Haïti-Politique : L’installation des élus locaux, prévue du 19 au 23 juin 2017, annonce le Cep

P-au-P, 12 juin 2017 [AlterPresse] — L’installation des élus locaux issus des élections du dimanche 29 janvier 2017 est prévue du 19 au 23 juin 2017, annonce le Conseil électoral provisoire (Cep).

La prestation de serment pour les nouveaux élus aura lieu, du 12 au 16 juin. Cette partie sera assurée par le Cep et le ministère de la justice à travers les juges de paix et les commissaires du gouvernement, précise l’institution, lors d’une conférence de presse le vendredi 09 juin 2017 et à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

Du 5 au 11 juin 2017, le Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales (Mict) a procédé à la distribution des écharpes et insignes aux élus locaux, fait savoir le ministre de la justice, Max Rudolph Saint Albin, qui prenait part à la conférence de presse.

Toutes les dispositions sont prises afin d’instruire les doyens des tribunaux pour recevoir la prestation de serment de tous les élus locaux, annonce, pour sa part, le ministre de la justice et de la sécurité publique, Heidi Fortuné.

Le Mict entend aussi accompagner les nouveaux élus, par la mise en oeuvre de petits projets dans leurs communautés.

1,704 membres des Conseils d’administration de sections communales (Casec), 3, 035 membres d’Assemblées de sections communales (Asec) et 785 délégués de ville seront installés à travers……………………...lire la suite sur alterpresse.org