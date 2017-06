Haïti – Actualité : Zapping…

Arrestation du substitut du Commissaire du Gouvernement :

Le Parquet de Port-au-Prince a procédé à l’arrestation du substitut du commissaire du gouvernement Ronald Pierre, accusé de la vente d’une arme appartenant au corps du délit d’un dossier se trouvant au parquet..

La BRH injecte 10 millions US :

La Banque de la République d’Haïti (BRH) informe les banques, les agents de change et toutes les autres institutions financières régulées par la Banque Centrale ainsi que le public en général, qu’elle injectera 10 millions de dollars américains sur le marché des changes à partir du 14 juin.

Grève annoncée pour la rentrée scolaire :

Mardi en conférence de presse, Josué Mérilien, le Coordonnateur général de l’Union Nationale des Normaliens Haïtiens (UNNOH) a annoncé qu’aucun accord n’a été trouvé avec le gouvernement et qu’en conséquence, une seconde phase de mobilisation des enseignants est programmée pour la réouverture des classes en septembre prochain.

Visite du site du futur village de la diaspora :

