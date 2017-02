Haïti – Actualité : Zapping politique…

«Un seul choix : Réussir» dixit Jovel Moïse :

Hier le Président Jovenel Moïse a déclaré « Nous sommes à un carrefour historique où notre génération n’a qu’un seul et unique choix : celui de réussir ! »

Le sort du PM entre les mains du Parlement :

Le Sénateur Saurel Jacinthe rappelle que le sort du Premier Ministre le Dr. Jack Guy Lafontant, désigné par le Chef de l’État http://www.haitilibre.com/article-20176-haiti-flash-jovenel-moise-choisi-dr-jack-guy-lafontant-comme-premier-ministre.html est maintenant entre les mains des parlementaires…

3 nouveaux arrêtés publiés :

Vendredi ont été publié dans le journal officiel « Le Moniteur » N°29, 3 arrêtés :

Arrêté nommant la citoyenne Raquel Pélissier, Ambassadeur de bonne volonté des affaires culturelles et touristiques d’Haïti ;

Arrêté nommant le citoyen Marc Marie Yves Mazile, Chef de Protocol, avec rang d’ambassadeur ;

Arrêté créant une Commission présidentielle d’enquête sur la situation carcérale http://www.haitilibre.com/article-20197-haiti-politique-situation-carcerale-jovenel-moise-prend-l-affaire-en-main.html

Inauguration de 3 dépôts de vaccins :

Cette semaine, dans le cadre de la coopération tripartite Brésil-Cuba-Haïti dans le secteur de la santé, l’Ambassadeur du Brésil en Haïti, Fernando Vidal, a procédé à l’inauguration des dépôts de vaccins et intrants médicaux de Fort-Liberté, Port-de-Paix et Jérémie. Ce projet estimé à 70 millions de dollars américains, est le résultat de la coopération tripartite initiée en 2010 et le plus grand projet de coopération Sud-Sud du Brésil dans le monde. Était présent à cet événement entre autres des représentants des ministères de la Santé du Brésil et d’Haïti

Festival International PapJazz :

Jeudi, l'Ambassadrice de France en Haïti Mme Elisabeth Beton Delègue a participé au lancement de la 11ème Édition du Festival International de Jazz de Port-au-Prince (PapJazz) qui aura lieu