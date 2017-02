Ephéméride du Jour….., 23 Février 1858 – Décès d’Émeric Bergeaud, écrivain haïtien et auteur du premier roman haïtien Stella

23 Février 1858 Décès d’Émeric Bergeaud, écrivain haïtien et auteur du premier roman haïtien Stella

Après d’études secondaires, Émeric Bergeaud devient le secrétaire de son oncle, le général Borgella qui fut commandant de l’arrondissement des Cayes.

En 1848, il doit s’exiler sur l’île de Saint-Thomas, lors du soulèvement contre Faustin Soulouque qui veut se faire proclamer empereur.

Il rédige lors de son exil, son roman « Stella » qui sera le premier roman écrit et publié à Haïti. Stella est un roman historique qui relate un épisode des luttes pour l’indépendance.

En 1857, quand il se rendit à Paris pour soigner sa santé, il confia le manuscrit de « Stella » à son cousin Beaubrun Ardouin.

Le 23 février 1858, revenu sur l’île de Saint-Thomas, Émeric Bergeaud est emporté par la maladie.

Beaubrun Ardouin fit éditer « Stella » en 1859.

Aujourd’hui, 23 Février 2017

54ème jour de l’année, 8ème semaine de l’année

311jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale du Guyana

HAITI

23 Février

1802 Combat de la Ravine à Couleuvres

A environ dix kilomètres de la ville des Gonaïves, cet étroit passage fut le théâtre de la première grand bataille entre l’armée indigène sous les ordres de Toussaint Louverture et une division de l’armée expéditionnaire commandée par Rochambeau. Malgré l’intrépidité des troupes indigènes, elles furent écrasées par les expéditionnaires.

23 Février

1942 Suspension de la Constitution de 1935

Le président Elie Lescot (15 Mai 1941 – 11 Janvier 1946), trouvant une excuse dans la guerre (Voir: 9 Décembre, 1941), suspendit la Constitution et institua des tribunaux militaires pour juger ceux accusés de crime comme la sûreté de l’Etat.

23 Février

1992 Signature de l’Accord de Washington

Protocole d’accord signé entre le président en exil, Jean Bertrand Aristide, et une commission chargée de négocier avec le gouvernement en exil en vue de trouver une solution à la crise née du coup d’état du 30 Septembre 1991.

23 Février

2001 Ratification de Jean-Marie Chérestal comme premier ministre d’Haïti

Ratifié par la 47è législature, Jean-Marie Chérestal, dont la désignation a été rendue officielle le 9 février, devint donc le dixième premier ministre d’Haïti.

« Une épine d’expérience vaut une brousse d’avertissements.»

James Russell Lowell

PRENOM DU JOUR

Saint Lazare mais aussi Lazarine, Lazaro..

Moine et peintre d’icônes à Constantinople au IXe siècle, Lazare fut persécuté par l’empereur iconoclaste Théophile. L’impératrice Théodora le protégea. Les Lazare sont droits et curieux. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 1.

Aujourd’hui

Jeudi 22 Février 2017 Dernier Quartier

Dimanche 26 Février 2017 Nouvelle Lune

L’Ere du POISSONS, comprise entre le 20 Février et le 20 MARS

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Pour découvrir la musique de «»

https://www.youtube.com/watch?v=R7WFXv3vCrY

https://www.youtube.com/watch?v=N3pw4SRkMgM

https://www.youtube.com/watch?v=4-ogxb39UcQ

https://www.youtube.com/watch?v=aATqEnkdFwc

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

1455 Date admise de publication de la Bible de Gutenberg

Le premier livre occidental imprimé avec des caractères mobiles.

1685 Naissance de Georg Friedrich Haendel (Händel) « Handel », compositeur allemand

Haendel personnifie souvent de nos jours l’apogée de la musique baroque aux côtés de Jean Sébastien Bach. Né et formé en Saxe.installé quelques mois à Hambourg avant un séjour initiatique et itinérant de trois ans en Italie, revenu brièvement à Hanovre avant de s’établir définitivement en Angleterre, il réalisa dans son œuvre une synthèse magistrale des traditions musicales de l’Allemagne, de l’Italie, de la France et de l’Angleterre.

Virtuose hors pair à l’orgue et au clavecin, Haendel dut à quelques œuvres très connues notamment l’oratorio Le Messie, ses concertos pour orgue et concertos grossos, ses suites pour le clavecin, ses musiques de plein air (Water Music et Music for the Royal Fireworks) de conserver une notoriété active pendant tout le XIXe siècle, période d’oubli pour la plupart de ses contemporains. Cependant, pendant plus de trente-cinq ans, il se consacra pour l’essentiel à l’opéra en italien (plus de 40 partitions d’opera seria), avant d’inventer et promouvoir l’oratorio en anglais dont il est un des maîtres incontesté.

Il est mort le 14 avril 1759.

1848 Décès de John Quincy Adams, Sixième président des États-Unis, de 1825 à 1829

John Quincy Adams, reconnu pour ses qualités de diplomate, a joué un rôle prépondérant dans l’élaboration de la doctrine Monroe. Après son terme à la présidence, il a mené une lutte intense pour empêcher la propagation de l’esclavage.

1893 Première coupe Stanley

Le gouverneur général du Canada, Lord Stanley, en a fait don aux champions amateurs de hockey en 1893.

C’est, à l’origine, un bol à salade en argent d’une valeur de 48,67$ !

Au tout début, le nom de Dominion Challenge Cup (coupe du challenge du Dominion) figurait sur un côté et le nom du donateur Lord Stanley sur l’autre.

La Coupe fut originalement décernée en 1893 à l’Association Athlétique Amateur de Montréal (AAA) les champions de l’Association de hockey amateur (AHA), la meilleure ligue de hockey de l’époque. Elle ne fut pas donnée suite à une série éliminatoire mais au club qui avait emporté le plus de matchs dans la saison. En 1894, elle sera attribuée suite à une élimination.

1904 Le Canal de Panama (non terminé) vendu aux États-Unis

Pour 10 millions de dollars, les États-Unis prennent le contrôle de la zone du Canal de Panama.

Les États-Unis, à l’époque de Theodore Roosevelt, rachetèrent l’équipement et les chantiers à la France et recommencèrent le travail après avoir obtenu le contrôle sur la zone du canal, déclaré par le traité Hay-Bunau-Varilla.

Le canal sera ouvert à la circulation maritime en 1914.

1931 Décès de Dame Nellie Melba, Cantatrice australienne

Nellie Melba est considérée comme la plus fameuse soprano de son époque, elle a exercé son art dans les plus prestigieuses salles de concert à travers le monde. Entre 1911 et 1924, elle a organisé les premières tournées d’opéra dans son pays d’origine, où elle s’est retirée après ses derniers récitals donnés en 1928.

1948 Décès de John Robert Gregg, américain d’origine irlandaise à qui on doit l’invention de la sténographie

Dès l’âge de 10 ans il s’est intéressé à l’écriture rapide, et à 20 ans il avait déjà publié un livret de 28 pages dans lequel il présentait un alphabet de sténographie de sa conception qui a été adapté plus tard en 13 langues. Son ouvrage de base élaborant sa technique a été édité en 1902 sous le titre de « Gregg Shorthand ». Il a été président de diverses entreprises portant son nom à New York et à Londres.

1970 Création des prix JUNO

À Toronto, première présentation des Prix Juno à des artistes canadiens de la musique.

Au départ, ce prix s’appelait le Golden Leaf

Un an plus tard, l’événement changeait de nom pour rendre hommage à Pierre Juneau, chef du CRTC de l’époque qui venait d’introduire les règles du contenu canadien. Quand on découvrit que Junon (Juno en anglais) était la déesse du Panthéon romain, on modifia l’épellation du nom des prix.

1998 Netscape annonce la création de mozilla.org,

Netscape annonce la création de mozilla.org, pour coordonner le développement du navigateur open source Mozilla Firefox.

Mozilla Firefox [mo’z?la ‘fa??f?ks] est un navigateur web graphique gratuit dont le code source est libre. Précédemment appelé Phoenix et Mozilla Firebird, il est développé et distribué par la Fondation Mozilla, aidée par plusieurs centaines de bénévoles grâce aux méthodes de développement en code source libre.

