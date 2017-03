Haïti – Économie : La BRH va injecter des millions de dollars dans le marché des changes

Source HL/ HaïtiLibre

Georges Henry Fils, Vice-gouverneur de la Banque de la République d’Haïti (BRH) annonce aux Banques Commerciales, aux Banques d’Épargne et de Logement en particulier et au public en général, la vente de 120 millions de dollars américains sur le marché des changes pour le reste de l’exercice fiscal 2016 – 2017, dont 20 millions seront injectés au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars 2017.

Par ailleurs, la Banque Centrale renouvelle l’invitation au public à acquérir ……..lire la suite sur haitilibre.com