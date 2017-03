Ephéméride du Jour….., 13 Mars 1912 – Naissance de Félix Morisseau-Leroy, Educateur et poète haïtien

13 Mars 1912 Naissance de Félix Morisseau-Leroy, Educateur et poète haïtien

Il étudie le droit à Port-au-Prince puis enseigne à Jacmel. Auteur bilingue (français-créole), il occupe une place de choix dans le corpus littéraire haïtien.

Exilé au Sénégal – comme ses compatriotes-écrivains Jean Brierre, Gérard Chenet et Roger Dorsinville – Morisseau-Leroy y travaille comme enseignant. Ensuite, il se tourne vers l’Amérique du Nord et s’installe à Miami avec sa famille où il tente de regrouper des Haïtiens autour de leur culture. Il est l’un des promoteurs les plus importants de la langue créole. Son recueil Dyakout I, paru en 1953, constitue l’œuvre fondatrice de la nouvelle littérature créole.

Il entreprend la traduction d’une série d’œuvres classiques afin de montrer la richesse du créole: Antigone de Sophocle, 1953, Wa Kreyon, 1953. La préoccupation de Morisseau-Leroy, si elle est poétique, elle est aussi sociale. Car pour lui, écrire est une manière de communiquer avec la majorité des Haïtiens, ségrégués, puisqu’ils viennent de la paysannerie et surtout parce qu’ils sont unilingues créoles. Écrire en créole pour lui est un manifeste politique afin que tous les Haïtiens participent de l’avenir de leur pays.

Félix Morisseau-Leroy est mort à Miami le 5 septembre 1998. Une rue de Miami, dans la zone de Little Haiti, porte son nom.

Œuvres en langue créole:

Nouvelles et contes:

Ravinodyab / La Ravine aux diables. (édition bilingue français-créole) Paris: l’Harmattan, 1982.

Kont kreyòl. (« Ravinodyab », « Eminans », « Sen Jan », « Lamizè », « Ri potchanm », « Vilbonè »). Port-au-Prince: Le Natal: 2001.

Théâtre:

Antigòn. Port-au-Prince: Deschamps, 1953. Réimprimé avec d’autres textes: Antigone en créole. Diacoute. Natif-natal: un conte en vers. Récolte. Nendeln: Kraus Reprint, 1970.

Teyat kreyòl: Antigòn; Wa kreyon; Pèp la; Moun fou; Rara; Anatòl. Port-au-Prince: Libète, 1997.

Poésie:

Diacoute. Port-au-Prince: Deschamps, 1953.

Diacoute 2. Montréal: Nouvelle Optique, 1972.

Dyakout 1,2,3, ak twa lòt poèm («Sa m-di nan sa, Dépestre», « Yon veye Mòn Èkil pou Jak Aleksi », « Botpipèl »). Miami: Jaden Kreyòl, 1983.

Dyakout 1,2,3,4. New York: Haitiana Publications,1990.

Oeuvres en langue française:

Poésie:

Plénitudes. Port-au-Prince: Imprimerie Telhomme, 1940. Nendeln: Klaus Reprint, 1973.

« La mort d’Anacaono », « Jesse Owens » et « Rythmes ». Gerbe pour deux amis par Roussan Camille, Jean F. Brierre et F. Morrisseau-Leroy. Port-au-Prince: Deschamps, 1945.

Kasamansa. Dakar: Nouvelles Editions Africaines, 1977.

Conte:

Natif-Natal: un conte en vers. Port-au-Prince: Imprimerie de l’État, 1948; Port-au-Prince: Deschamps, 1999.

Roman:

Récolte. Port-au-Prince: Les Éditions haïtiennes, 1946.

Les Djons d’Aïti Tonma. Paris: L’Harmattan, 1996.

Essais:

Le destin des Caraïbes / El destino del Caribe. Port-au-Prince: Imprimerie Telhomme, 1941.

Collections:

Antigone en Créole: Diacoute. Natif-natal. Un Conte en vers. Récolte. (fac-similé des éditions de 1953, 1948, 1954, 1946). Nendeln: Kraus reprint, 1970.

Distinctions littéraires:

1996 le Prix Carbet de la Caraibe.

Sur Morisseau-Leroy:

Castera, Georges. « Félix Morisseau-Leroy, poète créole ». Relire l’histoire littéraire et le littéraire haïtiens. Port-au-Prince: Presses Nationales d’Haïti, 2007: 59-72.

Charles, Jean-Claude et Jean Métellus, sous la direction de. « Présence d’Haïti avec une pensée pour les 80 ans de Felix Morisseau-Leroy ». Sapriphage (Nanterre) 22 (numéro spécial 1994).

Traductions:

In English:

Haitiad & Oddities (selected poems). Trad. Jeffrey Knapp. Miami: Pantaléon Guilbaud, 1991.

Chamber Pot Road. Trad. Peter Constantine. The Caribbean Writer 11 (1997).

Five poems, in Creole with English translations by Jack Hirschman and Boadiba. Open Gate: An Anthology of Haitian Creole Poetry. Laraque, Paul et Jack Hirshman, eds. Willimantic, Connecticut: Curbstone Press, 2001: 2-11.

En italiano:

Il torrente dei diavoli. (Ravinodyab) (bilingue italiano-creolo) Trad. Giovanna Bertoli. Ill. Claudio Melotti. Roma: Sinnos, 1997.

UN FAIT A RETENIR

13 mars 1781 William Hershell découvre la planète Uranus

L’astronome anglais détecte la septième planète du système solaire Uranus. Il croit d’abord avoir découvert une comète mais comprend rapidement que l’astre est une planète qui parcourt une orbite presque circulaire au-delà de Saturne. Uranus est la première planète découverte à l’aide d’un télescope.

HAITI

13 Mars

Dessalines s’accapara de Jacmel après trois mois de siège:

L’insurrection dirigée par Rigaud à la suite de l’attaque de Petit-Goâve gagna d’autres villes du Sud dont Jacmel. Dessalines, alors adjoint de Toussaint, assiégea la ville et mit en échec les troupes de Rigaud. Quelques mois après, ce dernier se réfugia en France. Il revint à Saint Domingue avec le corps expéditionnaire de Leclerc.

13 mars 1843. Départ pour l’exil de Jean-Pierre Boyer:

Président d’Haiti pendant environ 25 ans, Jean-Pierre Boyer fut obligé de démissionner sous les pressions d’un mouvement insurrectionnel venant du Sud. Il s’embarqua donc pour la Jamaïque, et de là, se rendit en France où il rendit l’âme quelques sept ans après.

13 mars 1867. Démission du président Fabre Geffrard:

Le président Geffrard, qui prit le pouvoir le 18 Janvier 1859, fut forcé de démissionner ayant perdu le support de ses troupes et du peuple qui se constituait en comités révolutionnaires en plusieurs villes d’Haiti. Il remit sa démission au sénat pour, dit-il, empêcher la guerre civile et se rendit d’abord à la Jamaïque. Il expira le 31 décembre 1878.

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Toto Bissainthe «Soufle van»

Pour découvrir la musique de Toto Bissainthe «Soufle van»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=lwLS0vmAznE&list=PLCx1T6IZEeZQjQMPkSmV1CAnDOgzMiAZL

Les femmes ont été au-devant de la scène la semaine dernière, nombre d’entre elles ont été honoré dont Toto Bissainthe

Les jeunes de l’atelier Kalfou richès honorent les femmes d’Haïti

Sur le thème « Les femmes construisent une autre Haïti », l’atelier Kalfou richès a lancé une exposition de tableaux présentant des femmes haïtiennes célèbres, ce mercredi 8 mars, à l’auditorium de la Bibliothèque nationale d’Haïti. Cette expo, qui a pour objectif d’honorer le parcours d’une vingtaine de femmes haïtiennes ayant marqué leur temps, s’étendra jusqu’au samedi 18 mars 2017.

Lina Mathon Blanchet, Yannick Rigaud, Marie Vieux Chavet, Mireille Neptune Anglade, Emmelie Prophète, Toto Bissainthe, Magalie Marcelin, Myriam Merlet, Anne Marie Coriolan, Sonia Pierre, Kettly Mars, Edwige Danticat, Martha Jean-Claude, Paulette Poujol Oriol, Yanick Lahens, Yvonne Hakim Rimpel, Émeline Michel, Émerantes De Pradines, Lumane Casimir et Yanick Jean sont les vingt femmes représentées sur les toiles de onze jeunes peintres de l’atelier Kalfou richès. L’exposition des œuvres est ouverte jusqu’au samedi 18 mars à la bibliothèque nationale de 10 heures à 4h p.m.

Auditorium du Collège Marie Esther- Dimanche 19 mars 2017- 3HPM

Concert

Gospel Kreyol avec la participation de Margareth Bonhomme, les amis du vrai Rocher et Claire w. Calixte

Marathon de lecture | Petit lectorat

Le Petit Lectorat haïtien annonce, du 13 au 19 mars 2017, la huitième édition du Marathon de lecture sur le thème : « Lire pour un nouveau départ ». Invité d’honneur : James Noël.

Appel à contributions | Legs et Littérature

L’Association legs et littérature (ALEL) lance un appel à contributions pour le neuvième numéro de la revue « Legs et Littérature », consacré à la thématique « Langues, Littératures, Cultures dans la Caraïbe », à paraître en avril 2017. Envoyez vos propositions avant le 14 mars 2017 à legsetlitterature@venez.fr ou consultez le site web www.legsedition.com

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

13 mars 1758 La comète de Halley frôle le soleil

La comète de Halley frole le soleil, conformément aux prévisions de l’astronome anglais Edmund Halley (1656-1742) qui l’a découverte. Celui-ci avait prédit que cette comète était périodique et réapparaîtrait tous les 75 à 80 ans. (en fait tous les 76 ans).

13 mars 1819 Mgr Octave Plessis devient le premier archevêque de Québec

Né en 1763 à Montréal, Octave Plessis entre au Petit Séminaire de Québec à l’automne 1778. Régent au collège Saint-Raphaël, il quitte bientôt l’enseignement au profit d’un poste de secrétaire diocésain. Ordonné prêtre en 1786, il poursuit désormais une ascension fulgurante: évêque (1806), puis membre du Conseil législatif de la province du Bas-Canada (1817), il devient archevêque de Québec le 13 mars 1819 et, enfin, assistant au Trône pontifical à partir de 1820. Il meurt à Québec le 4 décembre 1825.

13 mars 1852 Oncle Sam devient le symbole des États-Unis

En général, Oncle Sam est dessiné comme un grand homme assez âgé, vêtu d’un chapeau aux couleurs de la bannière étoilée, une veste bleue étoilée et un pantalon rayé rouge et blanc. Ce style, popularisé par le dessinateur Thomas Nast est à présent quasi-universel. Récemment, des dessinateurs ont essayé de proposer des versions modernisées du personnage, mais tout en gardant ses signes distinctifs.

Son origine semble remonter à la guerre de 1812. La tradition veut que celui-ci trouve son origine chez les militaires de la base de Troy (état de New York) qui, recevant des caisses de viande marquées « U.S. » interpétaient avec humour ces initiales en « Uncle Sam » en l’honneur de leur fournisseur Samuel Wilson. En 1961, le Congrès a reconnu à « Uncle Sam Wilson » l’origine de ce symbole des États-Unis, même si cette hypothèse est aujourd’hui remise en cause.

Après la statue de la liberté, à New York, Oncle Sam est probablement la personnification la plus célèbre des États-Unis.

13 mars 1877 Invention du cache-oreilles

L’histoire du cache-oreilles a commencé lorsque Chester Greenwood, alors adolescent de 15 ans qui pratiquait le patin, se plaça deux rondelles de fourrure de castor sur les oreilles retenues par une tige de fer.

13 mars 1901 Décès de Benjamin Harrison, 23e président des États-Unis, de 1889 à 1893

Il est crédité d’une politique étrangère visionnaire en raison du renforcement de la marine militaire américaine et de son utilisation en soutien de la diplomatie. Par contre sa politique économique est probablement à l’origine de la dépression qui a suivi son mandat.

13 mars 1928 Eileen Vollick devient la première pilote canadienne

Eileen Vollick, de Hamilton, est la première Canadienne à obtenir son permis de pilote d’avion

À l’âge de 19 ans, Eileen Vollick de Hamilton est devenue la première Canadienne à obtenir son permis de pilote privé. Son instructeur avait seulement un doute à lui enseigner à voler – elle mesurait seulement 5’1″ et avait besoin de coussins pour voir hors du poste de pilotage. Elle démontrait ainsi que l’aviation n’était pas seulement un sport d’homme.

13 mars 1948 Ouverture de la compagnie Honda Motors

Soichiro Honda crée la compagnie Honda Motors.

Il quitte la présidence de la société en 1973.

C’est par la moto que la compagnie Honda s’est fait connaître.

13 mars 1963 Adoption du lys blanc comme emblème floral du Québec

En adoptant cette loi, le gouvernement libéral, dirigé par Jean Lesage, veut souligner le symbole historique que représente le lys blanc pour les Québécois.

Le 28 octobre 1999, le gouvernement québécois adoptait un nouvel emblème floral pour le Québec. L’iris versicolore remplaçait alors le lys blanc qui avait été choisi en 1963.

13 mars 1988 Ouverture du plus long tunnel sous-marin du monde

Le Japon inaugure un tunnel reliant l’île principale du pays, Honshu, à l’île du nord, Hokkaido. D’une longueur de 53,8 km, il s’agit de la plus grande voie de communication souterraine du monde (le tunnel sous la Manche mesure, lui, 50,5 km).

13 mars 2004 Jean Paul II, troisième pape en terme de longévité

Jean Paul II, qui a célébré les 25 ans de son élection à la tête de l’Église catholique le 16 octobre 2013, devient le troisième pape ayant régné le plus longtemps. Il a dépassé en longévité Léon XIII; Saint-Pierre, le premier Souverain pontife, détient toujours le record même s’il existe une incertitude sur la fin de son pontificat commencé en l’an 30 et qui se serait achevé en 64 ou en 67. Le deuxième sur la liste est Pie IX, qui a servi 31 ans, sept mois et dix-sept jours.

13 mars 2006 Découverte de 17 statues de la déesse Sekhmet

Cette déesse, symbolisant la guerre et la vengeance, représentait également la puissance du Soleil.

17 statues de la déesse de la guerre Sekhmet, au corps de femme et à la tête de lionne. Telle est l’étonnante découverte d’une équipe d’archéologues allemands, qui réalisaient des travaux de restauration dans le temple du pharaon Amenhotep III, dans la ville de Luxor. Ils remettaient en état le temple d’Amenhotep III, sur la rive ouest de Luxor, quand ils ont croisé le regard de la déesse de la guerre Sekhmet. Hautes d’un peu moins de deux mètres et bâties dans le granit noir, les statues qu’ils ont exhumées représentent la femme à tête de lionne sise sur un trône, portant la clé de vie (symbole Ankh) dans sa main gauche.

13 mars 2013 Le pape François élu par le conclave

VATICAN – «Habemus papam». C’est le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio qui a été élu par les cardinaux réunis en conclave au Vatican pour succéder à Benoît XVI. Il

Le cardinal Bergoglio a été élu en obtenant au moins 77 des 115 voix exprimées lors du cinquième tour de vote.

Jorge Mario Bergoglio était archevêque de Buenos Aires depuis 1998. Il a été nommé cardinal par le pape Jean-Paul II, en 2001

«Il semble que les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde», a déclaré François, dans ses premiers mots depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre devant des dizaines de milliers de fidèles.

Jorge Mario Bergoglio [né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en Argentine, est un homme d’Église, ancien archevêque de Buenos Aires et cardinal, 266e pape de l’Église catholique romaine sous le nom de François (en latin Franciscus). Il est le premier pape jésuite et le premier issu du continent américain. Il est aussi le premier pape non européen depuis Grégoire III au VIIIe siècle.

13 mars 2013 Inauguration d’ALMA

Atacama Large Millimeter Array

Le plus grand radiotélescope du monde, dans le désert d’Atacama

L’Atacama Large Millimeter/submillimiter Array (en abrégé ALMA, qui signifie aussi « âme » en espagnol), est un radiotélescope géant observant les ondes millimétriques installé dans le désert d’Atacama dans le nord du Chili. Il est composé de 66 antennes d’un diamètre compris entre 7 et 12 mètres qui peuvent être écartées de 16 km à 150 m et qui fonctionnent en interférométrie. Pour obtenir les meilleures conditions d’observation, le site se situe sur le haut plateau de Chajnantor à environ 5 100 m d’altitude près de la ville de San Pedro de Atacama. ALMA est l’instrument le plus performant existant pour l’observation des nuages moléculaires dans lesquels naissent les étoiles qui ne peuvent être observés que dans les ondes millimétriques et submillimétriques. L’instrument est capable grâce à sa haute résolution d’étudier le processus de formation des planètes autour des jeunes étoiles. ALMA doit également observer les trous noirs supermassifs grâce à sa capacité à voir à travers les nuages interstellaires. Enfin ALMA permettra d’étudier comment se forment les galaxies.

