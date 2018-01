Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Jean Charles Moïse annonce une marche pacifique

Jean Charles Moïse a confirmé la tenue d’une marche pacifique le 22 janvier prochain à la Capitale en vue non seulement d’exiger des excuses du président américain mais aussi de continuer à réclamer le départ du Président Jovenel Moïse.

Double nationalité et intégration

La Fédération de la Diaspora Haïtienne d’Europe (FEDHE) recommande à la Commission spéciale de la Chambre des députés qui travaille sur l’amendement de la Constitution, de prendre en compte les questions de la double nationalité et d’intégration de tous les haïtiens vivants à l’étranger non seulement dans les textes, mais également dans la pratique.

7 magistrats non certifiés

Le CSPJ a publié une liste de 7 magistrats non certifiés par la commission de certification, qui doivent quitter l’appareil judiciaire, ils sont : Lamarre Bélizaire, Frantz Badette, Rémy Buissereth, Sudler Sainterne, Calins Calixte, Dieupie Eddy Chérubin et François Fouchard Bergromme. Ces magistrats ont été rejeté pour diverses raison, les deux derniers de la liste avaient fourni de faux diplômes de BAC I et II.

Justice possible grève

Le président du directoire du Syndicat des greffiers d’Haïti, Yves André Joseph, a annoncé que les activités risquent d’être paralysées une nouvelle fois dans les tribunaux des 18 juridictions du pays à partir du 22 janvier 2018. Selon lui, greffiers, huissiers et commis-parquet se sont déjà entendus sur le lancement d’une grève illimitée. Le SYGH entend reconduire la grève entamée en raison de la non-satisfaction des différents points que contiennent les cahiers de doléances.

Japon : Signature de 3 contrats de don

Ce vendredi, l’Ambassade du Japon procédera à la cérémonie de signature de contrats de don à trois organisations locales pour des micro-projets localisés aux Gonaives Education et Agriculture et à Hinche : Santé communautaire dans le cadre de son programme d’aide à la protection sociale et au renforcement socioéconomique.

Formation des commissions

