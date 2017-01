Haïti – Technologie : Jovenel Moïse visite des centrales électriques en RD

Source SL/ HaïtiLibre

Mardi, le Président élu d’Haïti, Jovenel Moïse à la tête d’une délégation haïtienne, a réalisé une visite de plusieurs centrales électriques en République Dominicaine, dans le cadre d’une visite privée, débutée lundi où il a rencontré le Président Danilo Medina http://www.haitilibre.com/article-19822-haiti-flash-jovenel-moise-rencontre-le-president-medina.html

Il a visité notamment le complexe électrique au Gaz naturel « AES Dominicana », situé à Andrés (Boca Chica) qui entrera en fonction cette année, ainsi les installations du terminal maritime gazier, qui pourra réexporter du gaz vers d’autres îles des Caraïbes y compris Haïti et qui dispose de la plus grande capacité de stockage en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

« Nous venons voir ce que nos frères dominicains font […] Haïti a besoin d’améliorer sa matrice de génération d’énergie, d’où notre intérêt à connaître l’expérience dominicaine […] » a déclaré Jovenel Moïse.

