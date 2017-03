La Banque centrale dominicaine va injecter jusqu’à 275 millions dollars américains pour lutter contre la dépréciation du peso

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Le vent de la dépréciation ne souffle pas uniquement en Haïti, la République Dominicaine, elle aussi, fait face à une dépréciation du peso vis à vis du dollar américain, tout au moins à un rythme plus lent par rapport à la dégringolade de la gourde. En effet, de mars 2014 à mars 2017, le peso dominicain a perdu 9% de sa valeur contre 59% pour la gourde.

Il faut noter toutefois qu’au cours des deux premiers mois de l’année le peso s’est déprécié de 1,2% suscitant des inquiétudes au niveau des agents économiques dominicains.

En effet, le gouverneur de la Banque centrale de la République dominicaine, Hector Valdez Albizu, au cours d’une réunion tenue hier avec les principaux représentants des associations professionnelles et du secteur financier, a annoncé qu’il injectera sur le marché des changes 200 millions pour répondre à la demande pour les devises des agents économiques et le grand public sur le comptoir, et a promis d’avancer un supplément de 75 millions de dollars dans un deuxième temps pour un montant total des opérations dans l’ordre de 275 millions de dollars américains.

Les résultats les plus positifs dans le secteur extérieur ont entrainé une plus grande accumulation de réserves internationales de la Banque centrale. En effet, ces réserves ont atteint le niveau de 6 milliards de dollars américains pour la première fois de l’histoire donnant donc beaucoup de marge à la banque centrale dominicaine d’intervenir sur le marché des changes.

Chez nous, la dépréciation devient le défi majeur pour nos autorités et inquiète de plus en plus les agents économiques. La BRH promet de nouvelles injections de dollars au cours des mois à venir pour calmer les tensions sur le marché et limiter les dégâts. Mais le problème restera entier avec des déséquilibres aussi importants au niveau des imports et exports, au niveau budgétaire et avec autant d’incertitude politique.