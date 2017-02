Haïti – Politique: Le départ de la Minustah ne mettra pas fin a la présence de l’ONU en Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

Hervé Ladsous, le Secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la Paix, va mener une Mission d’évaluation stratégique la semaine prochaine en Haïti, ainsi que requis par la résolution 2313 (2017) du Conseil de Sécurité de l’ONU. Durant son séjour il représentera le Secrétaire général de l’ONU lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau Président élu d’Haïti.

L’objet de cette Mission d’évaluation stratégique est de développer pour le Conseil de Sécurité des Nations Unies une compréhension de la situation en Haïti au travers d’une évaluation globale politique, sécuritaire, socio-économique, humanitaire et des droits humains.

L’évaluation identifiera les besoins critiques en Haïti afin de présenter des recommandations quant à la configuration et la présence future des Nations Unies dans le pays. Ces recommandations seront présentées dans le prochain rapport du Secrétaire général dû à la mi-Mars et auront pour but d’informer le Conseil de sécurité quant à la marche à suivre, avant l’expiration du mandat de la Minustah le 15 avril. «

