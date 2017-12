Astrologie du jour

BELIER

Amour

Attention : Neptune en aspect dysharmonique pourra semer la zizanie dans votre couple. Votre conjoint ne sera plus d’accord pour accepter ce qui, à ses yeux, ne va pas dans votre vie conjugale, et vous risquez de réagir avec agacement à ses revendications. Pourtant, seuls l’écoute et le dialogue vous permettraient de sortir de l’impasse. Célibataire, Mercure en excellent aspect pourrait bien vous faire succomber au charme plantureux d’un natif de votre propre signe. Regardez à droite, regardez à gauche : le coup de coeur viendra sûrement si vous le désirez.

Argent

Il vous plaira d’engager de grosses sommes d’argent pour augmenter votre confort et peut-être aussi pour éblouir votre entourage. N’exagérez pas, sinon vous risquez de vous ruiner pour donner l’impression que vous êtes riche.

Santé

Santé excellente, si l’on excepte une certaine tendance à la nervosité. Des maladresses gestuelles, des faux mouvements sont possibles. Pensez à protéger vos yeux, que vous bricoliez, alliez au soleil ou en mer.

Travail

Vous pourrez obtenir des résultats très intéressants au cours de cette journée ; mais cela concernera surtout les travaux que vous avez mis en chantier dans les mois précédents. L’action sera très importante pour vous, et vous ne devrez pas hésiter à entraîner les autres dans votre sillage si vous pensez que cela peut vous être utile pour atteindre votre but.

Citation

La vie se passe à craindre et à désirer la mort (Paul Valéry).

Famille/foyer

Vous ferez tout pour améliorer le confort de votre famille. C’est l’influence de Mercure en bonne position qui se fera sentir. L’idée d’emménager dans un quartier plus résidentiel fera son chemin dans votre esprit.

Vie sociale

Vous aurez intérêt adopter un comportement prudent. Prenez pour votre devise ce proverbe portugais : « Ne dis pas tout ce que tu sais ; ne crois pas tout ce que tu entends ; ne fais pas tout ce que tu peux ». De ces trois commandements, le second semble le plus important en l’occurrence : si l’on vous informe de quelque chose, contrôlez soigneusement les sources et assurez-vous de la véracité des propos avant d’en tenir compte.

Nombre chance

432

Clin d’oeil

Prenez garde à une certaine inconstance qui pourrait vous faire dévier de vos objectifs.

TAUREAU

Amour

Si vous vivez en couple, vous serez plein d’attentions pour votre conjoint, à moins qu’une irrésistible envie d’aventure ne vous appelle hors de chez vous ! Célibataire, la planète Mercure en excellent aspect vous incitera à jouer les grands séducteurs, même si vous avez déjà à votre actif un grand nombre d’admirateurs. Sachez que vous n’êtes jamais aussi séduisant que lorsque vous êtes serein, détendu, heureux.

Argent

Sur le plan financier, Mercure, planète de l’intelligence, de l’habileté et du commerce, devrait vous protéger efficacement. Attention simplement à ne pas prendre de décisions trop rapides en matière pécuniaire : vous n’aurez pas toujours les idées très claires.

Santé

Il n’y aura rien de grave à redouter et la santé pourra être qualifiée de bonne dans son ensemble. Certains d’entre vous pourraient cependant avoir de petits problèmes de hanches ou de reins. Des douleurs au dos pourront aussi apparaître chez ceux qui y sont sensibles.

Travail

Ne vous emballez pas trop vite pour vos projets professionnels grandioses. Gardez les pieds sur terre. Cela vous évitera bien des déceptions. Procédez méthodiquement, sans chercher à brûler les étapes. Souvenez-vous que « c’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre » (Louis XIV).

Citation

Braise de nuit devient cendre du matin (proverbe arabe).

Famille/foyer

Les rapports avec les enfants seront intéressants. Vous leur communiquerez votre dynamisme, et vous saurez les écouter quand ils le désireront. Tout cela rendra vos contacts mutuels très enrichissants et contribuera à créer un climat détendu.

Vie sociale

Vos idées ne plairont pas à tout le monde. C’est ainsi que vous sèmerez la contestation autour de vous. Ce ne serait pas grave si vous ne vous entêtiez pas et si vous ne cherchiez pas à tout prix à avoir le dernier mot.

Nombre chance

876

Clin d’oeil

Ne rendez pas votre entourage responsable de vos sautes d’humeur.

GEMEAUX

Amour

Plus détendu, moins rigoriste que dernièrement, vous veillerez à établir un dialogue plus chaleureux avec votre conjoint ou partenaire. Le résultat ne se fera pas attendre. Dès le début de la journée, bien-être et entente cordiale seront au rendez-vous. Célibataires, préparez-vous à faire une rencontre qui pourrait bien déboucher sur une union durable.

Argent

Vous continuerez à bénéficier d’une certaine chance en argent. Jupiter, formant plusieurs combinaisons célestes positives, vous aidera à augmenter vos revenus ou, tout au moins, à mieux gérer votre budget de manière à faire des économies.

Santé

L’influence de Neptune sera à double tranchant sur le plan de la santé. Les troubles nerveux et l’anémie seront en régression. Par contre, les natifs souffrant d’affections aux yeux risquent de traverser une journée délicate. Attention aussi aux blessures à la tête.

Travail

La planète Mercure développera votre esprit d’entreprise et titillera votre imagination. Le travail ne vous fera pas peur, et vous vous entendrez mieux avec vos supérieurs, vos associés ou vos collègues.

Citation

Savoir n’est pas savoir, si personne d’autre ne sait ce que l’on sait (Caius Lucilius).

Famille/foyer

Le comportement de vos enfants vous mettra dans tous vos états. Vous ne comprendrez rien à ce qu’ils veulent. Il y aura de la fessée dans l’air ! Alors que votre mauvaise humeur est tout à fait compréhensible, tâchez quand même de vous maîtriser. Reconnaissez que vos enfants eux-mêmes ne savent pas ce qu’ils veulent ; et puis, « rien n’est moins raisonnable que de vouloir que les enfants le soient » (Madame de Maintenon).

Vie sociale

Aujourd’hui, la planète Jupiter favorisera un bon climat d’entente en vous incitant à plus de tolérance et de compréhension. Vous accepterez plus facilement la différence des autres. Ce climat jouera aussi bien dans les relations sociales que dans les simples contacts amicaux.

Nombre chance

753

Clin d’oeil

Ne vous montrez pas désagréable ou intransigeant. Usez de diplomatie.

CANCER

Amour

Les deux planètes de l’amour, Vénus et Mars, vous seront défavorables. Voilà qui pourra vous valoir une journée assez décevante. Si vous êtes seul, les occasions de rencontres seront pratiquement inexistantes. En couple, le courant passera plutôt mal, et vous aurez tendance à vous disputer avec votre conjoint, tout en rêvant vaguement à une nouvelle rencontre.

Argent

Jupiter en aspect favorable va vous aider à améliorer votre équilibre budgétaire. Une rentrée d’argent surprise est même possible pour certains. Mais attention à cet aspect de Neptune : ne prenez pas trop de risques, et évitez les dépenses exagérées.

Santé

Veillez à ménager vos intestins, qui seront fragilisés par les influx néfastes de la planète Pluton. Evitez les crudités, l’abus de yaourts, de fromage blanc et, plus encore, les légumes à fibres. Pour favoriser votre transit intestinal, prenez de la compote de pruneaux ; ce sera aussi un bon moyen de combattre l’aérophagie et d’avoir un joli ventre plat.

Travail

Les influences astrales de la journée seront positives sur le plan professionnel. Cherchez à imposer de votre personne une image aussi favorable que possible, et cela avec l’aide des personnes qui se sont déjà révélées de véritables alliées. Epargnez-vous des recherches inutiles en recourant à des services compétents.

Citation

Crois, si tu veux, que des montagnes ont changé de place ; mais ne crois pas que des hommes puissent changer de caractère (proverbe persan).

Famille/foyer

L’ambiance familiale sera sereine et suave. Vous connaîtrez des moments délicieux au milieu de vos proches. Vous vous attacherez à dissiper tout malentendu et tout risque de querelle.

Vie sociale

Cet aspect de Mars renforcera votre magnétisme. Seulement, vous supporterez encore moins que d’habitude qu’on vous résiste ou qu’on vous fasse de l’ombre. Vos réactions seront excessives.

Nombre chance

897

Clin d’oeil

Passez sur les petits malentendus avec ceux que vous aimez.

LION

Amour

Stimulé par ce beau climat, vous ne serez pas à court d’idées pour briller aux yeux de votre conjoint ou partenaire. Aussi ardent que vous, l’autre vous le rendra bien. Célibataire, quelle qu’ait pu être votre situation amoureuse dernièrement, cet aspect de Vénus la rétablira. Les rencontres seront magnifiques, votre ardeur sera appréciée et votre enthousiasme partagé.

Argent

Ce sera le moment de revoir, point par point, toutes vos charges et d’organiser votre budget de manière plus rationnelle. Electricité, chauffage, téléphone, alimentation, voiture, garde des enfants… ce sont autant de domaines dans lesquels vous pourriez probablement faire des économies intelligentes, sans nuire à votre confort ou votre sécurité.

Santé

Pensez à menez une vie plus saine. Evitez les excès. Consultez un médecin compétent au lieu de prendre n’importe quel médicament pour vous calmer. Et surtout, ne poursuivez plus les gains matériels avec autant d’acharnement. Prenez le temps de vivre !

Travail

Evitez, autant que possible, de conduire des rendez-vous d’affaires importants aujourd’hui : à cause des mauvais aspects de Mercure, vous contrôlerez mal vos élans et manquerez de tact et de diplomatie.

Citation

Un plaisir est plus grand qui vient sans qu’on y pense (Théophile de Viau).

Famille/foyer

Quelques petites difficultés possibles si vous avez des enfants. Vos relations pourront passer par une phase délicate, surtout s’ils sont adolescents et prétendent se soustraire à votre autorité, ce que vous aurez un mal fou à admettre !

Vie sociale

Pluton en cet aspect vous invitera à élaguer résolument dans le cercle de vos relations. Débarrassez-vous une fois pour toutes des importuns : vous n’avez pas de temps à perdre pour eux !

Nombre chance

353

Clin d’oeil

Élaguez tout ce qui est inutile, encombrant ou peu rentable.

VIERGE

Amour

Vous attendrez beaucoup de votre conjoint ou partenaire. Trop, sans doute. Ce qui risque de poser quelques problèmes dans votre vie de couple. Efforcez-vous d’être plus réaliste, et ne demandez pas à l’être aimé ce qu’il n’est pas en mesure de vous apporter. Célibataire, l’impact de Pluton sera si puissant qu’il suffira à entretenir la flamme pour tous les natifs amoureux. Et Vénus, la déesse de l’amour, saura dynamiser cette flambée, pour votre bonheur. Nombre de célibataires auront du mal à échapper au coup de foudre ce jour.

Argent

Saturne continuera à influencer vos finances. Il ne vous aidera pas à faire fortune, mais n’aura pas pour autant un impact négatif. Comme à chaque fois que Saturne est en jeu, vous aurez intérêt à être prudent, raisonnable et organisé.

Santé

Plus détendu que dernièrement, vous irez votre bonhomme de chemin sans problème. Si vous êtes atteint d’une affection de longue durée, pensez à essayer des méthodes de soins non conventionnelles ou nouvelles en plus de votre traitement habituel.

Travail

Vous ne vous sentirez pas très bien dans votre peau. Des problèmes personnels accapareront votre attention et risquent de vous empêcher de vous concentrer sur votre travail. Essayez de vous reprendre afin d’éviter des ennuis.

Citation

Quand un ami demande, demain n’existe pas (G. Herbert).

Famille/foyer

Votre maison fait grise mine ? Pourquoi ne pas la repeindre ou même la rénover entièrement ? Un coup de neuf serait bienvenu, non seulement au profit de votre moral mais encore de celui de l’entente familiale, car tout le monde chez vous mettra sa main à la pâte et oubliera, du moins temporairement, les sempiternelles querelles. Si c’est vraiment au-dessus de vos moyens actuels, allez voir votre banquier : il est là pour ça, non ?

Vie sociale

Mercure mettra l’accent sur l’étranger. Il vous offrira l’occasion de nouer de solides relations avec des personnes de nationalités, races, religions ou cultures diverses. Ces nouvelles relations vous seront très utiles, à titre professionnel ou privé ; elles pourraient notamment faciliter la promotion ou le redressement de vos affaires, ou encore l’élargissement de vos horizons.

Nombre chance

156

Clin d’oeil

Ne rendez pas les autres responsables des petits contretemps qui troublent votre existence.

Balance

Amour

A priori, rien ne devrait troubler votre vie de couple. Mais si vous avez la tête ailleurs ou que vous passez votre temps à remettre en question les bases de votre vie, votre conjoint ne va pas apprécier, et ce sera difficile de lui donner tort. Question rencontres, rien de très significatif en vue dans le Ciel. Les occasions existeront, mais sans doute serez-vous davantage d’humeur à papillonner qu’à vous fixer. Ceux et celles qui vous feront rire auront vos faveurs, et plus encore s’ils savent vous surprendre et vous faire vivre des moment inédits.

Argent

« Ai-je les reins assez solides pour me lancer dans un telle entreprise ? Pourrais-je m’en sortir sur le plan financier, sans avoir à me priver exagérément ? » Voilà les questions et d’autres du même genre que la planète Mercure vous obligera à vous poser aujourd’hui avant de vous laisser poursuivre tranquillement vos projets. Ne résistez pas à son action ; elle vous sera extrêmement utile.

Santé

Mercure en bel aspect vous recommandera de manger souvent des fruits frais. Fruit conseillé en ce moment : le kiwi. Il contient plusieurs éléments minéraux très intéressants. C’est un fruit qui regorge de vitamine C et qui vous donne du tonus.

Travail

Vous serez en mesure de relever des défis professionnels importants. Vous prendrez soin de calculer les risques en présence avant de vous lancer. Voilà pourquoi vous aurez toutes les chances de réussir brillamment.

Citation

L’ordre social ne vient pas de la nature. Il est fondé sur des conventions (Rousseau).

Famille/foyer

Cet aspect de Mercure devrait augurer une période assez calme au foyer. Cependant, la présence d’Uranus pourrait occasionner quelques remous. Rien de négatif, rassurez-vous ; mais comme Uranus n’a pas son pareil pour provoquer des imprévus, vous pourriez être amené à reconsidérer vos plans d’avenir.

Vie sociale

On ne pourra pas vous reprocher d’être trop réticent ou peu expansif. Vous aurez plutôt tendance à dire tout ce qui vous passe par la tête, et, parfois même, les mots dépasseront votre pensée.

Nombre chance

432

Clin d’oeil

Mettez une sourdine à vos réactions parfois brutales et tapageuses.

Scorpion

Amour

La Lune vous rendra plus romantique que jamais et, par conséquent, diablement séduisant. Vous pourriez bien faire une conquête, par exemple à l’occasion d’une visite chez des amis. Cette personne ne pourra pas résister à votre aura, qui semblera cette fois un peu mystérieuse et magique. Votre vie de couple continuera sur sa bonne lancée.

Argent

Tout le monde, y compris les plus riches, a besoin de renflouer sa trésorerie. Mais méfiez-vous de l’argent apparemment facile comme de la peste : ne comptez pas sur les jeux de hasard pour résoudre vos problèmes pécuniaires ; ne foncez pas non plus tête baissée dans les pièges de toutes sortes qui consistent à vous promettre des fortunes en vous obligeant à débourser d’abord.

Santé

Journée sans histoire côté santé. Mercure sera nettement favorable, vous aidant à surmonter la nervosité de ces derniers temps. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique devront toutefois se méfier de l’impact momentanément déstabilisant de Neptune. Suivez sérieusement votre traitement pour éviter un affaiblissement ou une rechute.

Travail

Sur le plan professionnel, vous aurez le champ libre pour agir. Si vous concentrez toute votre énergie sur quelques objectifs précis, les plus grands espoirs vous sont permis. Vous pourrez obtenir une importante promotion ou changer d’orientation professionnelle.

Citation

La Fortune vient à pas de tortue, et fuit comme une gazelle (proverbe persan).

Famille/foyer

Votre vie de famille ne sera pas sans intérêt. Vous n’aurez pas à pâtir en ce moment de problèmes sur ce front. Si vous avez des enfants, vous aurez à coeur de les encourager dans leurs études ou leurs loisirs. Les relations avec des parents plus âgés se dérouleront harmonieusement, chacun faisant un effort pour accepter l’autre tel qu’il est, sans le critiquer ou chercher à réformer ses habitudes de vie.

Vie sociale

Contrairement à votre habitude, vous serez distrait, brouillon, et vos rapports quotidiens risquent d’en subir les conséquences. Rassurez-vous : vous ne serez pas en train de dérailler ; il ne s’agira que des influx négatifs de Saturne, en mauvaise posture dans votre Ciel. Ce ne sera donc qu’un mauvais moment à passer.

Nombre chance

176

Clin d’oeil

Soyez conscient de vos limites et ne prenez aucun engagement qui dépasse vos possibilités.

Sagittaire

Amour

Fortement influencé par Jupiter, vous envisagerez l’amour sous un jour nouveau. Ce ne sera plus, pour vous, une tendre guerre, mais une relation privilégiée, fondée sur le plaisir et la confiance réciproque. Au lieu de vous bagarrer comme chien et chat avec votre conjoint ou partenaire, vous veillerez à éliminer les risques de tension et à favoriser l’harmonie. Si vous êtes libre, les occasions de rencontre se multiplieront. D’ailleurs, vous serez nombreux à enterrer votre vie de célibataires en ce moment !

Argent

Le climat astral concernant vos finances ne sera pas négatif, et vous n’aurez pas de raison de vous faire du souci. Mais vous devrez tout de même savoir que la Lune influence en ce moment votre secteur d’argent. Or, cet astre, même s’il ne risque pas d’engendrer des problèmes graves, a en général un effet restrictif, et d’entraîner une période de relative stagnation. Vous aurez donc intérêt à gérer sagement votre budget.

Santé

Avec Saturne en aspect dysharmonique dans votre Ciel, gare aux prises de poids et aux montées de cholestérol ! La parade ? Vous astreindre à équilibrer davantage votre alimentation, en diminuant fortement les sucreries et les aliments trop gras. Et si vous êtes courageux, vous mettre au sport.

Travail

Vous aurez un peu l’impression de tourner en rond dans votre travail, et cela vous mettra les nerfs en pelote. Pourtant, si vous savez vous montrer patient, vous serez récompensé. Vos grands projets seront bientôt pris au sérieux, et vos supérieurs teindront compte de vos suggestions pertinentes. Vous devrez toutefois vous imposer une discipline très stricte.

Citation

Chaque flux a son reflux (proverbe allemand).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Mercure, vous saurez créer un climat chaleureux chez vous. Vous serez généreux avec vos proches, et vous leur rendrez service. Mais des jalousies pourraient tout gâcher. Essayez de ménager et la chèvre et le chou afin de prévenir ou du moins limiter les dégâts.

Vie sociale

Grâce au bon aspect de Mercure, vous raisonnerez vite et bien : tout risque de malentendu sera ainsi écarté. Vous pourriez sans crainte vous confier à vos meilleurs amis, et ils sauront vous conseiller.

Nombre chance

907

Clin d’oeil

Dans vos rapports, faites preuve de tolérance et de compréhension.

CAPRICORNE

Amour

Journée très protégée côté vie conjugale. Vous aurez droit à des heures mémorables auprès de votre bien-aimé ; ne vous en privez pas. Un autre conseil : essayez de partir en voyage ensemble ce jour. Jouez la carte de l’exotisme, et vous serez comblé bien au-delà de vos espérances. Célibataire, avec cet environnement planétaire, vous éprouverez des sentiments et des émotions intenses et fougueux. Rien ne vous arrêtera dans votre quête du partenaire idéal. Vous mettrez tout en oeuvre pour le trouver. Vous réussirez dans toutes vos tentatives de séduction.

Argent

Réfléchissez bien avant de vous lancer dans des investissements importants et de prendre des engagements commerciaux que vous n’êtes pas absolument sûr de pouvoir honorer. Méfiez-vous plus que jamais des propositions alléchantes qu’on pourrait vous faire. Accordez une attention spéciale aux opérations embrouillées, en particulier celles qui se rapportent à une succession, une liquidation ou une faillite.

Santé

Préoccupez-vous d’améliorer votre état de santé, en douceur et en profondeur, avec calme et constance. Prenez bien soin de vous et vous verrez que, au fil des jours, vous vous sentirez de mieux en mieux dans votre peau.

Travail

Une journée paisible sur le plan professionnel. Elle sera favorable aux contacts, à la signature de contrats, à la communication, aux démarches intellectuelles, ainsi qu’aux activités liées au commerce et aux transports. De plus, l’ambiance sur votre lieu de travail sera très agréable.

Citation

On ne devient pas champion sans suer (Epictète).

Famille/foyer

Rien d’important ne semble marquer le domaine familial. Vos proches ne connaîtront pas de difficulté particulière, et vos relations avec eux seront faciles, quoique routinières. Un point mérite cependant d’être souligné : des événements particuliers, surprenants peut-être mais pas défavorables, sont possibles en ce qui concerne vos frères et soeurs, ou en ce qui concerne vos relations avec eux.

Vie sociale

Les bons aspects de la planète Mercure seront favorables aux natifs du signe. Cela se fera sentir particulièrement pour tout ce qui se rapporte à des démarches, des contacts, où elle invitera avant tout à jouer la carte de l’originalité et de l’audace.

Nombre chance

486

Clin d’oeil

Prêtez une plus grande attention à vos rêves et à vos intuitions : ce sont les clés magiques qui vous ouvriront des portes.

VERSEAU

Amour

Cet aspect de Neptune, pour les célibataires, sera très propice à l’épanouissement amoureux. Il conjuguera à la fois le romanesque, le sérieux, le sens du devoir, l’entente aisée avec les êtres que l’on aime, surtout dans le cadre du mariage ou dans la vie commune. Vous bénéficierez d’une grande sérénité en même temps que d’élans passionnés. Vous ressentirez un profond besoin de sérénité, de stabilité dans votre vie conjugale, et vous accepterez de faire des efforts pour maintenir un climat plus harmonieux que dernièrement dans votre couple.

Argent

Accalmie dans le domaine financier. Saturne vous incitera à vous montrer raisonnable et organisé. Vous qui êtes un champion quand il s’agit d’égarer les factures, vous allez cette fois faire le tri de vos papiers et tout mettre en ordre ! Et du coup, vous vous sentirez l’âme bien tranquille.

Santé

Si vous avez tendance à prendre du poids, la journée sera bien choisie pour démarrer un régime alimentaire. Il ne s’agira pas de vous priver des bonnes choses, mais de manger juste et sain. Si vous êtes au soleil, évitez de vous exposer trop longuement et trop paresseusement ; utilisez une bonne crème solaire ; surtout, protégez vos yeux avec de bonnes lunettes et une casquette à visière.

Travail

Côté travail, pour le moment, misez plutôt sur la sécurité que donne une fiche de paie régulière. Sans aller jusqu’à la paranoïa, sachez que certaines personnes se réjouiraient à vous voir trébucher. Suivez vos inspirations et restez sourd aux commentaires dictés par l’envie et la jalousie.

Citation

Les flèches, comme les paroles, une fois lancées, ne reviennent plus (proverbe russe).

Famille/foyer

Ce qui a trait à votre vie familiale ne subira pratiquement aucune influence astrale en ce moment. Vos relations avec les membres de votre famille iront donc sans histoire leur bonhomme de chemin. Seul point qui pourrait être provisoirement fragilisé : la Lune pourrait vous valoir un moment d’incompréhension avec un de vos frères ou une de vos soeurs.

Vie sociale

Cette configuration astrale renferme la possibilité de déplacements improvisés ou de rencontres agréables. Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes ; vous n’aurez aucune raison de vous plaindre.

Nombre chance

378

Clin d’oeil

Ne soyez pas trop gourmand : « On hasarde de perdre en voulant trop gagner » (La Fontaine).

POISSONS

Amour

Méfiez-vous d’une tendance à vouloir repartir à zéro dans votre vie conjugale. L’envie de reprendre votre liberté doit être soigneusement pensée. Avant toute décision engageant l’avenir durablement, réfléchissez bien et, si nécessaire, prenez conseil. Célibataire, avec le présent aspect de Vénus, la sensualité et l’érotisme seront particulièrement aiguisés cette fois. Vous aurez un tempérament exubérant et démonstratif. C’est une influence classique des coups de foudre et des imprudences charnelles. N’oubliez pas la pilule ou le préservatif.

Argent

Il sera temps que vous appreniez à traiter l’argent exactement comme il le mérite, ni plus ni moins : « c’est un bon serviteur, mais un mauvais maître » (Alexandre Dumas fils). Surtout, ne croyez pas que l’argent est un dieu tout-puissant, et n’essayez pas d’obtenir avec de l’argent bien des joies que personne ne peut acheter.

Santé

Votre vitalité sera un peu fluctuante. Si vous suivez un régime minceur, il est tout à fait déconseillé de manger un jour sur deux ou de faire des excès immédiatement suivis d’abstinence. Privilégiez les moments de détente et bichonnez-vous.

Travail

Vous aurez des ambitions élevées. Pourtant, si vous n’essayez pas de mieux clarifier vos objectifs, vous risquez de ne pas atteindre votre but. Eliminez tous les détails superflus, pour ne conserver que l’essentiel.

Citation

L’humilité précède la gloire (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Vous vous sentirez prisonnier des contraintes familiales, et cela risque de vous chagriner un peu. Sachez cependant que vous avez les qualités nécessaires pour organiser votre vie de manière à rendre ces contraintes moins pesantes. Pensez surtout à déléguer le pouvoir et à vous méfier du perfectionnisme.

Vie sociale

La patience, la tolérance pour respecter les désirs d’autrui vous vaudront plus de respect et d’affection. Par le tact et la diplomatie vous pourrez mieux parvenir à mettre à exécution vos idées actuelles. Faites preuve de bon sens et soyez pratique.

Nombre chance

875

Clin d’oeil

Suivez sans dévier la voie que vous vous êtes tracée.

