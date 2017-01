Haïti – Politique : Jovenel Moïse très intéressé par des programmes sociaux de la RD

Source SL/ HaïtiLibre

Mercredi, le Gouvernement dominicain a partagé avec le Président élu d’Haïti, Jovenel Moïse, ses expériences sur plusieurs programmes sociaux phares, promus par l’administration de Danilo Medina notamment : « Journée scolaire prolongée », « Quisqueya Apprendre avec toi », « Quisqueya Démarrer avec toi », « Progresser avec la Solidarité », « Visites Surprises», « et « Banque Solidaire ».

La présentation a été faite à la demande de Jovenel Moïse qui souhaitait en savoir plus ces programmes efficaces, qui peuvent servir éventuellement de modèles en Haïti.

La Présentation qui a eu lieu dans la Salle Verte du Palais national, a été dirigée par le Ministre de la présidence Gustavo Montalvo, qui a attribué le succès de ces programmes aux agents de terrain, à la supervision constante du gouvernement et au soutien social. Chaque personne en charge ou le Directeur de projet a présenté les grandes lignes de chacun des programmes.

« Journée scolaire prolongée :

Le Ministre de l’Éducation Touché Andres Navarro a exposé le programme « Journée scolaire prolongée » qui compte déjà 3.804 centres, plus d’un million d’étudiants et 24.000 enseignants employés.

Puis, le sous-ministre Denia Burgos a souligné les avantages pour les étudiants et leurs familles comme le déjeuner à l’école. Il a dit qu’à l’heure actuelle, 1.5 million d’élèves reçoivent de la nourriture, ce qui rend leurs performances plus élevées et génère moins de dépenses à leur maison.

Domingo Contreras, le Directeur des programmes spéciaux de la présidence, a fait l’examen de ce qui est recherché. et souligné que le but est d’essayer d’en faire une politique inclusive et de droit.

Quisqueya Apprendre avec toi :

Horacio Medrano, le Directeur du programme « Quisqueya Apprendre avec toi » a expliqué l’importance de l’alphabétisation pour le gouvernement de Danilo Medina. Il a dit qu’en 3 ans de mise en œuvre, ils ont réussi à certifier……..lire la suite sur haitilibre.com