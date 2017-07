Éphéméride du jour ….., 13 juillet 1808 // Naissance d’Auguste Ignace Nau, l’un des pionniers de la littérature haïtienne

13 juillet 1808 Naissance d’Auguste Ignace Nau, l’un des pionniers de la littérature haïtienne

Il fréquenta l’école Jonathas Granville de Port-au-Prince et reçut une formation générale et militaire. Il fut fonctionnaire au Ministère des Finances d’Haïti comme le fut son père, Jean-Pierre Nau, qui fut trésorier général des finances sous le gouvernement de Pétion et de son successeur Jean-Pierre Boyer. Ignace Nau devint aide de camp du président Boyer à son retour de l’Université catholique de New York, puis son secrétaire particulier.

En 1833, il épousa Marie Ursule Bélizaire.

En 1836 se forme le groupe du Cénacle, autour d’Ignace Nau et de son frère Émile Nau qui regroupa les poètes romantiques avec notamment les frères Coriolan Ardouin, Céligny Ardouin et Beaubrun Ardouin. Plus tard Oswald Durand, Massillon Coicou, Alibée Féry et Tertulien Guilbaud se réclameront de cette mouvance romantique. Le groupe du Cénacle engagea la littérature haïtienne dans un mouvement littéraire romantique qui marqua le début de la jeune République d’Haïti. Le mouvement littéraire haïtien suivait en parallèle le courant romantique français de la même époque.

Ignace Nau publia la revue littéraire haïtienne Le Républicain qui fut censurée puis interdite. Il dut s’exiler en France à la suite de cela. À Paris, il dirigea la Revue des colonies qui luttait contre l’esclavagisme.

De retour à Haïti, il renomme sa revue littéraire L’Union. Mais la mort de sa femme l’accable de chagrin et quelques années plus tard il meurt à son tour.

Son inspiration fut à la fois puisée dans l’histoire d’Haïti et dans la nature sauvage du pays.

Conter l’histoire d’Haïti, la faisant mieux connaître aux lecteurs haïtiens afin que le peuple en soit fier, digne de respect et d’admiration.

Conter la nature du pays, les oiseaux, les senteurs, les paysages et la fragilité de cet univers bucolique face aux éléments naturels.

Après la mort de son épouse, son œuvre sera teintée de tristesse et de mélancolie. Il ne se remettra jamais de cette mort et le chagrin l’emportera à son tour en 1845.

Extrait

Le poème Dessalines rend hommage au fondateur de la patrie Jean-Jacques Dessalines et condamne le complot dans lequel ce dernier a trouvé la mort3 :

Dessalines, à ce nom, ami, découvrons-nous !

Je me sens le cœur battre à fléchir les genoux

Et jaillir à ce nom un sang chaud dans mes veines.

Suspendez vos plaisirs, recueillez votre cœur,

Songez à nos héros, songez à l’Empereur !

Et Jean-Jacques, semblable à quelque esprit de Dieu,

Dicta l’indépendance à la lueur du feu !…

Œuvres

Dessalines

Le tchit et l’orage

La dalle

Les Pipirites

Basses Pyrénées

Le Livre de Marie.(poésie)

Pensées du Soir (poésie)

Le Lambi (conte)

Épisode de la Révolution (Récit historique et conte fantastique)

Isalina (conte)

Aujourd’hui, 13 Juillet 2017

194ème jour de l’année, 29ème semaine de l’année

171jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

13 Juillet 1930 Début de la première coupe du monde de football

Le projet d’organiser une Coupe du monde commença dès la création de la FIFA en 1904. (Fédération Internationale de Football) Mais pour toutes sortes de raisons, le projet n’est pas adopté par la FIFA avant le 28 mai 1928.

L’organisation de la première Coupe du monde est confiée à l’Uruguay le 18 mai 1929 (pour fêter le centenaire de son indépendance et surtout car il est double champion olympique en titre) lors du congrès de la FIFA 1929 à Barcelone. Pour des raisons financières et d’intendance, seulement quatre sélections européennes acceptent d’effectuer le long déplacement en Uruguay en 1930 : la France, la Belgique, la Yougoslavie et la Roumanie.

En finale les opposants furent l’Uruguay et l’Argentine. L’Uruguay l’emporta 4 à 2

La Pensée du Jour

«Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en bon usage.»

Baden Powell

PRENOM DU JOUR

Henri et les Joël mais aussi Henriette, Harry, Hank, Enzo, Enrique, Joëlle, Joë, Eugène…

Saint-Henri Empereur d’Allemagne au début du XIème siècle, Henri entreprenait de réformer la papeauté quand il mourut en 1024. Les Henri sont aimables et ont de la détermination. Leur couleur : le violet. Leurs chiffres : les 5 et 6.

Saint-Joël « Petit prophète » de l’Ancien Testament. Les Joël ont de la détermination. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 5.

Aujourd’hui

Jeudi 13 Juillet 2017 Pleine Lune

Dimanche 16 Juillet 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Cancer, comprise entre le 22 juin et le 21 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Rutshelle « denye won»

Pour découvrir la musique de Rutshelle « Denye won»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=ngZxn63oOYA

Centre culturel Pyepoudre- Jusqu’au 16 Juillet 2017-à partir de 9h a.m

Atelier de théâtre sur le thème : « Celles qui veillent ».

Animateurs : Elisabeth Lenoir, SalikouKietenga et Sarah Bilion.

Infos : festivalfeministe@gmail.com

Dans le cadre de la deuxième édition du festival féministe «NègèsMawon»

FOKAL, Institut français en Haïti et Rapadou Café bar-restaurant- Jusqu’au 16 juillet 2017

Deuxième édition du festival de théâtre sur le thème : « Héritage du théâtre de l’absurde dans la dramaturgie contemporaine ».

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

13 juillet -212 av J.-C. Création des Jeux Apolliniens

(En l’honneur d’Apollon, dieu romain de la victoire) »C’est sous l’influence de la Grèce qui venait d’être conquise par Rome que la religion grecque pénètre à Rome. Mais si les Grecs célébraient Apollon pour obtenir la santé (c’était le dieu de la médecine), c’est plutôt le dieu de la « Victoire » que célèbrent les Romains. Le culte d’Apollon gardera à Rome les deux significations. Tout le peuple » couronné » participe aux jeux, les matrones » ; les mères » romaines, un peu dans le sens des » Mamma » prient publiquement et entraînent la foule ; des festins sont servis aux citoyens. Des fêtes orgiaques prolongent les cérémonies. »

13 juillet -100 av J.-C Naissance de Jules César, général et homme politique romain

Jules César (Caius Julius Caesar) est un général, homme politique et écrivain romain, né à Rome le 13 du mois Quinctilis, appelé plus tard Julius, d’où notre mois de Juillet, en son honneur, né le 13 juillet 100 av. J.-C. et mort le 15 mars 44 av. J.-C. Il est assassiné par une conspiration de sénateurs dans le théâtre de Pompée où se rassemblait le Sénat, le coup fatal vient de son fils adoptif, Brutus. Les derniers mots de César sont pour ce dernier « Kaï sù, tèknon » soit « Toi aussi, mon fils » en grec, et en latin « Tu quoque, fili mi ». Il fut nommé dictateur à vie, déifié et sa mort marque la fin de la République romaine, qui, sous le principat de son successeur Auguste, vainqueur de Marc-Antoine dans la deuxième guerre civile, laisse place à l’Empire romain.

13 juillet 1528 Fondation d’un ordre religieux : les Capucins

Le nom vient de leur habit : une capuche sur la tête (caput en latin) d’où par déformation populaire : » capucins « . Ces Religieux constituent l’une des trois branches actuelles de la famille franciscaine. Cette congrégation remonte au XVIe siècle ; elle est due à l’initiative d’un jeune » observant « , Matthieu de Basci. Il prétendait restaurer la vie franciscaine primitive jusque dans la manière de se vêtir, les premiers » frères mineurs de la vie érémitique » attirèrent immédiatement l’attention par la forme originale de leur capuce, long et pointu. Le sobriquet populaire de capuccini ; devint rapidement, dès le milieu du XVIe siècle, leur nom officiel. Le 13 juillet 1528, le Pape Clément VII approuva leur constitution mais les maintient dans une certaine soumission au ministre général des Conventuels. C’est le Pape Paul V qui leur accorda la pleine autonomie en janvier 1619.

13 juillet 1942 Naissance d’Harrison Ford, acteur américain

Après l’université, le jeune Ford démarre le cinéma dans de petits rôles notamment de westerns.

Le rôle qui le lancera est celui de Bob Falfa dans American Graffiti de George Lucas

Dans le rôle de Han Solo dans la Guerre des étoiles soit celui du mercenaire à l’honneur souple et à l’amitié indéfectible, Ford remporte un immense succès. Mais le rôle qui va réellement le rendre à la gloire est celui d’Indiana Jones.

13 juillet 1974 Naissance de Deborah Cox

Chanteuse et auteure canadienne, Deborah Cox s’est fait un nom dans le monde R&B en 1998. Son premier tube, Nobody’s Supposed To Be Here, est resté pendant 14 semaines à la tête des charts. Il a fallu attendre Mary J. Blige avec Be Without You, en 2006, pour battre ce record.

Née à Toronto en 1974, elle baigne très tôt dans la musique. A l’âge de 12 ans, elle chante pour TV Commercial. Adolescente, la chanteuse se produit dans les night-clubs. Elle commence à écrire ses premières chansons et entre dans le show-business en tant que choriste pour Céline Dion. En 1995, elle signe pour Arista Records, où elle enregistre un album qu’elle écrit entièrement. De cet opus naît le tube Nobody’s Supposed To Be Here.

En 2002, l’album The Morning After finit de la propulser sur la scène internationale. Deux ans plus tard, elle fait ses premiers pas à Broadway, en intégrant la comédie musicale Aïda, produite par Elton John. Elle en fait un single remix : Easy As Life.

Au beau milieu de ses succès musicaux, Deborah Cox joue les actrices sur le grand écran, notamment dans Love Come Down et dans Blood Champion. Ses chansons sont également reprises dans plusieurs longs métrages. Elle est aussi l’interprète de Nobody Cares pour le film Hotel Rwanda. En 2006, la chanteuse enregistre Destination Moon, un album qui rend hommage à la chanteuse de jazz Dinah Washington. Le disque se classe premier du top 10 des albums jazz aux Etats-Unis.

13 juillet 2009 Sortie de la biographie non autorisée

Michael Jackson: les dernières années

Sortie de la biographie non autorisée Michael Jackson: les dernières années de l’auteur québécois Ian Halperin. À la suite de l’intérêt des éditeurs à travers le monde suscité par le décès du roi de la pop, plus d’un million d’exemplaires du livre ont été imprimés, dont 500 000 doivent être distribués aux États-Unis et 100 000 en France. L’auteur allègue dans son ouvrage que Jackson était homosexuel, et il y est question de la dépendance du chanteur aux médicaments. Ian Halperin a déjà publié des biographies non autorisées de Céline Dion, James Taylor et Guy Laliberté.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /