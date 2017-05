Les titres de l’actualité du jeudi 25 mai 2017 sur Radio Vsion 2000

Le dossier du salaire minimum ……. Le Ministre des Affaires Sociales et du travail, Roosevelt Bellevue et le Sénateur Antonio Chéramy ont effectué des visites séparées, ce Jeudi, au parc industriel de la SOPNAPI. Le titulaire du MAST entendait s’enquérir des conditions de travail des ouvriers qui ont organisé plusieurs mouvements de protestation pour exiger un salaire minimum de 800 gourdes et de meilleures conditions de travail.

De son côté, le Sénateur de l’Ouest qui a été accueilli par des ouvriers en liesse, voulait manifester sa solidarité envers eux et s’informer de leurs différentes revendications afin de mieux aborder ces questions lors de la réception, sous peu, au Sénat, du ministre des affaires sociales sur le dossier du salaire minimum.

Le Sénateur Francenet Dénius accuse le conseil Supérieur des salaires d’être responsable des mouvements de protestation des ouvriers. Son collègue, Jacques Sauveur Jean, pour sa part, dit craindre une explosion sociale dans le pays.

Le Président Jovenel moise lance un appel au dialogue entre les acteurs concernés par la question du salaire minimum afin de trouver une issue à la crise. Il appelle également les ouvriers au calme et promet de les accompagner.

Jovenel Moise a fait ces déclarations à son retour, ce jeudi, au pays suite à sa participation à la cérémonie d’investiture du président Equatorien Lenin Moreno et du 5e sommet de la plateforme Globale pour la réduction des risques et désastres au Mexique. Le chef de l’Etat a informé avoir eu plusieurs rencontres bilatérales sur des questions liées notamment à l’immigration et l’Economie.

Maitre Gédéon Jean dresse un bilan négatif des 100 premiers jours de Jovenel Moïse au pouvoir, caractérisés, selon lui, par la propagande et la vassalisation des institutions de l’État.

Le Secrétaire d’Etat à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr tente de dédramatiser l’avertissement lancé par les Etats-Unis à leurs citoyens d’éviter certains endroits en Haiti en raison du taux de criminalité élevé et des tensions politiques persistantes. Il n’y a rien d’alarmant, estime M. Saint-Cyr soulignant que les pays ont le droit de protéger leurs ressortissants.