Fin de calvaire pour J-Vens

Source Belkis Delcarmen Gaspar | Le Nouvelliste

Evens Joseph, connu sous le nom de J-Vens, est décédé ce samedi 15 avril. Il laisse sa famille et ses amis dans une grande tristesse. Eux qui l’ont accompagné dans ce périple aussi long que douloureux et qui sont les plus touchés par son départ. Dans ce texte, quelques-uns de ses proches soufflent un dernier mot au père de Ti Mamoun. Des mots remplis de peine et de tristesse, des mots empreints de beaucoup d’émotions à l’égard de ce jeune artiste parti trop tôt.

J-Vens s’est éteint. C’est la fin de son calvaire, après des mois dans le coma. Malgré tous les efforts consentis, personne n’a pu le sauver. Faute de moyens, faute de volonté, faute de suivi ou tout simplement parce qu’il était trop tard, tout le monde a assisté à l’agonie de l’artiste. Certains on essayé, d’autres ne se sont pas sentis concernés, d’autres encore ont profité de son état pour se faire leur beurre. J-Vens aurait dû voir un neurochirurgien durant les heures qui ont suivi son accident. Mais jusqu’à sa mort, des mois plus tard, il n’en a croisé aucun.

Parmi ceux qui se sont mobilisés à sa cause, Hervé Laplante, profondément attristé par la nouvelle, dit son mot : « Ce fut un combat, difficile et long, que j’ai perdu. Je me suis dévoué à cette cause, je voulais son rétablissement plus que toute chose. Malheureusement, trop de bluffeurs en ont profité pour faire leur beurre. La méchanceté de nos frères haïtiens a mené à cette perte. C’est dommage ! La vie n’a pas de prix, on ne peut l’acheter. C’est la volonté de Dieu, on ne peut que l’accepter. Je n’ai pipé mot en apprenant la nouvelle, car la perte d’un homme si jeune est une déception. Je me suis retiré de l’affaire depuis quelque temps. Suite à certaines accusations, j’ai remis à sa famille l’intégralité de la somme que j’avais pu récolter en ligne ». Une somme que la famille a utilisée à des fins personnels autre que les besoins de J-Vens, d’après Laplanta. « Bondye bay, li pran, ke nanm li ale an pè », lâche ce dernier en guise d’adieu. Tonymix, pour sa part, souhaite du courage à la famille Joseph.

« Que l'âme de J-Vens repose en paix ! Que ses parents et sa femme s'arment de force pour continuer la route et aller de l'avant », dit le dj. La Chanteuse Shassy, très bonne amie du défunt, est aussi profondément attristée. La voix mélancolique, elle parle