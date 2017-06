La Fédération haïtienne de football salue la mémoire de Mme Marguerite Roy Vorbe

Source Carlo Marcelin Secrétaire de la Fédération Haitienne de Football | radiotelevisioncaraibes.com

C’est sous le choc et avec une grande émotion que la famille du football a appris la mort de Mme Marguerite Roy Vorbe survenue cette semaine à l’hôpital Bernard Mevs des suites d’une brève maladie. Une note de presse de la Fédération haïtienne de football retrace le parcours de Mme Marguerite Roy Vorbe, dont les funérailles seront chantées le lundi 12 juin 2017 à 10hres a.m. en l’église St-Pierre de Pétion-Ville.

La Fédération haïtienne de football salue le départ de cette exceptionnelle personnalité après une mission et une vie bien remplies pour la grande contribution qu’elle-même et sa famille ont apportée au football national en particulier et au pays en général.

Madame Vorbe a vécu presque un siècle, donc une vie entièrement consacrée au pays et au sport, le football notamment. Son mari, l’inoubliable ingénieur Jean Vorbe fut président de la fédération lors de la qualification d’Haïti à la Coupe du monde d’Allemagne- en 1974; le nouveau siège de notre association porte d’ailleurs son nom.

L’implication de l’illustre famille Vorbe dans le football est unique et n’a sans doute pas d’équivalent ni de précédent dans le monde.

Madame Vorbe elle-même tout d’abord a été la toute première femme haïtienne éducatrice de sport, diplômée en éducation physique de l’Ecole nationale de moniteurs sportifs et de l’université de Columbia aux USA dans les années 30.

Le reste de la tribu a marqué et continue de marquer le jeu avec une passion et un amour indescriptibles: du regretté Joël, puissant et insaisissable ailier au Violette au début des années 60, en passant par le plus célèbre de tous, Philippe, légitimement consacré récemment ambassadeur du football, puis Charles « Ponpon » qui faillit qualifier Haïti une 2e fois pour la Coupe du monde d’Argentine 78 au Premundial Mexico-78, ensuite Edouard « Pepe », qui joua les éliminatoires de la Coupe du monde 1986 après avoir été sacré champion de la CONCACAF avec le Violette, sans oublier Dominique « Minot », l’infatigable gaucher et formateur de jeunes.

Toute la lignée de cette famille célèbre a servi le pays puisque la 3e génération a défendu les couleurs nationales avec amour et passion, notamment Sébastien qui joua avec l’équipe nationale lors de la Gold Cup 1999 avant de faire carrière dans la difficile MLS en suivant les traces de son oncle Philippe, lui-même pionnier de l’implantation du football professionnel aux USA avec le « New York Generals « dans les années 70.

Une famille qui a fait la gloire d’Haïti puisque Fabien le fils de la sœur, Yamileh, a été l’avant-centre qui a qualifié Haïti pour la première fois pour une Coupe du monde de jeunes de la Fifa, la U17 en Corée 2007.

Après avoir brillé comme joueurs, les Vorbe ont servi comme entraîneurs: Philippe entraîneur adjoint puis sélectionneur en chef de l’équipe nationale lors de la première coupe Caraïbe des Nations en 1978, avec aussi Charles qui réalisa un coup de maître en amenant le Violette au titre historique de champion des clubs champions de la CONCACAF en 1984.

On notera l’apport de la sœur Edwige au volley. La société se souviendra de Marguerite Vorbe, médecin. Une vie aussi consacrée aux plus humbles. Et enfin Yamileh, l’autre sœur, une éducatrice ayant formé …………….……..lire la suite sur radiotelevisioncaraibes.com