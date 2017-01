Haïti-Santé : Un partenariat pour former des techniciens haïtiens en génie biomédical

Source Wilner Jean Louis / jnlouis2010@yahoo.fr | hpnhaiti.com

Un partenariat a été signé, mardi, entre l’USAID, la Fondation Kellogg W.K., la Fondation General Electric (GE) et la Fondation Saint-Boniface Haïti en vue de former des techniciens haïtiens en génie biomédical pour la réparation et l’entretien des équipements biomédicaux. Ce nouveau programme rentre dans le cadre du projet Réparation Pou Amelyore Ekipman Medikal dit REPARE.