Haïti – Musique : Ouverture de la 12ème Édition du Festival de Jazz à Port-au-Prince

Source HL/ HaïtiLibre

Ce samedi 20 janvier 2018 s’ouvre la 12ème édition du Festival de Jazz à Port-au-Prince « PAPJAZZ 2018 » http://www.haitilibre.com/article-23228-haiti-musique-lancement-de-la-12e-edition-du-festival-international-de-jazz-de-pap.html

Jusqu’au 27 janvier 2018, 12 groupes étrangers et 18 artistes haïtiens se produiront sur les différentes scènes aménagées, notamment les scènes Prestige au Karibe hôtel, Sogebank à la Place Boyer, Fokal-Découverte, Barbancourt, Air Caraïbes, Institut français et Jacmel et une clôture sur la plage du Royal Decameron.

Seulement 3 spectacles sont payants : 2 au Karibe hôtel et la clôture à l’hôtel Royal Decameron.

La Fondation Haïti Jazz a invité comme chaque année des stars du jazz international. Le week-end d’ouverture au Karibe présentera des têtes d’affiches extraordinaires comme le saxophoniste américain Kenny Garrett, récipiendaire, la grande chanteuse brésilienne Leila Pinheiro, la chanteuse Canadienne Emilie-Claire Barlow ou encore le bassiste français Dominique Di Piazza et le célèbre trompettiste français Erik Truffaz. Pour la clôture sur la plage………………….lire la suite sur haitilibre.com