Projection débat sur la détention préventive

Source EJ /Radio Métropole Haïti

La Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale du Sénat au Parlement Jeunesse d’Haïti propose, de concert avec le Bureau des Droits Humains en Haïti (BDHH), une projection-débat sur la réalité carcérale haïtienne et les défis de la détention préventive prolongée le vendredi 26 mai à 2 h pm à la salle Fokal Unesco. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

« THE PRISON FROM HELL » est un documentaire tourné en octobre 2016 en Haïti par une équipe de la chaîne anglaise Channel 4 avec l’Office de Protection du Citoyen (OPC) et le BDHH. Il offre un éclairage abrupt sur le système judiciaire et carcéral haïtien. Le pénitencier, prévu pour accueillir 1200 détenus, en compte plus de 4000, dont 80% en situation de détention préventive prolongée.

« La malnutrition, un problème mortel dans les prisons haïtiennes » est un reportage audio réalisé par le journaliste Arnaud Robert pour la radio télévision Suisse en mars 2017. Il met en lumière la situation sanitaire dramatique au sein du Pénitencier national, qui a conduit ces derniers mois au décès de dizaines de détenus.

Le débat sera animé par des membres du Parlement jeunesse et du Bureau des Droits Humains en Haïti (BDHH), avec plusieurs invités, notamment des victimes de la détention préventive prolongée.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités mises en place par la Commission Justice pour arriver à l’élaboration…………………………..lire la suite sur metropolehaiti.com