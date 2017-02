Quatre chefs d’État étrangers confirment leur présence à l’investiture de Jovenel Moïse

Source Robenson Geffrard | Le Nouvelliste

Il y en aura probablement d’autres, mais, jusqu’à mercredi, quatre chefs d’État étrangers avaient déjà confirmé leur présence à l’investiture de Jovenel Moïse à 5 jours de la cérémonie. Il s’agit des présidents du Venezuela, de la République dominicaine, de l’Equateur et de Trinité-et-Tobago, a confié Lucien Jura, porte-parole de la Commission de passation des pouvoirs mercredi à l’émission « Sa K ap kwit » sur Télé 20.

Une soixantaine d’invitations a été envoyée à des chefs d’État et de gouvernements ayant des relations diplomatiques avec Haïti pour participer à l’investiture, le 7 février, du président Jovenel Moïse. « Nous sommes en attente d’autres confirmations », a affirmé Lucien Jura. En plus de Nicolas Maduro, Danilo Medina, Raphaël Corea et Anthony Carmona, d’autres pays ont répondu à travers leur ministère des Affaires étrangères comme le Mexique, la France, la Chine (Taïwan), Bahamas, Antigua, a indiqué le porte-parole de la commission mixte de passation des pouvoirs. Pour le moment, aucun des anciens présidents d’Haïti encore vivants invités à l’investiture de Jovenel Moïse ni les candidats à la présidence aux dernières élections n’ont encore confirmé leur participation, a fait savoir M. Jura, soulignant qu’il y a eu des retards dans les invitations.

Il n’y aura pas de festivités populaires pour marquer l’investiture de Jovenel Moïse, sinon des écrans géants au Champ de Mars et dans des grandes villes de province pour permettre à la population de suivre la cérémonie. Dans la matinée du 7 février, le président élu prêtera serment devant l’Assemblée nationale. Ensuite, il se rendra au palais national où le cardinal Chibly Langlois présidera la messe d’action de grâce suivie du Te Deum en présence de 2 200 invités avant le premier discours de M. Moïse. Enfin, c’est au musée national (MUPANAH) que le nouveau président de la République rencontrera les chefs de délégation pour clore la journée. Interrogée pour savoir si le président Jovenel Moïse organisera une réception à l’issue de sa préstation de serment pour ses invités, Lucien Jura a répondu en disant : « Qu’il y aura tout ce qu’il faudra avoir pour marquer l’évènement.»

Si, préalablement, Jovenel Moïse avait souhaité ne pas dépasser un million de dollars pour son investiture en termes de dépenses, la commission de passation des pouvoirs pourrait aller un peu plus haut. Parce qu’il y a des protocoles qu’il faut respecter, la facture peut s’élever à 1,2 million de dollars, selon M. Jura. « Nous sommes dans les délais et tout s’annonce pour le mieux », a-t-il rassuré. Le 7 février ne sera ni jour de congé ni jour férié, s’est empressé de souligner Lucien Jura. Par ailleurs, s’agissant du dossier de l’UCREF disant…….lire la suite sur lenouvelliste.com