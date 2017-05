La semaine de l’Europe en Haïti, 2e édition

-au-P, 12 mai 2017 [AlterPresse] — Plusieurs activités se déroulent, du 2 au 16 mai 2017, dans 3 villes du pays, respectivement Port-au-Prince (Ouest), les Cayes (Sud) et le Cap-Haïtien (Nord), pour marquer la semaine de l’Europe 2017, apprend AlterPresse.

Cet événement, organisé par les États membres de l’Union européenne (Ue) présents en Haïti, vise le rapprochement par la culture et le dialogue, selon les organisateurs.

La célébration officielle de la Fête de l’Europe a été célébrée le 9 mai à Port-au-Prince, lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part des officiels européens et haïtiens, dont le chef de la délégation de l’Union Européenne, Vincent Degert, et le premier ministre haitien Jack Guy Lafontant.

Degert a réaffirmé l’engagement de l’UE aux cotés d’Haiti, où, dit-il, les dernières élections constituent un acquis, tandis qu’un des défis relevés est la consolidation de l’État de droit.

Il a annoncé la visite, dans deux semaines, à Port-au-Prince, du vice-président de la Banque européenne d’investissement, Andrew McDowell.

Pas moins de 28 activités sont programmées durant cette 2e édition du Festival de coopération de l’Union européenne-Haïti.

Débuté le samedi 6 mai, le festival se poursuit jusqu’au mardi 16 mai 2017.

Il est prévu 5 spectacles dont des concerts ainsi que 7 tables-rondes et conférences autour de la construction européenne et des enjeux de développement.

Une conférence a eu lieu, le jeudi 11 mai à Port-au-Prince, autour du thème : « Comment mieux valoriser et renforcer la place de la femme dans l’économie haïtienne ».

Un concert de Roosevelt Saillant, de son nom d’artiste Bic, de Uman accompagné de Fabian Beghin est également projeté en soirée. Cette activité est réalisée en partenariat avec Wallonie-Bruxelles International à l’occasion du 20e anniversaire de la coopération entre Wallonie-Bruxelles et Haïti.

Des conférences sont également attendues le vendredi 12 mai 2017 à Port-au-Prince autour des « Masters européens/Haïti 2017 » et des « enjeux et défis de la migration haïtienne ».

Un spectacle de danse avec la compagnie Jean René Delsoin sera proposé en soirée.

Le Festival de la coopération de l’Union Européenne-Haïti sera clôturé au Cap-Haïtien dans les alliances françaises, le samedi 13 mai 2017. Des tables rondes avec des ambassadeurs sur le 60e anniversaire du traité de Rome autour du bilan et perspectives de la construction européenne, suivies d’un concert, sont prévues.

La finale de la 4e édition du concours de plaidoiries sur les droits humains est programmée le mardi 16 mai au Lycée Alexandre Dumas.

Les artistes d’Haïti, Emeline Michel et Roosevelt Saillant, et de l’Europe, Abdoulaye Diarra, plus connu sous le nom de Oxmo Puccino, Manuel Istace, plus connu sous le nom de Uman et Fabian Beghin, seront, entres autres, en concert durant ces deux semaines d’activités, consacrées à l’Europe en Haïti.