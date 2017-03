Le Don Bosco se fait peur et le Cibao FC déroule

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Des actions à la pelle non concrétisées, un but encaissé sur les deux seules actions dangereuses de la formation adverse et, à l’arrivée, c’est un match nul 1-1 qui sanctionne les débats entre le Don Bosco et US Sainte-Rose de la Guadeloupe. Du coup, les Pétion-Villois hypothèquent leur chance de qualification dans cette poule où le Cibao FC tout auréolée de son écrasante victoire 16-0 aux dépens du petit poucet de la compétition Police FC de Montserrat fait désormais figure de favori.

En concédant le nul 1-1 face à USR Sainte-Rose de la Guadeloupe, le Don Bosco a laissé passer une chance, sa chance de favori dans la course à l’unique billet qualificatif de son groupe. Au stade Sylvio Cator mercredi soir, ce sont les Pétion-Villois qui ont fait le jeu de la première minute au coup de sifflet final ratant dès la 1re minute une occasion en or avec une tentative de lob astucieuse de leur nouvelle recrue Géraldy Joseph.

Mais le ballon de l’ancien joueur du Valencia et plus experimentee qui a déjà disputee cette competition passe légèrement à côté des buts du portier Guadeloupéen Jordan Sonnaoi. Ouf, que les visiteurs ont eu peur ! Trois minutes plus tard, c’est le jeune Gonavien Benchy Estama qui tente un ciseau impossible à la réception d’un centre de Schwetzer depuis le côté droit. Le geste est spectaculaire mais le ballon n’est pas cadré et les visiteurs poussent à nouveau un ouf de soulagement. Mais à la 12e minute de jeu, sur la première action des visiteurs, Steve Désert s’infiltre dans la défense du Don Bosco et ajuste Jaafson du pied droit pour l’ouverture du score dans un stade froidement douché.

Surpris par ce but massue, les Pétion-Villois ont d’abord laissé passer leur surprise avant de reprendre leur marche en avant. Ce n’est qu’à la 32e minute qu’ils trouvent enfin la faille de l’ancien tandem du Valencia habitué à cette compétition. Long centre de Samuel Mardochée Pompée et reprise de tête de Geraldy Joseph qui ne laisse aucune chance au portier guadeloupéen (1-1). Le stade se reprend alors à attendre ……..lire la suite sur lenouvelliste.com