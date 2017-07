Haïti-Météo : Appel à la vigilance à l’approche d’une nouvelle onde tropicale. Possibilité d’averses orageuses fortes

P-au-P, 25 juil. 2017 [AlterPresse] — La population, surtout celle exposée aux risques d’inondations, d’éboulement et de glissements de terrain, est appelée à rester vigilante, à l’approche d’une nouvelle onde tropicale, prévue dans la soirée du mercredi 26 juillet 2017.

Dans un bulletin valable jusqu’au vendredi 28 juillet 2017, le Centre national de météorologie (Cnm) exhorte les citoyennes et citoyens à appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité habituelle.

Le niveau de saturation du sol est évalué entre 85 à 95 % sur certains bassins versants des départements du Plateau Central, de l’Artibonite, du Nord et de l’Ouest, où se trouve la capitale Port-au-Prince, avec des risques d’inondations, alerte le Cnm.

Des averses orageuses, modérées et fortes, sont attendues dans l’après-midi et en soirée, ce mercredi 26 juillet 2017, notamment dans les départements du Nord-Est, du Nord, du Plateau central, de l’Artibonite, des Nippes (Sud-ouest), du Sud-Est et de l’Ouest.

La mer est peu agitée et agitée sur les côtes Nord et du Golfe de la Gonâve, avec une hauteur de vagues de 3 à 5 pieds.

Elle est agitée sur les côtes