercure vont vous aider à garder le moral et à conserver une bonne vitalité. Vous en aurez besoin, car Saturne risque de vous causer quelques petits soucis. Vous, qui d’ordinaire êtes une force de la nature, ressentirez des coups de fatigue qui vous contraindront à ralentir le rythme. Mettez donc la pédale douce et cherchez à jouir davantage de la vie.

Travail

Dans le travail, votre ambition se réveillera, et vous aurez beaucoup moins de mal que dernièrement à atteindre vos objectifs. Vous allez tout tenter pour faire coïncider vos désirs et la réalité.

Citation

Mon unique espérance est dans mon désespoir (Racine).

Famille/foyer

Côté vie de famille, il se pourrait que vous soyez invité chez des cousins ou des parents âgés que vous n’avez pas vus depuis longtemps. Pour le reste, ce sera la routine ; mais, finalement, vous ne vous en plaindrez pas.

Vie sociale

Vous serez de loin plus sociable et communicatif que d’habitude. Vous aurez envie d’élaborer des projets importants avec vos amis ou, tout simplement, d’avoir des échanges d’idées constructifs avec votre entourage. La présence de la Lune dans votre Ciel vous donnera une telle force de persuasion que vous entraînerez de nombreux enthousiastes à votre suite.

Nombre chance

756

Clin d’oeil

Montrez-vous ouvert et tolérant, même si cela vous coûte un peu.

CANCER

Amour

Vénus veillera à ce que vous soyez sur la même longueur d’onde que votre conjoint ou partenaire. Complices, en parfaite osmose, vous deux vivrez des moments divins et inoubliables. Mais ne perdez pas votre lucidité pour autant ! Il est bien difficile, dans les circonstances si euphoriques, de ne pas faire des dépenses inconsidérées. Sachez que « quand la pauvreté frappe à la porte, l’amour s’enfuit par la fenêtre » (proverbe allemand) ! Vénus veillera aussi à satisfaire les désirs amoureux des célibataires.

Argent

Cette journée étant placée sous le signe d’une chance insolente qui touchera le domaine financier de votre vie, il ne serait pas du tout étonnant que vous soyez l’un des gagnants du Loto, du Millionnaire, ou du Tiercé. Mais attention : si vous gagnez gros, vous aurez peut-être des difficultés à garder cet argent. Vous ne faites en effet pas partie des gens qui savent d’instinct gérer leurs finances. Prenez alors conseil.

Santé

Cette position de Pluton devrait vous être favorable. Tous ceux d’entre vous qui ont connu des ennuis de santé vont retrouver l’équilibre. Vous jouirez d’une bonne résistance physique et psychique. Profitez-en pour faire du sport et pour vous débarrasser d’une mauvaise habitude néfaste à votre vitalité.

Travail

Concernant votre travail, la chance sera à vos côtés aujourd’hui. Alors, n’hésitez pas à prendre des risques. Au bureau ou à l’usine, vous saurez très bien ce que vous voulez ; cette lucidité vous aidera à faire les bons choix, et vous devriez rapidement récolter le succès dont vous rêvez.

Citation

La barbe ne fait pas le philosophe (Plutarque).

Famille/foyer

En famille, vous devrez veillez à vous occuper de toutes vos obligations en suspens, qu’il s’agisse de factures, de traites à payer ou d’autres choses ; vous devrez mettre bon ordre dans vos papiers et dans votre comptabilité.

Vie sociale

Mercure mettra du liant dans vos rapports, vous permettant d’exploiter fort habilement votre sens des contacts humains pour cultiver les relations utiles. Mais n’envisagez pas ces relations uniquement sous l’angle du profit matériel : elles peuvent vous rapporter bien des avantages sur les plans psychologique et sentimental.

Nombre chance

476

Clin d’oeil

Ne rejetez pas les conseils de vos amis qui vous veulent du bien.

LION

Amour

Optimisme de rigueur, car l’embellie entamée récemment continue de gagner du terrain. A cela, une explication simple : Saturne prêche pour une vie conjugale heureuse et épanouie. Entre votre conjoint et vous, ce sera donc la belle entente, chacun ayant à coeur d’écouter l’autre ! Célibataire, vous risquez de perdre la tête, de vous laisser emporter dans le tourbillon d’un amour fou, passionné, avec ses pièges, tourmente, jalousie, possessivité – tout ce que, à froid, vous détestez. Ah, « Rien n’a d’emprise sur l’amour, L’amour en a sur toutes choses » (La Fontaine) !

Argent

Saturne invitera à la prudence dans les transactions commerciales, achats, ventes. Vous voudrez aller de l’avant, c’est très bien, mais ne vous hâtez pas d’investir vos bénéfices dès maintenant.

Santé

Vous ne risquez pas de manquer de ressort. Avec Mars aux commandes de votre secteur santé, vous aurez du mal à vous arrêter. Veille simplement à ne pas trop tirer sur la corde : être toujours sur la brèche, sans prendre le temps de souffler, franchement, les astres vous le déconseillent !

Travail

Dans votre travail, même si vous ne raffolez pas des changements, vous finirez par en découvrir les nombreux côtés positifs. D’ailleurs, on vous aidera. Vos idées claires et originales feront merveille.

Citation

Un mot suffit à faire ou à défaire la fortune d’un homme (Sophocle).

Famille/foyer

Les démonstrations d’affection intempestives ne sont pas votre style. Mais vous vous rattraperez sur les actes, ce qui ne sera pas si mal non plus. Pourtant, n’hésitez pas à dire à votre conjoint, à vos enfants ou à vos parents, en somme à tous vos êtres chers, que vous les aimez. Cela leur fera certainement beaucoup de plaisir.

Vie sociale

Des affrontements pourraient avoir lieu aujourd’hui avec certaines personnes de votre entourage amical. Mais, grâce à l’influence neutralisante de Mercure, ils ne tireront pas à conséquence : vous montrerez les dents, et pourtant l’on vous laissera vite tranquille. Ouf !

Nombre chance

108

Clin d’oeil

Ne vous engagez dans aucune entreprise qui soit au-dessus de vos moyens.

VIERGE

Amour

Très nette embellie sur le plan conjugal. Les deux planètes les plus bénéfiques du système solaire, Jupiter et Vénus, protégeront en effet votre vie à deux. Jupiter sera particulièrement généreux, faisant régner la complicité et la joie de vivre dans votre couple. Célibataire, l’amour et le mariage occuperont toutes vos pensées. Hélas, vous aurez une fâcheuse tendance à vous faire beaucoup d’illusions, à prendre vos désirs pour des réalités. Si bien que vous passerez de l’extase au désespoir à une vitesse vertigineuse !

Argent

Vous vous démènerez pour améliorer votre standing, car il vous plaira plus que jamais de montrer des signes extérieurs de richesse pour épater la galerie. Comme la chance sera de votre côté cette fois grâce au coup de pouce des astres, cela marchera fort pour vous. Attention à ne pas continuer dans cette voie, car « les choses nécessaires coûtent peu, les choses superflues coûtent cher » (Diogène)

Santé

Vous adorez les remèdes « de cheval », qui agissent vite ! Vous êtes trop impatient, en effet, pour supporter d’attendre longtemps des résultats tangibles. Par exemple, en cas de capitons disgracieux sur les hanches et les cuisses, vous aurez recours sans hésiter à la chirurgie esthétique. Cependant, votre besoin d’efficacité ne doit pas vous pousser à en faire trop et à abuser des médicaments. Ne vous précipitez pas sur des antibiotiques au premier éternuement ! Pensez aussi aux techniques de relaxation ; elles vous procureront un grand bien-être sans agresser votre organisme.

Travail

Mars en bonne position vous donnera combativité et courage. Nouveau travail, attaque d’un problème professionnel épineux avec toutes les chances de succès, signature d’un contrat ou d’une transaction importante, rendez-vous au top niveau, initiative heureuse : bref, toute action sera favorisée et vouée à la réussite.

Citation

On ne s’intéresse guère aux affaires des autres que lorsqu’on est sans inquiétude pour les siennes (Beaumarchais).

Famille/foyer

Journée très agréable si vous avez des enfants. Ceux-ci seront dynamiques, entreprenants, et vous vous entendrez très bien avec eux. Avec vos parents ou les personnes âgées de votre entourage familial, vos relations seront sans histoire.

Vie sociale

Dans vos relations sociales, il sera plus utile de vous attaquer à vos propres idées préconçues que de vous acharner à vouloir détruire celles des autres, étant donné que « les préjugés sont la raison des sots » (Voltaire) et que vous tenez à être ou du moins à paraître intelligent.

Nombre chance

550

Clin d’oeil

Ne signez aucun contrat ni ne prenez aucune décision à la légère.

BALANCE

Amour

Ce magnifique aspect de Pluton décuplera votre besoin de sécurité affective. Votre vie de couple manque-t-elle de stabilité ? Vous mettrez alors tout en oeuvre pour la consolider. Les natifs et natives du deuxième décan seront les plus grands bénéficiaires de ces influx. Célibataire, en raison d’une configuration astrale dominée par Uranus, l’étranger pourrait cette fois jouer un rôle important dans votre vie sentimentale. Par ailleurs, vous aurez envie de faire des folies, comblant l’élu de votre coeur de cadeaux coûteux.

Argent

Les temps seront difficiles sur le plan pécuniaire. Vous devrez donc vous montrer extrêmement prudent. Evitez toute dépense superflue. Si vous avez des choix financiers importants à faire, entourez-vous de toutes les précautions nécessaires et prenez conseil auprès de spécialistes.

Santé

Pour retrouver un équilibre mis à mal par les turbulences de Saturne, prenez le temps de vous reposer dès que vous sentirez la fatigue vous gagner. Si vous êtes stressé, pensez au yoga. Rien de tel en effet pour se relaxer. D’autre part, déborder d’activités, c’est bien, mais gare à ne pas tomber dans un éparpillement qui ne vous mènerait nulle part. Recentrez vos priorités.

Travail

Un surcroît de travail ou de responsabilités vous fatiguera et vous irritera, contribuant ainsi à rendre votre humeur encore moins agréable. Gardez, malgré tout, de bons rapports avec vos collègues de travail si vous voulez éviter d’interminables discussions qui ne feraient qu’empirer les choses.

Citation

L’aveugle qui s’appuie sur un mur s’imagine que c’est là les limites du monde (proverbe américain).

Famille/foyer

Vos rapports avec les enfants seront plus détendus et plus chaleureux que d’habitude, très largement grâce à la présente configuration de Neptune. Montrez-vous davantage leur complice et leur conseiller.

Vie sociale

Votre principal écueil en cette journée pourrait être de chercher à imposer unilatéralement vos vues à votre entourage. Usez de votre autorité, mais faites-le sans dureté et en tenant compte de la personnalité de vos interlocuteurs ainsi que de leurs suggestions, qui peuvent s’avérer intéressantes.

Nombre chance

483

Clin d’oeil

Cherchez à entretenir de bonnes relations avec votre entourage.

SCORPION

Amour

Ambiance tout à fait tranquille en couple, où vous vivrez sur vos acquis, au rythme de votre travail et de vos obligations familiales. Si vous trouvez votre vie de couple trop ronronnante, il ne tiendra qu’à vous d’y mettre de l’animation en entraînant votre conjoint dans des activités de sport ou de loisirs. Avec une planète aussi austère que Saturne dans le secteur rencontres des célibataires, pas question d’aventure ou de flirt, mais plutôt d’une histoire qui se construit ou se reconstruit doucement.

Argent

Les bons aspects de Jupiter vous permettront d’effectuer d’excellentes opérations financières et faire fructifier vos ressources personnelles. Vous aurez des idées de génie concernant les placements.

Santé

Avec Saturne en cet aspect, vous n’aurez en principe rien de grave à redouter sur le plan santé. Mais attention : votre résistance physique, d’habitude très grande, sera assez moyenne cette fois. Ne tirez donc pas trop sur vos réserves. Ménagez-vous !

Travail

Il y aura de brusques changements dans vos projets professionnels, et des coups de chance tout à fait remarquables. Vous saurez intéresser votre entourage, et vous rencontrerez quelqu’un qui sera séduit par vos idées et qui vous fera une proposition très séduisante. Il faudra profiter des idées neuves surgissant du hasard et des rencontres inattendues pour améliorer votre situation.

Citation

Ça commence par un baiser, ça finit par un bébé (proverbe américain).

Famille/foyer

Le secteur famille sera mis en avant. Ce n’est pas que l’ambiance soit spécialement conflictuelle chez vous, mais de nombreuses décisions à prendre vont provoquer une effervescence qui risque de vous perturber. Un projet d’acquisition immobilière pourrait se préciser et occasionner une réorganisation générale.

Vie sociale

Vous vous moquez du passé. C’est une attitude on ne peut plus raisonnable. Mais ayez la sagesse de ne pas imposer aux autres, même à vos intimes, votre manière de penser. Aussi, acceptez leurs points de vue.

Nombre chance

907

Clin d’oeil

Ne saisissez pas une occasion facile d’épingler cruellement vos adversaires vaincus. C’est inutile, et c’est même dangereux.

SAGITTAIRE

Amour

Vos rapports avec votre conjoint ou partenaire auront tendance à s’améliorer. Vous le sentirez plus proche de vous, et vous userez alors de tous vos atouts de séduction pour le dégeler. Efficacité garantie ! Si vous êtes célibataire, vous serez tel qu’en vous-même : irrésistiblement charmeur et prêt à butiner de coeur en coeur sans jamais vous lasser. L’idée de vous consacrer à une seule personne ne vous effleurera pas. Pourtant, une rencontre électrisante pourrait vous faire changer d’avis !

Argent

Concernant vos finances, veillez à faire un effort pour vous montrer raisonnable. Limitez les opérations risquées et les dépenses superflues, sinon vous risquez fort d’avoir des problèmes.

Santé

Les influx de Jupiter seront tellement positifs qu’ils vous donneront littéralement des ailes. Au bureau, vous réglerez tout en un tournemain, à la maison tout s’organisera comme par enchantement.

Travail

Les planètes influençant actuellement votre secteur profession ne manqueront pas de puissance, et vous aurez certainement envie de marquer des points dans votre carrière et de voir vos efforts reconnus. Pourtant, attention : Pluton et Mars auront un impact assez ambigu. Voilà qui risque de se traduire par l’apparition de blocages et de contretemps imprévus, qui vont mettre votre patience à rude épreuve.

Citation

Il faut battre le fer tant qu’il est chaud (Plaute).

Famille/foyer

En raison des mauvais influx de la planète Pluton, vous aurez du mal à concilier vie privée et vie professionnelle. Entouré par vos proches, vous passerez tout de même de très bons moments.

Vie sociale

Vous ne serez pas diplomate pour deux sous. L’influence d’Uranus sera trop subtile pour se faire vraiment sentir. Vous aurez même un penchant pour la provocation, et vous ne mâcherez pas vos mots.

Nombre chance

516

Clin d’oeil

Laissez-vous vivre agréablement et songez aux joies de la famille.

CAPRICORNE

Amour

Dans le domaine amoureux, l’amélioration entamée dernièrement va se poursuivre. Ce climat planétaire à prééminence vénusienne vous rendra très exigeant en amour. Si vous vivez une relation suivie, vous chercherez à améliorer au maximum votre vie de couple. Si vous êtes solitaire, vous aurez envie d’une rencontre parfaite. Attention à ne pas placer la barre trop haut !

Argent

Vous ne subirez dans le domaine financier aucun impact planétaire direct. Vous pourrez donc gérer votre équilibre budgétaire sans difficulté. Mais attention, quand les planètes se désintéressent ainsi de votre sort, il ne faut pas compter sur leur soutien pour gagner au Loto ou obtenir miraculeusement une prime quelconque. Si vous souhaitez améliorer votre statut, ce sera à vous d’agir et de vous donner le mal nécessaire.

Santé

Ne négligez pas votre santé. Un régime ou une amélioration de votre hygiène de vie commencés aujourd’hui vous seront particulièrement bénéfiques. Vous pourrez également vous mettre à un sport, mais choisissez une activité douce et non stressante : un sport brutal vous serait néfaste.

Travail

Bien soutenu par des aspects planétaires très positifs, vous serez en pleine possession de vos capacités. Très confiant, sûr de vos possibilités, vous pourrez vous lancer dans des projets à long terme, et prendre des risques calculés.

Citation

Lors de la mort, aucun homme ne cherche à tromper (proverbe arabe).

Famille/foyer

L’influence de Mars et de Pluton dans votre Ciel laisse présager de l’animation si vous avez des enfants. Vos allez voir vos rejetons affirmer leur personnalité avec une belle assurance. Dans la plupart des cas, tout se passera bien, et vous pourrez être fier d’eux et de leurs succès. Mais quelques-uns d’entre vous auront du mal à accepter cette attitude conquérante, surtout si elle se teinte de rébellion.

Vie sociale

Les relations amicales seront en plein essor. Vos élans pourront aussi prendre une forme spirituelle, artistique ou religieuse, et votre ferveur vous apportera de grandes joies dans ces domaines. Tout ce qui contribue à l’élévation de votre esprit vous fera accomplir un progrès intérieur.

Nombre chance

748

Clin d’oeil

Débarrassez-vous de la hantise de l’échec, sinon c’est elle qui causera l’échec.

VERSEAU

Amour

L’ambiance astrale de la journée sera tout bénéfice pour les célibataires et les gens sans attaches sentimentales, qui bénéficieront de chances importantes de rencontre, même dans leur environnement immédiat. Elle devrait également être positive pour ceux qui décident de se marier ou d’entamer une vie commune. Vénus en cet aspect va avoir un impact très bénéfique sur votre vie conjugale. Vos relations avec votre conjoint vont passer par une phase pleine de tendresse et de sensualité.

Argent

Jupiter et Pluton seront tous les deux en bel aspect. Cela vous vaudra un bon potentiel de chance, qui vous permettra d’améliorer vos revenus et de faire de bons choix en matière d’achats ou de placements. Mais il faudra éviter de prendre des risques inconsidérés.

Santé

Si vous dépassez vos limites aujourd’hui, Uranus vous rendra fatigué et incapable de faire face à toutes vos obligations, qu’elles soient professionnelles ou amoureuses. Soyez raisonnable.

Travail

Sur le plan professionnel, vous aurez les pieds sur terre et vous prendrez de bonnes initiatives. Vous aurez vraiment la pêche, et vous saurez profiter des occasions très intéressantes qui se présenteront à vous et favoriseront votre ascension.

Citation

L’objet principal de la politique est de créer l’amitié entre les membres de la cité (Aristote).

Famille/foyer

Le climat astral de la journée incitera à la circonspection dans les discussions familiales. Vous aurez suffisamment de sens des nuances pour éviter de tomber dans un despotisme difficile à supporter pour votre entourage. La bonne ambiance familiale sera préservée.

Vie sociale

Vous serez en meilleure posture pour redresser une situation embrouillée et confuse, en douceur et avec l’accord des autres. S’il y a eu des affrontements ou si vous avez suscité des oppositions, ce sera à vous de prendre les devants et de rechercher une réconciliation en vous montrant sous votre bon jour, en déployant tout votre charme.

Nombre chance

851

Clin d’oeil

Cultivez l’art du dialogue au lieu de penser que vous êtes plus futé que votre voisin.

POISSONS

Amour

Les astres vous gratifieront d’une journée de délice en couple. Ils inciteront votre partenaire à être disposé au mieux envers vous et à se montrer plein d’attentions et de prévenances pour vous. Vous aurez droit à des moments inoubliables. Célibataire, l’amour, le vrai, le grand, vous en rêvez, le Ciel le sait ! Vous avez toutes les chances de tomber sur lui ce jour. Alors, sortez, la saison amoureuse est ouverte pour vous !

Argent

Les influences planétaires vous seront particulièrement favorables en cette journée. A vous de savoir profiter de cette aubaine et de vous tenir à l’affût des bonnes affaires. Les circonstances vous permettront de réaliser des transactions financières très lucratives.

Santé

Bon pied, bon oeil, vous poursuivrez votre existence en une forme olympique que beaucoup vous envieront. Microbes, virus et allergènes semblent vous éviter. Léger bémol : Uranus, qui envoie des impacts négatifs vers le secteur santé de quelques-uns d’entre vous, risque de les rendre passablement nerveux et de perturber leur sommeil. Une tisane de camomille, de fleur d’oranger ou de verveine leur sera alors d’un bon secours.

Travail

Le secteur profession sera bien influencé. Vos conditions de travail pourront changer radicalement. En bien, naturellement ! Et votre situation va s’en trouver très améliorée, à condition toutefois que vous vous adaptiez rapidement aux circonstances.

Citation

Une bibliothèque est un hôpital pour l’esprit (proverbe égyptien).

Famille/foyer

Vous entendrez tenir d’une main plus ferme les rênes de votre foyer. Gare à ceux qui essaieraient de contester votre autorité ! Veillez toutefois à vous montrer un peu plus souple avec vos enfants, sous peine de provoquer un petit conflit.

Vie sociale

Cherchez à diversifier vos centres d’intérêt au lieu de vous encroûter dans quelques activités routinières. Plus vous élargirez vos horizons et plus grande sera votre joie de vivre. Ouvrez vos yeux !

Nombre chance

168

Clin d’oeil

Sachez doser vos ambitions suivant vos possibilités réelles. « Avant de bâtir la tour, il faut calculer la dépense » (Évangile).

