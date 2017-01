Un centre de traitement des plaies chroniques à l’hôpital Bernard Mevs

Source Ricardo Lambert | Le Nouvelliste

Un centre bien équipé, le seul qui existe jusqu’à cette date dans toute la Caraïbe, vient d’être mis en place pour assurer la prise en charge des plaies chroniques et des brûlures mineures dans le pays. Il accueille les patients presque gratuitement, au prix de 50 gourdes.

L’hôpital Bernard Mevs a inauguré, le mardi 17 janvier, son tout nouveau centre de soins des plaies (Wound care center en anglais) et brûlures mineures pour continuer à desservir la population. Ses membres fondateurs, le docteur Mevs et les docteurs Bitar, ont porté sur les fonts baptismaux cette clinique qui est un centre d’expertise dans la prise en charge des plaies graves et complexes. Ce service de diagnostic et de traitement des plaies chroniques, situé juste en face de l’hôpital Bernard Mevs, existe depuis déjà cinq ans mais n’avait pas autant d’ampleur, n’était pas logé dans ces salles fraîchement rénovées avec du matériel neuf offrant aux malades tout le confort nécessaire.

Ce «Wound care service» constitue un prolongement de l’hôpital Bernard Mevs. Un pas de plus vers son agrandissement. Selon les frères Bitar, jumeaux, chirurgiens chevronnés, ce service est une spécialité annexe à la chirurgie et il entre dans une politique stratégique de soins intégrés que propose l’hôpital Bernard Mevs. « Si un patient ausculté à la clinique a une plaie qui nécessite des soins complexes, il sera pris en charge par l’équipe chirurgicale de l’hôpital », soutiennent les docteurs qui travaillent toujours ensemble.

Cette nouvelle filière a ainsi été mise en place pour assurer la prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques d’origine vasculaire telles des escarres et des plaies tumorales. Les plaies du pied chez les patients diabétiques et les plaies accidentelles sont toutes prises en charge. Le service assure la prise en charge des plaies difficiles à cicatriser, quelle qu’en soit l’origine. Et une cicatrisation dans les délais les plus courts possibles est aussi assurée. Avec cette nouvelle structure, les données ont changé. A en croire les responsables de ce centre hospitalier situé sur la route de l’aéroport, les plaies ……lire la suite sur lenouvelliste.com