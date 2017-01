Éphéméride du jour…, 11 janvier 1917 – Décès de Frédéric Marcelin, Ecrivain/ Journaliste haïtien

11 janvier 1917 Décès de Frédéric Marcelin, Ecrivain/ Journaliste haïtien

EDUCATION:

.- Licencié en droit en 1967.

CARRIÈRE:

.- Secrétaire de Légation à Washington (1868).

.- Elu député de Port-au-Prince en 1875 et 1882.

.- Doyen du tribunal du commerce (1891).

.- Ministre du commerce et de finances (1892-1894: gouvernement de Florvil Hyppolite; 1906-1908: Gouvernement de Nord Alexis).

.- Journaliste et collaborateur aux journaux suivants: L’Oeil, Le Réveil, Le Peuple, Le Ralliement.

.- Fondateur de la revue Haïti Littéraire et Sociale (1905).

OEUVRES:

.- Vingt-quatre heures à Puerto-Plata.

.- Questions haitiennes.

.- Thémistocle-épaminondas Labasterre

.- La vengeance de Mama

.- Marilisse :

Aujourd’hui, 11 Janvier 2017

11ème jour de l’année, 2ème semaine de l’année

354jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

11 Janvier 1908 Le Grand Canyon devient un monument national

Les dimensions du Grand Canyon sont titanesques : 1 300 mètres (4 000 pieds) de profondeur moyenne sur 445 kilomètres (277 milles), avec une profondeur maximum de plus de 2 000 mètres (6 000 pieds). Sa largeur varie de 6 à 24 kilomètres (4 à 15 milles).

La particularité des randonnées dans un canyon est que l’on commence à descendre… et que le retour se fait en remontant, contrairement aux randonnées en montagne.

HAITI

11 Janvier

1493 Christophe Colomb repart pour L’Europe

Après ses découvertes, Christophe Colomb s’embarqua pour L’Espagne à bord de ses deux caravelles (la Pinta et la Nina). La Santa ayant fait naufrage le24 décembre 1492.

11 Janvier 1946 Destitution d’Elie Lescot

A la suite des grèves et protestations contre son régime, l’armée s’appropria du pouvoir par le biais du « Comité Exécutif Militaire » formé de trois membres: Colonel Frank Lavaud, président, les majors Antoine Lévelt et Paul Eugène Magloire membres. Le président Lescot sera gardé prisonnier jusqu’à son départ pour l’exil le 14 Janvier.

La Pensée du Jour

«Le pessimisme est d’humeur ; l’optimisme est de volonté.»

Alain

PRENOM DU JOUR

Saint Paulin mais aussi Pauline, … …

Mourut en 802 à Aquilée (Italie), dont il avait été nommé patriarche par Charlemagne. Les Paulin sont originaux et volontaires. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 5.

Aujourd’hui

Mercredi 11 Janvier 2017 Premier Quartier

Jeudi 12 Janvier 2017 Pleine Lune

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

L’actualité du monde, dans le passé

11 Janvier 1770 La rhubarbe fait son entrée en Amérique

La rhubarbe nous vient de l’Asie au même titre que les épices et autres produits de la terre. Amenée par bateaux ou par voie terrestre, la rhubarbe ne jouait pas le même rôle d’un pays à un autre. Pour certains pays sa valeur nutritive était connue et employée dans différentes recettes alors que pour d’autres pays cette plante était reconnue pour ses valeurs médicinales.

Elle était employée comme purgatif et était populaire car elle ne causait pas de crampes d’estomac.

En Angleterre, c’était à cette fin qu’on l’utilisait quand Benjamin Franklin, alors de passage à Londres, décide d’en envoyer une caisse à son ami John Bartram à Philadelphia.

11 Janvier 1874 Décès de Gail Borden, commerçant américain, inventeur du lait concentré

Gail Borden a inventé un produit de lait stabilisé en 1856, pour parer au problème de la malnutrition chez les enfants et à l’insuffisance de la réfrigération.

11 Janvier 1895 Naissance de Laurens Hammond, inventeur américain reconnu pour ses orgues.

En 1933, Laurens expérimente dans son laboratoire une nouvelle invention mettant en scène un moteur électrique, une petite roue métallique dentée et un aimant permanent relié à un bobinage électrique ; le cœur de l’Orgue Hammond était en train de naître !…

Laurens et ses ingénieurs imaginent alors créer une orgue qui serait facilement transportable et surtout moins chère, comparé aux énormes orgues à tuyaux de l’époque.

Parmi ses nombreux autres brevets, on retrouve des » Lunettes 3 D », la première boîte de vitesse automatique pour voiture, des horloges électriques.

11 Janvier 1906 Naissance d’Albert Hofmann, chimiste suisse. Il est notamment connu pour avoir découvert le LSD.

C’est un hallucinogène puissant : de très petites doses suffisent à entraîner des troubles de la perception, de l’humeur et de la pensée.

11 Janvier 1922 Leonard Thompson devient le premier diabétique traité avec succès par l’insuline

À Toronto au Canada, un malade atteint de diabète est le premier homme à être soigné grâce à un traitement à l’insuline. Isolée le 27 juillet 1921 par le docteur Frédérick Grant Banting et son assistant Charles Best, l’insuline est une hormone pancréatique qui permet la régulation de la glycémie.

En 1923, Banting et Macleod (il joua un rôle avec Frederick Banting et Charles Best dans la découverte de l’insuline) reçurent le premier prix Nobel de médecine accordé à des Canadiens (il y a une controverse sur l’absence de Best dans cette récompense). Banting continua ses recherches à l’université de Toronto, où l’on créa en 1930 l’institut Banting. Combattant de la Seconde Guerre mondiale, il périt dans un accident d’avion à Terre-Neuve en février 1941.

11 Janvier 2011 Découverte d’un crâne ayant appartenu à une espèce de ptérosaure

La paléontologue Victoria Arbour fait une grande découverte à Hornby Island, au large de la côte est de l’île de Vancouver, elle a trouvé le crâne d’une toute nouvelle espèce de dinosaure; ce crâne a appartenu à une espèce de ptérosaure – un reptile volant qui vivait il y a plus de 70 millions d’années – jamais vu dans le monde, d’ailleurs, aucun fossile de ptérosaure n’avait jamais été retrouvé au Canada.

