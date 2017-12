Politique : Des organisations de droits humains mettent en garde contre toute tentative d’écarter le dossier des fonds PetroCaribe en Haïti

P-au-P, 18 déc. 2017 [AlterPresse] — Des organisations de droits humains [1] lancent un appel à la mobilisation citoyenne, en vue de faire échec à toute tentative de noyer les rapports du sénat sur la dilapidation des fonds PetroCaribe, dans une note en date du 15 décembre 2017, dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Elles se disent consternées par « le comportement inexplicable » du président de la république, Jovenel Moïse, qui prétend être le porte-étendard de la lutte contre la corruption, alors qu’il met tout en œuvre pour affaiblir les institutions haïtiennes, appelées à lutter contre le fléau de la corruption.

Lors d’une intervention, à Paris (France), le mardi 12 décembre 2017, Moïse a affirmé avoir, lui-même, empêché le sénat de statuer sur le rapport de la commission sénatoriale d’enquête sur la gestion des fonds du programme PetroCaribe.

Il s’en est pris ouvertement à la commission sénatoriale, ayant travaillé sur ce second rapport, qu’il voit comme un moyen de persécution politique.

De plus, le président a aussi affirmé avoir renouvelé le mandat d’« une cinquantaine de juges, soupçonnés de corruption ».

Ces déclarations, malvenues, d’un « président institutionnel » décrédibilisent encore plus le pouvoir judiciaire, anéantissant ainsi les espoirs des citoyennes et citoyens de voir, un jour, se tarir cette vanne d’impunité, critiquent ces organisations, qui se disent très scandalisées.

Il est du devoir des citoyennes et citoyens d’élever la voix pour demander des comptes sur l’utilisation des fonds PetroCaribe et d’exiger des efforts institutionnels, visant à empêcher que le pays soit soumis aux caprices d’un homme ou de quelques hommes et femmes, qui consolident la dynastie de la corruption, le présidentialisme et toutes les formes de la pensée unique, estiment-elles.

Elles rappellent aux sénateurs qu’ils ont été élus pour défendre les intérêts de la population et non ceux d’un président, d’un gouvernement ou d’un groupe d’individus.

L’obligation incombe également à l’appareil judiciaire de sanctionner toute personne, ayant commis une infraction.

Deux (2) commissions distinctes du sénat de la république ont enquêté et publié respectivement, les 17 août 2016 et 10 novembre 2017, deux (2) rapports, portant sur la dilapidation……………………………..lire la suite sur alterpresse.org