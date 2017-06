Haïti s’est représentée au Caribbean Media Market à New York

Source EJRadio Métropole Haïti | Photo @ haitilibre.com

Haïti via le Ministère du Tourisme (MDT) s’est représentée, le jeudi 8 juin 2017, au Caribbean Media Market Place, programmé en marge de la semaine caraïbéenne de la CTO qui a lieu à New York du 4 au 10 juin.

Selon des informations disponibles sur le site du ministère , l’équipe du MDT a pu présenter des éléments de la gastronomie et des attraits touristiques du pays à un public select constitué de journalistes spécialisés de l’industrie du tourisme, du voyage et des loisirs, basés aux États-Unis et dans d’autres pays de la caraïbe.

Les membres des délégations présents à la semaine du tourisme de la CTO, cette année, ont tenu des échanges autour des sujets ciblés en vue du développement de l'industrie touristique dans la région. La délégation haïtienne a, précisément participé