Éphéméride du jour ….., 10 Mai 1692 // Décès de Jean de La Bruyère, écrivain moraliste français

10 Mai 1692 Décès de Jean de La Bruyère, écrivain moraliste français.

La Bruyère est célèbre pour une œuvre unique, Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle (1688). Cet ouvrage, constitué d’un ensemble de brèves pièces littéraires, compose une chronique essentielle de l’esprit du xv11e siècle.

La Bruyère fut l’un des premiers écrivains à mettre en avant le style littéraire, en développant un phrasé rythmé dans lequel les effets de rupture sont prépondérants. Ce style incite à la lecture à haute voix, donnant ainsi à cette activité le statut de jugement moral grâce à l’effet rhétorique obtenu par la lecture orale sur les auditeurs. La Bruyère consacre au demeurant toute une section des Caractères aux effets pervers de l’éloquence. Nombre d’écrivains ont suivi le chemin stylistique tracé par La Bruyère : depuis Marivaux jusqu’à Proust et André Gide, en passant par Balzac.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 10 Mai 2017

130ème jour de l’année, 19ème semaine de l’année

235jours avant la fin de l’année

——————————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage en France métropolitaine

Journée mondiale du lupus

Le lupus est une maladie chronique auto-immune, qui survient lorsque le système immunitaire s’attaque aux cellules de l’organisme et les détruit. Il peut toucher de nombreuses parties du corps, dont les articulations, la peau, les reins, le coeur, etc. C’est la raison pour laquelle on parle de lupus disséminé ou « systémique ». Le lupus peut causer des symptômes aussi différents que des poussées de fièvre inexpliquées, des douleurs et un gonflement des articulations, des troubles de la vision et bien d’autres.

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

10 Mai 1981 Mitterand est élu président de la France

Avec 15 708 262 voix contre 14 642 306 pour Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand gagne le deuxième tour des élections présidentielles.

Le soir même, le « peuple de gauche » manifeste sa joie en masse dans les grandes villes de France.

C’est la première fois qu’un président de gauche accède au pouvoir sous la Cinquième République.

Il détient actuellement le record de longévité (14 ans) à la tête de la République française (1981 – 1995).

———————————————————————————————————————

HAITI

10 Mai

1950 Coup d’état contre le président Dumarsais Estimé

Le président Estimé, après avoir essayé de réviser la Constitution pour assurer sa ré-élection, fut obligé de démissionner et remplacé par une junte militaire composée du général Frank Lavaud, des colonels Antoine Levelt et Paul Eugène Magloire, qui se débarrassa également des deux corps législatifs.

Estimé rendra l’âme à New York le 20 Juillet 1953

———————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de vivre avec ce que l’on hait.»

Jean de la Bruyère

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte Solange mais aussi Solène, Souline, Antonin, Job…

Née dans le Cher, Solange, bergère de la région de Bourges, y mourut le 10 mai 880, la tête tranchée par un prétendant de la noblesse à qui elle s’était refusée. Les Solange sont courageuses et intelligentes. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 1.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Lundi 8 Mai 2017 Pleine Lune

Vendredi 19 Mai 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Taureau, comprise entre le 21 avril et le 20 mai

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Daan Junior « J ai soif de toi »

Pour découvrir la musique de Daan Junior « J ai soif de toi »

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=Hsf1t3R5eF8

——————————————————————————————————————————-

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

——————————————————————————————————————————

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

——————————————————————————————————————————

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

——————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

10 mai 1503 Christophe Colomb découvre les îles Caïmans

Les îles furent visitées pour la première fois par Christophe Colomb le 10 mai 1503 au cours de son quatrième et dernier voyage vers le Nouveau Monde. Le premier visiteur britannique attesté fut Francis Drake, qui y débarqua en 1586 et leur donna leur nom actuel. Les îles, ainsi que la Jamaïque voisine, furent cédées à l’Angleterre en 1670 par le traité de Madrid.

10 mai 1508 Le pape charge Michel-Ange de peindre le plafond de la chapelle Sixtine

En 1506, après avoir constaté la dégradation des fresques du plafond de la chapelle Sixtine peintes vingt ans auparavant, Jules II envisage d’en commander de nouvelles. Il lui faut un génie. Or, le seul qu’il a sous la main, c’est Michel-Ange en train de lui sculpter le plus beau tombeau au monde. Il demande conseil autour de lui. Notamment à l’architecte Donato Bramante, qui reconstruit la basilique Saint-Pierre de Rome. Or, on sait que celui-ci déteste Michel-Ange, qu’il jalouse. Pourtant, il encourage le choix de Jules II. Bizarre… C’est le peintre-biographe Vasari qui explique le petit calcul retors de Bramante dans l’ouvrage consacré aux artistes de son temps. En soutenant la candidature de Michel-Ange, l’architecte poursuit deux objectifs : d’abord, empêcher le sculpteur d’achever le tombeau du pape qui promet d’être un chef-d’œuvre ; ensuite, il espère secrètement l’échec de Michel-Ange pour que la réalisation de la fresque soit alors confiée à son protégé, le peintre Raphaël.

10 mai 1798 Décès de George Vancouver, Explorateur britannique

George Vancouver entre dans la Royal Navy à 14 ans et s’embarque à 15 ans en 1772 avec Cook pour ses deuxième et troisième voyages. Puis il passe une dizaine d’années sur des navires de guerre avant d’être chargé d’une expédition de cartographie de la côte nord du Pacifique. Il entreprit une exploration méticuleuse des côtes de la Colombie-Britannique actuelle. Son but était de préparer des plans pour y établir des postes et de répondre une fois pour toutes à savoir s’il y avait un passage nord-ouest.

Rentré en Angleterre en septembre 1795, il prend sa retraite à Petersham, où il se consacre à la rédaction du récit de son voyage d’exploration, mais meurt à 40 ans en mai 1798 avant de l’achever.

La ville de Vancouver et l’île de Vancouver au Canada ont été nommées en son honneur.

10 mai 1920 Décès de John Wesley Hyatt, inventeur américain et on lui doit plus de 200 inventions

Ces principales sont la découverte du celluloïd, (pour en fabriquer des boules de billards, des boutons…) un purificateur d’eau, une machine à fabriquer des tiges de métal, une machine à coudre…

10 mai 1994 Nelson Mandela prête serment

À la suite des premières élections démocratiques du 27 avril 1994, remportées largement par l’ANC, Nelson Mandela est élu Président de la république d’Afrique du Sud et prête serment à Pretoria le 10 mai 1994 devant tout le gotha politique international, d’Al Gore à Fidel Castro.

Il préside au premier gouvernement non racial du pays, en l’occurrence un gouvernement d’union nationale entre l’ANC, le Parti National et le parti zoulou Inkhata.

Ses deux vice-présidents sont alors Thabo Mbeki (ANC) et Frederik de Klerk (NP).

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /