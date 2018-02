Les titres de l’actualité du vendredi 23 février 2018 sur RADIO VISION 2000

Les autorités haïtiennes se mobilisent dans la perspective de la 29e réunion intersessionnelle des chefs d’Etats et de gouvernement qui se déroulent les lundi 26 et mardi 27 février à Port-au-Prince. 16 Etats membres, à l’exception de Montserrat, ont confirmé leur participation, affirme l’ambassadeur D’Haïti auprès de la CARICOM, Peterson Noël, indiquant que tout est fin prêt en ce qui concerne les préparatifs.

Quelques 454 policiers seront mobilisés pour la sécurité de l’événement, informe le porte-parole adjoint de la PNH, Garry Desrosiers. Il annonce que la circulation sera très difficile sur certains axes routiers pendant ces deux jours citant notamment la zone de l’aéroport jusqu’à Clercine, l’Avenue Martin Luther King, Delmas 60, Delmas 33 et canapé-vert.

Alors qu’il participait ce vendredi à la célébration du 22e anniversaire du CIMO, le Corps d’intervention et de maintien d’ordre, le président Jovenel Moïse a eu des mots pour les dirigeants de l’opposition. « Je n’accepterai que personne détruise les biens de personne », a déclaré le chef de l’Etat qui n’a cependant pas précisé s’il faisait référence aux incendies des marchés Hyppolite et du port.

Haïti a gagné 2 places dans le classement 2017 de Transparency International, sur l’Indice de perception de la Corruption dans le monde. Le pays peut améliorer son score dans ce domaine moyennant que les autorités gouvernementales mettent les moyens nécessaires à la disposition des institutions chargées de la lutte contre la corruption, indique l’économiste Eddy Labossière.

Rencontre ce vendredi entre le bureau du Sénat de la République et des responsables du Forum économique du secteur privé et de l’Association des industries d’Haïti. Les discussions ont porté sur l’accord de partenariat économique signé entre le gouvernement haïtien et l’union européenne depuis 2008 mais qui n’est toujours pas ratifié par l’assemblée nationale.

Des organisations de défense des droits des personnes handicapées expriment leur indignation vis-à-vis du rapport présenté par le gouvernement haïtien sur la situation de cette catégorie de la population, lors de l’examen périodique universel qui s’est déroulé récemment à Genève. Elles désapprouvent le rapport des autorités haïtiennes qui fait état d’avancées significatives dans les efforts pour améliorer la situation des personnes à mobilité réduite dans le pays.