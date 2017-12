Championnat haïtien de football professionnel 2017 : Série de clôture/Plays offs/finales. Le Racing FG rejoint l’AS capoise en finale

Le Racing FG a mis fin dimanche soir à la saga qui l’opposait à l’Association sportive de Mirebalais à l’issue d’une rencontre d’appui techniquement maîtrisée disputée au stade Sylvio Cator. Dans un stade comptant une centaine de spectateurs, Jean-Claude Josaphat aligne une formation composée de : Williamson Valérius #1 (capt) – Peterson Eliacin #6, Jeff Brisé #4, Frantz Louis #2, Mckentosh Fédé #15 – Fresnel Fédé #8, Mackenson Dorilas #16 – Hvaniel Sirin #19, Junior Bertrand Vilgrain #14, Jameson Exilien #20 – Sandinio Saint-Jean #10 pour contrer celle composée de Jacky Eugène #1 – Jeff Métayer # 15, Paul Mackendel #18, Sténio Laurent #2, Ernso Cénatus #5 – Philippe Junior #4, Guerson Jean-Pierre #19 – Stevenson Guillaume #11, Djoulès Valcourt #10 (capt), Bendji Charles #7 – Jamesly Daniel #17 que lui oppose David Chedson Thélémaque.

L’un des meilleurs sifflets haïtiens, Georges Alain Jean, avait la responsabilité de diriger la rencontre entre ces deux formations adoptant le même schéma tactique avec un 4-2-3-1. Dès l’entame du match, les Gonaïviens se montrent plus assoiffés de victoire et tentent d’assommer leur adversaire. Les Mirebalaisiens se sont courbés pendant 10 minutes pour laisser passer l’orage avant d’essayer de relever la tête. Les nombreuses tentatives gonaïviennes surtout se terminent par des frappes lointaines et non cadrées et Hvaniel Sirin n’a pas su concrétiser l’une des meilleures occasions de la formation mirebalaisienne en fin de première période. 0-0, tel sera le score à la mi-temps.

De retour des vestiaires, le Racing FG prouve qu’il a reçu de nouvelles consignes et assure une meilleure occupation du terrain. L’animation défensive et offensive est plus huilée. En fait, les attaques de la formation gonaïvienne sont plus incisives. Jamesley donne la première alerte d’une frappe puissante bien captée par Valérius (50e); sur un corner gonaïvien (65e) le ballon passe devant les buts de Valérius sans trouver de preneur. Hvaniel Sirin réagit 2 minutes plus tard, mais Jacky Eugène sauve in extremis (67e) et sur le contre Bendjy Charles embarque son vis-à-vis sur le côté gauche de la défense de l’AS Mirebalais dans un raid solitaire avant de battre Williamson Valérius d’une frappe croisée du pied droit. Le Racing FG ouvre le score après 68 minutes de jeu et met la main sur le ticket pour la finale. L’AS Mirebalais tente de réagir mais le Racing FG joue alors sur un nuage. Appliquant un jeu techniquement digne de la D1 et d’une bonne maîtrise tactique, les Gonaïviens dominent l’AS Mirebalais qui n’arrive pas à rebondir. 77e, Djoulès Valcourt effectue une bonne passe en profondeur qui parvient à Jamesley Daniel malgré la tentative d’interception du milieu récupérateur de l’AS Mirebalais.

Face à Jeff, Jamesley effectue un contrôle orienté lui permettant de mettre Jeff dans le vent et de trouver l’angle de tir avant d’adresser un violent tir du pied droit en direction des buts de Williamson. La frappe est belle, la trajectoire de la balle chirurgicale. Le ballon cogne sous la barre transversale et rebondit à plusieurs reprises dans les buts avant d’aller mourir gracieusement dans le petit filet gauche de Valérius. Racing FG mène 2-0 et Jamesly, avec son dossard 17, réussit son 17e but de la saison en ce 17 décembre à la 77e minute de jeu, mais aussi son 12e depuis le début de la série de clôture. Le match est plié. Les tentatives de l’AS Mirebalais pour revenir ……………………….….lire la suite sur lenouvelliste.com