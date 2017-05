Haïti – Politique : La RD demande à l’ONU d’aider Haïti avec «plus d’actions que de mots»

Source SL/ HaïtiLibre

Vendredi, le Ministre dominicain des Affaires Étrangères, Miguel Vargas Maldonado a demandé à Antonio Guterres, le nouveau Secrétaire général des Nations Unies, que la solidarité internationale avec Haïti s’exprime avec « plus d’actions que de mots ».

Selon une note de la Chancellerie dominicaine, Vargas a également expliqué à Guterres le processus de régularisation des étrangers résidant illégalement en République Dominicaine. la plupart d’origine haïtienne et a souligné le coût important pour l’État dominicain soulignant que « La République dominicaine est, et a toujours été le pays le plus solidaire avec Haïti, étant entendu que le développement de notre voisin atténue la pression sociale que la migration exerce sur notre pays ».

Selon la note, António Guterres a exhorté la République Dominicaine à continuer à soutenir Haïti alors que Vargas a insisté…………...lire la suite sur haitilibre.com