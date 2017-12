Remise de chèques au profit des personnes victimes du massacre de Grand-Ravine

Source Ruth Cadet | Le Nouvelliste

100 000 gourdes est le montant du chèque remis à des parents des personnes victimes du massacre de Grand-Ravine, survenu le lundi 13 novembre 2017. Cette somme permettra à ces derniers d’organiser les funérailles de leurs proches de manière digne ou d’acquitter le prêt effectué à cet effet, a indiqué le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Me Ocnam-Clamé Damé, lors de la remise du chèque, ce mercredi, à onze familles, à son bureau.

En guise de remerciement, Marie Baumaine Laroche, la mère de David Jean Baptiste, déplore la mort de son fils et est remonté contre les autorités étatiques. « Mon fils qui était enseignant au collège Maranatha a lâchement été abattu par des agents de la police nationale au cours de cette opération », dit-elle, incapable de retenir ses larmes. « David Jean Baptiste était mon fils unique. Il n’a rien fait pour mériter la mort. On lui a tiré une balle au dos au moment où il tentait de calmer un policier qui malmenait le directeur du collège Maranatha », a-t-elle expliqué, estimant que la police nationale devrait travailler avec beaucoup plus de professionnalisme afin d’éviter ce genre de situation. « Maintenant, je n’ai personne pour subvenir à mes besoins. Je suis à la merci de tout le monde », continue Marie Baumaine Laroche, avouant qu’elle préférait mourir à la place de son fils au lieu de vivre cette situation douloureuse.

«Ces opérations donnent lieu à des dommages collatéraux, et cela arrive même dans les grands pays, avancé le chef du parquet qui encourage toutefois les autorités policières à travailler……………………..lire la suite sur lenouvelliste.com