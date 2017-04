Éphéméride du jour ….., 5 avril 2002 / Décès de Joseph Albert Mangonès, architecte et sculpteur haïtien

Formé à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et à l’université Cornell de New York (études d’architecture entre 1939 et 1942), Albert Mangonès est en 1944 parmi les fondateurs du Centre d’art de Port-au-Prince, qui joue un rôle important dans la découverte des peintres populaires d’Haïti.

En 1968, Mangonès est l’auteur d’une sculpture emblématique de l’histoire d’Haïti : le monument au Marron inconnu (le Nèg mawon, en créole).

Albert Mangonès est l’un des pionniers de la sauvegarde du patrimoine monumental en Haïti. À ce titre, il créé en 1972 le « Service de Conservation des Monuments et Sites Historiques », qu’il fait remplacé en 1979 par un nouvel organisme, l’Institut de sauvegarde du patrimoine national (ISPAN).

Il participe aux travaux de restauration de la citadelle La Ferrière, et du parc national historique incluant le palais de Sans-Souci et le site de Ramiers, dans le Nord d’Haïti, classés au Patrimoine mondial par l’Unesco. \OEUVRES

« Architecture et civilisation nègro-africaine. »

La Citadelle, le Palais de Sans Souci, le Site des Ramiers monuments à l’indépendance d’une nation et à la liberté de son peuple

En toute urbanité

La sculpture du Marron inconnu de Saint Domingue, statue de bronze qui se situait en face du palais national.

Aujourd’hui, 25 Avril 2017

116ème jour de l’année, 17ème semaine de l’année

249jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

-Fête de la ville de Venise

-Italie : Commémoration de la fin de l’occupation allemande de l’Italie

-En Égypte, anniversaire de la restitution du Sinaï par Israël

-Journée d’ANZAC (en Australie et Nouvelle-Zélande)

-Portugal : Commémoration de la Révolution des œillets

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du paludisme

Le partenariat « Faire reculer le paludisme » a été créé en 1998. Il fédère les efforts de l’OMS, de l’UNICEF, de la Banque mondiale, du PNUD et d’autres partenaires dans la lutte contre le paludisme ils sont à l’origine de cette journée pour lancer un appel aux laboratoires pharmaceutiques et aux pays donateurs afin qu’ils soutiennent l’initiative visant à rendre disponible un nouveau médicament qui sauverait la vie chaque année de centaines de millions de personnes touchées par cette maladie.

L’UNICEF entend s’appuyer sur son réseau d’approvisionnement mondial pour mener le combat mondial en vue de réduire la mortalité due au paludisme.

Qu’est-ce que le paludisme ?

Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise par des moustiques. On pensait à l’origine que cette maladie provenait des zones marécageuses, d’où le nom de paludisme dérivé du mot ancien ‘palud’, marais. En 1880, les scientifiques ont découvert la véritable cause du paludisme, un parasite unicellulaire appelé plasmodium. Ils ont ensuite découvert que le parasite était transmis d’une personne à une autre par les piqûres d’un moustique Anophèle femelle, qui a besoin de sang pour nourrir ses œufs.

Le paludisme en chiffres

Chaque année 300 millions de personnes sont atteintes du paludisme et tue plus de 3000 personnes par jour, en Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité dû au paludisme est d’au moins 85% en Afrique, de 8% en Asie du Sud-est, de 5% dans l’Est de la Méditerranée et de 1% dans l’Ouest du Pacifique. Actuellement, environ 40% de la population mondiale habitants des pays les plus pauvres du monde pour la plupart sont exposés au paludisme.

Le paludisme, une maladie transmise par un moustique, est responsable de plus d’1 million de décès d’enfants par an – la plupart d’entre eux ayant moins de cinq ans. Quatre-vingt-dix pour cent des décès surviennent en Afrique, au sud du Sahara. Le paludisme est la première cause de mortalité infantile en Afrique. Sur les dizaines de millions qui survivent à cette maladie, un bon nombre sont handicapés physiquement et mentalement. Le paludisme tue un enfant africain toutes les 30 secondes.

Si les secteurs privé et public collaborent efficacement, nous pourrons rapidement réorganiser le marché des médicaments antipaludiques et faire d’énormes progrès dans la lutte pour faire reculer cette maladie.

Les actions de l’UNICEF

UNICEF et ses partenaires travaillent avec les plus gros fabricants du monde afin de développer la production de médicaments de grande qualité, de telle sorte que chaque enfant et chaque communauté ayant besoin de ces médicaments puissent les obtenir rapidement. L’UNICEF lance également un appel aux pays donateurs pour qu’ils aident les pays où le paludisme est endémique à effectuer le paiement des nouveaux médicaments

Outre son combat pour améliorer l’accès aux médicaments, l’UNICEF soutient les programmes de lutte contre le paludisme dans plus de 30 pays d’Afrique. En plus des médicaments antipaludiques, l’UNICEF a fourni l’an dernier près de 5 millions de moustiquaires, ainsi que des insecticides utilisés pour imprégner les moustiquaires, pour une valeur totale d’environ 17 millions de dollars EU. En empêchant le moustique de piquer et en tuant le moustique porteur de paludisme, la moustiquaire imprégnée d’insecticide peut diminuer les cas de contamination de façon spectaculaire – et les décès.

L’UNICEF apporte également son soutien aux programmes d’éducation des communautés afin d’améliorer les connaissances locales en matière de prévention du paludisme et l’usage approprié des moustiquaires traitées. Les programmes enseignent également la façon d’identifier les symptômes de cette maladie et l’importance d’un traitement rapide. Ces deux éléments sont essentiels dans la lutte contre le paludisme, qui frappe souvent tout au long de l’année et peut être confondu avec d’autres maladies.

2008, mondialisation

Depuis 2008, la journée africaine du paludisme est devenue journée mondiale du paludisme. Comme quoi, la mondialisation…

Un site à visiter : www.who.int

http://www.journee-mondiale.com/126/journee-mondiale-du-paludisme.htm

Journée Mondiale pour la sauvegarde du lien parental

Une journée d’origine anglo-saxonne et dont le nom d’origine est « Parental Alienation Awareness Day » (voir le site www.paawareness.org). Elle est célébrée chaque 25 avril et est connue dans le monde francophone sous le nom de Journée Mondiale pour la sauvegarde du lien parental.

En cas de divorce ou de séparation « conflictuelle » (sic), il n’est pas rare que les enfants deviennent les enjeux et ce qui est certain, c’est qu’ils ne sont pas en mesure de faire respecter leurs droits.

Priver un enfant de la possibilité de voir un de ses deux parents constitue une aliénation parentale et provoque une maltraitance psychologique : ces enfants sont en danger !

Priver abusivement un enfant d’un de ses parents est une violation :

de la Charte des Droits de l’Homme

de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant

de la Loi sur l’Autorité Parentale de 2002 (en France)

En France, l’association ACALPA, reconnue par le ministère de l’Intérieur comme une association d’aide et de soutien aux victimes, milite pour le maintien du lien familial.

Un site à visiter : www.acalpa.org

http://www.journee-mondiale.com/216/journee-mondiale-pour-la-sauvegarde-du-lien-parental.htm

UN FAIT A RETENIR

25 avril 1940 Les femmes ont droit de vote au Québec

Grâce au courageux combat de Thérèse Casgrain, les femmes obtiennent le droit de voter : depuis 1922, des groupes de femmes (les « suffragettes ») organisaient régulièrement des rencontres de pression auprès du premier ministre pour réclamer le droit de vote. Le premier ministre libéral Adélard Godbout réussit à éteindre l’opposition des évêques en menaçant de démissionner

(et d’être ainsi remplacé par l’anticlérical Télésphore-Damien Bouchard).

Le droit de vote au fédéral était reconnu aux femmes depuis le 24 mai 1918.

Par un vote de 13 voix contre 5, le Conseil législatif (le Sénat québécois de l’époque) vote le projet de loi accordant aux femmes de la province le droit de vote et d’éligibilité; une nombreuse délégation féminine s’est rendue à Québec pour l’occasion pour célébrer l’aboutissement d’une des luttes les plus épiques de l’histoire des femmes au Québec.

HAITI

25 Avril

1844 Scission des Départements du Nord et de l’Artibonite

Pierrot proclama la scission des Départements du Nord et de l’Artibonite alors que Rivière Hérard se trouvait en campagne militaire dans l’Est. Cette action sera le prélude d’un coup d’état, le premier dans l’Histoire d’Haïti.

La Pensée du Jour

«L’esprit humain est comme un parapluie, il fonctionne mieux lorsqu’il est ouvert.»

Anonyme

———————————————————————————————————————PRENOM DU JOUR

Saint Marc mais aussi Jean-Marc, Marcus, France, …

Il fut, au début de l’ère chrétienne, l’auteur du deuxième Évangile (en réalité le plus ancien des quatre), rédigé en grec. Les Marc sont généreux. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 7.

Aujourd’hui

Mardi 25 Avril 2016 Pleine Lune

Dimanche 30 Avril 2016 Dernier Quartier

L’Ere des TAUREAU comprise entre le 20 avril et le 20 mai

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Chouk bwa libète «kouzen zaka»

Pour découvrir la musique de Chouk bwa libète «kouzen zaka»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=Y-a5IVMYBEo

Le mois d’Avril ramène cette année le mois de la culture haïtienne, avec le rara à l’honneur. Le vodou également, ou Benin est en visite pour partager notre culture.

Alors, on clôture ce mois en beauté avec une soirée Electro chouk, à l’institut français en haïti à partir de 7heures du soir Jeudi 27 avril avec Chouk Bwa Libète et The Ångströmers.

Chouk Bwa Libète est un groupe haïtien de musique traditionnelle “Mizik Rasin”, fondé en 2012 aux Gonaïves par des anciens membres du groupe Asakivle.

Sa fidélité aux éléments essentiels du Vodou sans le moindre ajout instrumental le distingue des autres groupes racines.

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

25 avril 1248 Consécration de la Sainte-Chapelle

La Sainte-Chapelle fut édifiée sur l’île de la Cité, à Paris, à la demande de Saint-Louis afin d’abriter la Sainte couronne, un morceau de la Sainte Croix ainsi que diverses autres reliques qu’il avait acquises

Ce bâtiment est un petit chef-d’œuvre de l’art gothique, certains auteurs considérant qu’il marque l’apogée de cet art. Conçue comme une chasse précieuse devant mettre en valeur les reliques y étant conservées, elle devait également servir de chapelle royale, étant construite dans le palais royal de l’île de la Cité. Elle superpose deux chapelles, l’inférieure pour les gens du commun, la supérieure pour l’entourage du roi, selon un usage courant dans la construction des palais royaux du Moyen Âge. Dans les premiers temps, la chapelle haute n’était d’ailleurs accessible que par les galeries supérieures du Palais, Saint Louis n’ayant pas fait construire d’escalier public.

25 avril 1744 Décès d’Anders Celsius, astronome suédois et inventeur du thermomètre du même nom

Anders Celsius est un savant suédois né à Uppsala le 27 novembre 1701 et mort de la tuberculose dans la même ville le 25 avril 1744. Il fut professeur d’astronomie à l’Université d’Uppsala (fondée en 1477). Il est surtout connu du grand public pour être à l’origine d’une échelle relative des températures dont l’unité, le degré Celsius (ºC) honore son nom.

25 avril 1792 Première victime de la guillotine

Le 25 avril 1792, la première exécution capitale au moyen de la guillotine provoqua des réactions hostiles de la part des Parisiens : la rapidité du bourreau Charles-Henri Sanson avait considérablement déçu les badauds qui s’étaient massés place de Grève pour assister au supplice d’un tire-laine, Nicolas Jacques Pelletier, condamné pour agression nocturne.

On en vint à regretter la traditionnelle potence.

« La Louison », comme on avait d’abord surnommée la guillotine, avait été conçue scientifiquement. Dès 1789, le docteur Guillotin, député aux États généraux, avait plaidé pour l’unification des peines capitales en faveur de la décapitation, qu’il jugeait la moins barbare: « Avec ma machine, je ferai sauter vos têtes en un clin d’oeil et vous ne sentirez qu’une légère fraîcheur sur le cou ».

La formule était prophétique, mais aucun des présents ne s’était alors senti menacé : il n’était bien évidemment question, à l’époque, que des exécutions de condamnés de droit commun.

Ce n’est qu’après la journée du 10 août 1792 que la guillotine fut employée à des fins politiques, place de la Révolution (place de la Concorde), puis place du Trône renversé (Place de la Nation). Quant à son promoteur (il ne l’avait pas inventée), emprisonné sous la Terreur, il fut sauvé in extremis par la chute de Robespierre, le 9 thermidor, participa au redressement de l’Académie de Médecine et protesta en vain contre l’assimilation de son nom à la machine dont il avait failli être la victime.

25 avril 1792 Composition de la Marseillaise, hymne national de la France

Claude écrit, à la demande de Philippe-Frédéric de Dietrich, maire de Strasbourg, le Chant de guerre pour l’armée du Rhin, le 25 avril 1792. Entonné par le bataillon des Marseillais dans leur marche vers Paris en juillet 1792, ce chant est très vite appelé La Marseillaise et deviendra l’hymne national français le 14 mars 1879.

25 avril 1874 Naissance de Guglielmo Marconi, L’inventeur du télégraphe sans fil (radio).

Lorsque Marconi s’intéresse à la télégraphie sans fil, il arrive à un moment propice : l’oscillateur de Hertz (1888) et le tube à limaille de Branly assurent déjà respectivement l’émission et la détection des ondes électromagnétiques. Il restait à inclure entre ces deux éléments un manipulateur Morse pour que les ondes hertziennes deviennent porteuses de communication: les essais sont effectués en 1894 par Turpain et Lodge. Dès lors, un système de télégraphie sans fil devient concevable à condition d’augmenter la puissance des oscillations hertziennes. Marconi allait réaliser cet émetteur d’ondes capable de transmettre au loin. En 1897, des signaux sont transmis de Lavernock à Brean-Down (15 km). En 1899, c’est la première liaison à travers la Manche (46 km). La première communication transpacifique aura lieu en 1915.

Il est mort le 20 juillet 1937.

25 avril 1917 Naissance d’Ella Fitzgerald, chanteuse de jazz

Elle commence une carrière solo en 1941. Au début chanteuse de swing, elle aborde aussi le bebop, elle est la reine du scat, et elle a joué du blues, de la samba, du gospel etc., et même des chants de Noël. Ses concerts sont souvent enrichis par des imitations d’autres chanteurs; elle imite en particulier à la perfection les voix et les gestes aussi bien de Rose Murphy que de Louis Armstrong.1996

Ella Fitzgerald est l’une des plus importantes chanteuses de jazz. Connue sous le surnom de « The First Lady Of Song » , elle a remporté de nombreuses récompenses dont 13 Grammy Awards. Déjà rendue aveugle par son diabète, on dut l’amputer des jambes en 1993 et elle meurt à Beverly Hills le 15 juin 1996.

25 avril 1927 Naissance d’Albert Uderzo, Père du personnage de BD d’Astérix

Albert Uderzo, dessinateur et scénariste de bande dessinée français d’origine italienne. Il est né avec douze doigts et les amateurs des premiers albums d’Astérix ne seront pas surpris d’apprendre qu’il est daltonien.

Il est le co-auteur avec René Goscinny de la célèbre bande dessinée Astérix. Avant d’obtenir un succès mondial avec cette série, il avait dessiné, entre autres, les aventures d’Oumpah-Pah, également sur scénario de René Goscinny, ainsi que celles de Tanguy et Laverdure et de Belloy (ces deux dernières sur scénario de Jean-Michel Charlier).

Capable de dessiner dans des styles très différents (du réalisme de Tanguy et Laverdure à la caricature d’Astérix), son grand sens du gag visuel complétait parfaitement les talents d’humoriste de René Goscinny.

25 avril 1954 Invention de la pile solaire

En 1954, trois chercheurs faisaient la démonstration d’une cellule solaire au silicium capable de convertir 6 % de l’énergie du soleil en électricité. Publicité Bell de l’époque.

Les laboratoires Bell présentent un capteur solaire capable de transformer directement les rayons du Soleil en énergie électrique.

