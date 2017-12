Astrologie du jour

BELIER

Amour

L’ambiance dans le couple ne sera pas très simple. En fait, le baromètre semble totalement tributaire de vos sautes d’humeur. Et si vous parliez à votre partenaire d’autre chose que de votre travail ou de courses de chevaux ? Laissez-vous aller à la détente, et vous serez plus chouchouté que vous ne le pensez. Célibataire, vivre une passion ou même une folle aventure ? A vrai dire, n’y comptez pas trop. Le climat dans le domaine des rencontres risque d’être assez frais, pour ne pas dire morose. Mais tout reste possible !

Argent

Vous devrez veiller sur votre budget avec la plus extrême vigilance, car l’ambiance générale incitera presque irrésistiblement à des dépenses exagérées. Si vous tenez bien compte de vos ressources, l’équilibre sera maintenu.

Santé

Dopé par Mars en aspect hypertonique, ce n’est plus de l’énergie vitale, c’est de l’électricité branchée sur haute fréquence ! A cumuler, comme vous le faites habituellement, des journées de travail intense et des soirées qui se prolongent, votre résistance nerveuse risque d’en prendre un coup ! Il faudra vous calmer, vous détendre.

Travail

Vous recherchez du travail ? Alors, mieux vaudra dès le départ vous préparer à des efforts soutenus et organiser votre emploi du temps. Imposez-vous par exemple des contraintes horaires, pour ne pas vous déconnecter du monde du travail.

Citation

Veux-tu apprendre à bien vivre, apprends auparavant à bien mourir (Confucius).

Famille/foyer

La Lune mal aspectée va vous soumettre à un climat de nervosité. Prévoyez-le en ayant auparavant réglé les problèmes domestiques qui traînent. Puis évitez prudemment les discussions de toute nature en famille aujourd’hui.

Vie sociale

Sous l’impulsion perverse de Neptune en mauvais aspect, vous attacherez une importance accrue au prestige, aux signes extérieurs de richesse. Attention, ne tombez pas dans le piège de la dissipation pour le futile plaisir de paraître. « On se ruine souvent pour soutenir qu’on est riche » (Gustave Le Bon).

Nombre chance

377

Clin d’oeil

Il serait inutile de pester contre la mauvaise volonté des autres.

TAUREAU

Amour

Aujourd’hui, tout ce qui va dans le sens d’un renforcement de vos liens matériels avec votre conjoint ou partenaire, comme par exemple l’acquisition d’un appartement ou d’une voiture, sera marqué du sceau de la chance et de l’amour. Pour les solitaires, ce sera la journée idéale pour une rencontre promise à un long avenir.

Argent

Avec Neptune, planète de chance, en cet aspect, vous pouvez vous attendre à bénéficier d’une solide protection dans le domaine financier. Faites confiance à votre bonne étoile, elle ne va pas vous lâcher. Au point que vos revenus pourraient même augmenter sans que vous ayez fait le moindre effort pour cela !

Santé

Ambiance astrale très favorable à la santé. Physiquement, vous serez en pleine possession de vos moyens. Malgré vos multiples occupations, ne délaissez pas le sport ; mais il serait vain de viser la compétition. Observez une hygiène rigoureuse dans vos relations sexuelles, surtout si elles sont variées.

Travail

Vous serez bien décidé à aller au bout de vos projets. La planète Mars vous y aidera, en décuplant votre énergie. Cependant, les travaux de routine ne seront toujours pas votre tasse de thé ; évitez-les au maximum durant cette journée, ou confiez-les à une personne dont vous connaissez bien le sérieux et la ponctualité.

Citation

L’instruction des hommes a dû commencer par des proverbes et doit finir par des pensées (Louis de Bonald).

Famille/foyer

Ceux d’entre vous qui ont eu des inquiétudes concernant un enfant vont pouvoir se rassurer en constatant que tout rentre dans l’ordre. Il est même possible que cette fois un de vos enfants obtienne un succès important grâce à l’action protectrice de Jupiter.

Vie sociale

Les natifs croyants pourront profiter de cette journée astralement neutre et calme pour remercier Dieu de tous les bienfaits dont Il les a comblés. La reconnaissance envers l’Être Suprême sera pour eux un acte de foi de premier ordre.

Nombre chance

682

Clin d’oeil

Ne vous emballez pas pour un projet dont les détails sont encore flous.

GEMEAUX

Amour

Vénus influencera de concert avec Jupiter le secteur amour des natifs vivant en couple. Voilà qui devrait vous promettre une vie conjugale réussie, avec une profonde complicité et une belle sensualité. Célibataire, aujourd’hui, vous aurez de grandes chances de rencontrer l’amour, à condition de favoriser son apparition. Ce sera le moment ou jamais de vous jeter à l’eau, sans l’aide de personne d’autres que les astres complices.

Argent

Vos finances seront relativement protégées par Uranus. L’heure serait davantage aux décisions. Vous vous interrogerez sur l’opportunité de proroger certains de vos placements ou de les utiliser pour un achat immobilier. Sans vous être vraiment néfaste, Neptune pourra vous empêcher d’y voir clair. Si vous avez du mal à faire la part des choses, consultez votre banquier.

Santé

Environnement astral très favorable à la santé. Faites de l’exercice en respectant votre propre rythme. Il serait inutile et même dangereux de vouloir transformer tout entraînement en compétition où vous devez à tout prix gagner.

Travail

Votre vie professionnelle sera décidément mise en vedette cette fois. Tous les atouts semblent de votre côté. La chance sera là, grâce à Jupiter. Vous vous montrerez bien organisé et cohérent dans vos choix sous la houlette de Saturne. Et Mercure va vous aider à travailler vite et sans effort.

Citation

La moitié de ce que l’on mange nourrit, l’autre moitié tue (proverbe arabe).

Famille/foyer

N’essayez pas systématiquement d’avoir le dernier mot dans vos discussions en famille. Si vous voulez toujours avoir raison, le dialogue deviendra de plus en plus malaisé et sera finalement bloqué. C’est seulement au prix d’efforts de compromis que le contact pourra être rétabli avec vos proches.

Vie sociale

La Lune, votre alliée, vous apportera en contribution finesse et subtilité dans vos jugements et prises de position, vous rendra habile en toute négociation, et vous aidera à établir des relations positives et agréables avec autrui.

Nombre chance

117

Clin d’oeil

Tournez la page et remettez les compteurs à zéro dans votre tête comme dans votre vie : vous vous donnerez ainsi les meilleures chances d’avancer.

CANCER

Amour

Jupiter promet des relations chaleureuses avec votre conjoint ou partenaire, mais aussi des risques de disputes si vous vous rebellez contre la liberté de celui-ci, ou si vous êtes en désaccord concernant l’argent commun. Célibataires des deux sexes, profitez bien du climat idyllique de ce jour pour trouver un partenaire affectueux et stable. Et, surtout, gardez-vous de le trouver trop terre à terre. N’hésitez pas à exercer tout votre pouvoir de séduction.

Argent

Le climat astral ne vous rendra pas très sage en matière de finances. Vous serez enclin à dépenser beaucoup, et souvent pour des choses d’une utilité douteuse. Soyez prudent avant d’engager de grosses sommes dans des achats à première vue raisonnables. « N’achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire » (Caton le Censeur).

Santé

C’est sans aucun doute à un Mars harmonique que vous devrez votre tonus exceptionnel. Au physique comme au moral, on peut dire que tout ira bien. Vous concilierez avec brio vie professionnelle et vie privée, et vous trouverez même de l’énergie pour entreprendre un sport ou vous adonner à un hobby passionnant. Un bémol toutefois : avec cet aspect d’Uranus, vous ne serez pas à l’abri d’un petit rhume si vous ne prenez pas les précautions nécessaires.

Travail

A vous les grands projets ! Tant qu’à faire, autant viser haut, et c’est pourquoi vous serez partant pour toutes les entreprises audacieuses. Certains d’entre vous décideront de monter leur propre affaire.

Citation

Quand on te loue, n’oublie pas de te juger toi-même (Denys Caton).

Famille/foyer

Quelques petits problèmes dans la vie de famille. Il vous faudra notamment veiller à ne pas vous montrer trop exigeant avec vos proches. Si vous retrouvez des membres de votre famille que vous voyez rarement, acceptez-les tels qu’ils sont et montrez-vous tolérant.

Vie sociale

Aujourd’hui, vous aurez tout intérêt à surveiller votre comportement, maîtriser votre nervosité, faire un peu de relaxation du corps et de détente de l’esprit. Ces mesures seront nécessaires pour vous éviter bien des bévues et même des déboires, que ce soit sur route ou dans vos rapports avec les autres.

Nombre chance

777

Clin d’oeil

Faites preuve de plus de lucidité et de moins d’imagination.

LION

Amour

La présente ambiance astrale devrait vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint ou partenaire. Nombre d’entre vous sortiront d’une période délicate, marquée par une certaine froideur en couple. Cette fois, dopé par Jupiter, le Grand Bénéfique, vous n’aurez aucun mal à réchauffer l’atmosphère. Célibataire, vos désirs amoureux pourraient être exaucés, vu la bonne position de Pluton dans votre Ciel. Vous n’aurez que l’embarras du choix. Ne vous conduisez pas comme l’âne de Buridan ; tâchez de savoir exactement ce que vous voulez, sinon vous risquez de gâcher vos chances.

Argent

L’environnement astral vous apportera une certaine aisance matérielle. Cela vous permettra notamment de vous dégager de certaines dettes ou de faire certaines dépenses urgentes. Les opérations financières auront une grande chance de réussite malgré peut-être quelques déceptions dans vos démarches initiales.

Santé

Si vous souffrez souvent de crampes ou douleurs musculaires, vous constaterez un mieux sensible aujourd’hui. En revanche, des difficultés respiratoires ou digestives sont probables pour les natifs qui y sont prédisposés. Couvrez-vous bien, car un refroidissement vous serait préjudiciable à plusieurs égards en ce moment. Mangez du gingembre, qui est un des meilleurs antiseptiques.

Travail

Vous trouverez une nouvelle idée qui vous fera avancer professionnellement : un nouveau créneau ou un réseau commercial original. On vous félicitera pour votre esprit et vos bons résultats.

Citation

Le désespoir est le suicide du coeur (J.P. Richter).

Famille/foyer

Vous serez totalement sur la même longueur d’ondes que votre petite famille. Avec vos enfants, vous aurez des relations privilégiées faites de tendresse et de complicité.

Vie sociale

Les aspects planétaires commenceront enfin à vous mettre en vedette et à vous permettre de profiter joyeusement des bonnes choses de la vie. Des liens auront l’occasion de se former, et vous vous sentirez plus disponible pour aller vers les autres.

Nombre chance

211

Clin d’oeil

Prenez le temps de vous évader du train-train quotidien : vous avez besoin de prendre de l’air de temps à autre.

VIERGE

Amour

Natifs vivant en couple, vous sentirez un grand besoin d’aimer, sans savoir diriger cette force qui vous submerge complètement. Il faudra à votre conjoint ou partenaire beaucoup de patience pour attendre que vous remettiez les deux pieds sur terre, ce qui pourra prendre un certain temps. Célibataire, vous sentirez des forces émotionnelles et passionnelles se réveiller en vous. Mais vous voudrez les tempérer, voire même les freiner. Vous avez très peur qu’en vous laissant aller à vos impulsions, vous ne détruisiez ce que vous avez déjà vécu et construit en amour.

Argent

Neptune formera des combinaisons dysharmoniques, ce qui pourra vous brouiller les idées en matière d’argent. Attention, donc, si vous devez prendre une décision importante, concernant un achat onéreux par exemple, à ne pas foncer sans réfléchir. Prenez conseil auprès de personnes avisées, et attendez pour vous décider.

Santé

Avec l’appui de Pluton bien aspecté, vous aurez un regain de tonus, d’énergie et d’optimisme. Si vous avez subi des épreuves physiques dernièrement, cette planète favorisera votre rétablissement, d’autant plus que les défenses naturelles de votre organisme seront renforcées par un climat astral stimulant.

Travail

Vous allez concentrer toute votre énergie pour obtenir de l’avancement dans votre carrière. Ce sera le moment de bien vous entourer, de faire appel à toutes vos relations et de parler de vos projets déjà élaborés. Vous devrez plus particulièrement rechercher les personnes ayant de l’expérience dans votre domaine. Bientôt un changement de poste concrétisera vos ambitions et vous vaudra la promotion tant rêvée.

Citation

Les serments les plus forts se consument au feu de la passion comme une paille légère (Shakespeare).

Famille/foyer

Jupiter vaudra chance et joie de vivre à tous vos proches. Ils seront donc en excellente forme, qu’il s’agisse de vos enfants ou de vos parents. De plus, il est fort possible qu’un membre de votre famille puisse vous donner cette fois un coup de pouce en ce qui concerne votre travail, ou tout simplement sur le plan financier.

Vie sociale

Cette position de Mercure pourrait vous valoir certaines protections occultes réelles mais qu’il est malaisé de définir. Pour ceux qui sont du troisième décan, au contraire, elle pourrait être responsable de certaines inimitiés secrètes et mystérieuses. En tous cas, soyez à l’écoute de votre intuition, qui vous dictera ce que vous auriez intérêt à faire ou à éviter.

Nombre chance

228

Clin d’oeil

Montrez-vous moins capricieux pour ne pas vous compliquer inutilement la vie.

BALANCE

Amour

Risques d’orages conjugaux, parfois même une rupture. Mais cela ne sera pas totalement négatif : on pourrait y trouver une excellente occasion de provoquer un éclat en déballant tout ce qui ne va pas entre les partenaires. Célibataire, coup de coeur, coup de folie, à tout bout de champ ! Hélas, le plaisir et les ennuis ne tarderont pas à se conjuguer. Un scandale pourrait même éclater par la suite. Soyez donc sur vos gardes et sachez faire la part entre le rêve et la réalité.

Argent

L’influence de Mercure sera à double tranchant. Vous aurez du flair pour dénicher les bonnes affaires mais vous aurez un peu trop tendance à accorder légèrement votre confiance. Si vous tombez sur des gens sans scrupule, ils en abuseront sans vergogne.

Santé

Avec le tandem Mars-Jupiter influençant votre camp, vous aurez de l’énergie et du dynamisme… pour quatre ! Peut-être aurez-vous un peu trop tendance à abuser de la viande rouge et des plats épicés, mais vous les supportez bien. Il n’y aura donc pas péril en la demeure. Consommez tout de même assez de légumes verts, qui ne doivent pas être trop cuits, c’est-à-dire qu’ils doivent rester encore quelque peu croquants.

Travail

Une information de premier ordre vous sera communiquée aujourd’hui. Elle peut bientôt se révéler très utile à votre carrière professionnelle. Pensez à l’exploiter le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possible.

Citation

Les riches ont plus d’argent et les pauvres plus de bébés (proverbe américain).

Famille/foyer

Si vous voulez acheter une nouvelle maison ou un nouvel appartement, pensez-y sérieusement ce jour, car le climat lunaire favorisera votre signe dans ce domaine. Votre rêve aura d’excellentes chances d’être réalisé.

Vie sociale

Si vous souffrez d’un sentiment de solitude, essayez d’aller à la rencontre des gens qui partagent vos goûts, en vous inscrivant dans des clubs ou des associations, par exemple. Et pourquoi ne pas vous engager dans une action humanitaire ?

Nombre chance

149

Clin d’oeil

Évitez toutes les personnes dont les idées manquent de nuances

SCORPION

Amour

Si vous vivez en couple, ce sera cette fois le bonheur. Votre sensualité contagieuse fera des merveilles. Faites juste attention à une courte phase de moindre complicité. Célibataire, certains conflits intérieurs engendreront des rapports quelque peu difficiles avec l’autre sexe, ce qui ne favorisera pas une vie amoureuse harmonieuse. Essayez de résoudre ces conflits en vous livrant à un examen de conscience approfondi.

Argent

Vous pourrez profiter de cette journée calme pour réorganiser votre budget. Grâce au soutien de Saturne, vous saurez en effet améliorer nettement votre gestion, au point, pour quelques natifs, de s’apercevoir qu’ils peuvent très facilement faire quelques économies.

Santé

Si vous avez eu à pâtir depuis longtemps de nervosité et d’insomnies, ne cherchez plus : c’était à cause d’Uranus. Fini maintenant son influence néfaste ! Mieux dans votre corps comme dans votre tête, vous devriez jouir d’un bon équilibre de base. Mais attention : Neptune, toujours dans les parages, pourra vous rendre plus vulnérable aux virus et microbes.

Travail

Votre travail devrait vous apporter quelques belles joies en plus des gains confortables. Plus brillant et créatif que d’habitude, vous aurez probablement l’occasion de quitter le rôle de second violon pour jouer les vedettes. Ne vous occupez donc plus beaucoup des détails : foncez plutôt sans trop regarder en arrière.

Citation

On reconnaît deux ennemis aux éclairs de colère dans leurs yeux (proverbe chinois).

Famille/foyer

Des problèmes concernant votre désir de bon voisinage pourront se poser. Votre bonne volonté sera soumise à très rude épreuve. Gardez tout votre sang-froid. Evitez autant que possible les discussions ou les mises au point verbales, car vous risquez de vous laisser emporter et d’empirer la situation ; essayez de régler les litiges par échange de lettres, qui devraient être très courtoises.

Vie sociale

Les déplacements, les grands voyages seront favorisés. Mais limitez-vous strictement au budget que vous avez prévu, car vous n’avez que trop tendance actuellement à vivre au-dessus de vos moyens réels.

Nombre chance

121

Clin d’oeil

Tempérez votre esprit de critique si vous voulez avoir la paix.

SAGITTAIRE

Amour

Il faudra plus que jamais dresser une cloison étanche entre votre vie conjugale et les difficultés que vous pourriez rencontrer dans d’autres domaines. Restez disponible, et montrez-vous tolérant autant que généreux envers votre conjoint ou partenaire, au lieu de trouver sans cesse à redire. Célibataire, grâce aux bons influx saturniens, la journée sera excellente, tant pour amorcer une liaison que pour conclure un mariage. Certains d’entre vous pourraient débuter une relation amoureuse sortant de l’ordinaire et vivre des rapports passionnels intenses.

Argent

Si vous êtes un collectionneur et aimez la brocante, vous aurez l’occasion de faire une acquisition intéressante aujourd’hui. Il faudra cependant garder la tête froide pour ne pas vous laisser tondre !

Santé

Vous jouirez d’une bonne force vitale ; mais faites en sorte de ne pas en abuser, car le coeur pourra souffrir de trop gros efforts ou de surmenage. Les abus de tabac et d’alcool seront à éviter impérativement. Surveillez également la santé de vos enfants.

Travail

Encouragé par Mars, vous serez bien décidé aujourd’hui à réaliser vos plus grandes ambitions professionnelles, malgré les obstacles et les coups bas de certains collègues. Les influx planétaires vous aideront à faire valoir votre compétence. Cependant, tâchez de prendre les choses un peu moins à coeur afin de ne pas y laisser la santé et la paix intérieure.

Citation

Qui est plus aveugle qu’un aveugle ? Le passionné (Dhammapada).

Famille/foyer

Votre désir d’indépendance sera encore accentué. Vous trouverez les contraintes familiales de plus en plus insupportables. Si vous avez des enfants, cela pourrait vous poser bien des problèmes. Allez, courage ! Reconnaissez quand même que la vie familiale ne comporte pas que des inconvénients.

Vie sociale

Plus que jamais, vous aurez l’impression que ceux qui vous entourent sont constamment occupés à surveiller vos faits et gestes, ou à dire du mal de vous dans votre dos. Mais si vous y regardez de très près, vous vous rendrez compte qu’il n’en est rien. Donc, « ne vous tracassez pas de ce que les gens pensent de vous, car ils ne pensent pas à vous et se demandent seulement ce que vous pensez d’eux » (The Reader’s Digest).

Nombre chance

965

Clin d’oeil

Ne faites pas une montagne des petits ennuis de la vie quotidienne ; restez serein.

CAPRICORNE

Amour

Votre vie conjugale bénéficiera du puissant souffle de la planète Jupiter. Inhibitions, tabous, blocages… tout sera balayé d’un coup de vent quasi magique ! Profitez bien de cette situation, sans hésitation ni peur. Célibataire, les personnes plus jeunes que vous cette fois vous attireront irrésistiblement. Et il semble qu’elles vous conviennent bien mieux que les personnes mûres, car votre instinct de protection sera décuplé par les influx de Pluton. Assurez-vous tout de même que vos partenaires vous aiment pour vous-même et non pour autre chose.

Argent

Vous aurez la possibilité de réaliser des transactions financières profitables, et vous entendrez profiter de cette possibilité au lieu de ne penser qu’à faire la fête. Vous serez aussi en mesure de régler aujourd’hui une affaire litigieuse qui traînait depuis longtemps.

Santé

Vénus, une planète plutôt bénéfique par nature, va s’employer à protéger votre équilibre physique et psychique, à condition que vous ayez la sagesse de contrôler votre gourmandise !

Travail

L’action de la planète Mercure stimulera votre créativité sur le plan du travail. Cela pourra vous permettre de vous faire remarquer d’une manière très avantageuse. Pour que votre mérite soit bien reconnu, soyez méthodique, discipliné, et surtout discret : « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal).

Citation

La rouille ronge le fer et les chagrins le coeur (proverbe russe).

Famille/foyer

Les rapports familiaux seront sous de bons auspices. L’accord sera parfait en bien des points. La journée serait bien choisie pour effectuer quelques embellissements au foyer, pour le rendre plus accueillant ou plus confortable, sans qu’on ait à se ruiner.

Vie sociale

Menez une enquête sérieuse avant d’accuser tout un chacun de vous tirer dans les pattes. Vous n’avez rien d’un mal-aimé ! Ne laissez pas votre imagination, cette folle du logis, vous jouer des tours.

Nombre chance

501

Clin d’oeil

Prenez un peu de bon temps, car un arc trop tendu perd de sa force.

VERSEAU

Amour

Quelques petits problèmes de couple sont à craindre. Ils surviendront surtout à cause de divergences d’opinion sur l’éducation des enfants et le sens qu’il faut donner à vos ambitions. Mais tout cela ne tirera probablement pas à conséquence grâce aux bons offices de la planète Saturne bien aspectée. Célibataire, votre charme en hausse sera d’une rare efficacité. Une rencontre importante pourrait avoir lieu ce jour. Surtout, ne jouez pas les timides ; ce serait trop dommage de rater une aussi belle occasion !

Argent

Avec l’influence de plusieurs astres bienveillants, pensez, cette fois, à faire des placements. Faites-vous conseiller. Vous pourriez trouver une nouvelle source de revenus. Cela est même susceptible de bouleverser radicalement mais heureusement votre situation matérielle présente.

Santé

Vous devrez renforcer les défenses naturelles de votre organisme. D’abord en évitant les aliments tels que le pain, le sucre ou la farine, qui peuvent être déminéralisants. Méfiez-vous aussi des légumes et fruits acides : tomate, oseille, pamplemousse, citron, framboise, groseille, etc. En revanche, consommez des légumes verts cuits dans deux eaux et parsemez de germe de blé. Mettez aussi beaucoup de persil dans vos préparations.

Travail

Persévérant, vous vous acharnerez à atteindre vos objectifs professionnels. Néanmoins, il peut vous arriver de commettre des erreurs de jugement et de ne pas prendre les bonnes décisions. Prudence donc !

Citation

Le moulin ne moud pas avec l’eau coulée en bas (T. Draxe).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera par moments un peu trop envahissante ! Vos proches, parents et enfants surtout, auront besoin de vous, de votre présence, de votre attention, de vos conseils. Et vous ne demanderez qu’à répondre à leurs attentes ! L’ennui, c’est que vous risquez de manquer de temps pour vous consacrer comme vous le souhaiteriez à votre vie personnelle.

Vie sociale

Excellent, pour vous, ce mouvement astral. Saturne va décupler votre curiosité intellectuelle et votre lucidité. Seul point faible : les voyages ; ils seront défavorisés, soumis à des retards ou contretemps.

Nombre chance

945

Clin d’oeil

Ne perdez pas de temps dans des affrontements stériles. Préférez le lâcher-prise !

POISSONS

Amour

Célibataire, vous voudrez profiter pleinement de votre liberté. Néanmoins, une rencontre décisive pourrait vous faire changer d’avis du jour au lendemain ! Natifs vivant en couple, vous aurez besoin, cette fois, de vérifier que votre pouvoir de séduction n’a rien perdu de son efficacité, et vous serez tenté de céder au charme de quelques brèves aventures. Mais ne croyez pas que ces amourettes seront sans conséquence sur l’équilibre de votre couple. Alors, prudence !

Argent

Côté argent, vos chances seront réelles, mais restez tout de même vigilant : il ne faudra en aucun cas vous lancer dans des affaires risquées ou douteuses. Attention, aussi, à ne pas faire preuve d’impatience devant d’éventuels retards. Et si vous devez négocier un contrat, mieux vaudrait ne pas vous montrer exigeant au point de tout faire échouer.

Santé

Avec le Soleil influençant votre signe, votre volonté se renforcera. Celle-ci sera très précieuse pour vous débarrasser d’habitudes néfastes à votre santé ou à votre ligne. Adieu grignotages, café, chocolat, cigarettes… !

Travail

Dans le domaine professionnel, avancez avec prudence. On cherchera à vous mettre des bâtons dans les roues. Certains de vos collègues essaieront même de nuire à votre réputation. Vigilance !

Citation

On ne parle jamais de soi-même sans perte : les propres condamnations sont toujours accrues, les louanges mescrues (Montaigne).

Famille/foyer

Une certaine froideur pourra se manifester dans les rapports que vous entretiendrez avec la proche famille. Les enfants pourront en être la cause, car on vous accusera, à tort ou à raison, de ne pas les élever comme il le faudrait. Il est vrai que par moments les jeunes vous agacent ; mais essayez de les comprendre au lieu de les rabrouer.

Vie sociale

Vous ne pourrez pas vous plaindre de la solitude. Non seulement vous serez très entouré, mais vous vous lancerez dans de grands projets collectifs avec des amis ou des relations. Cependant, prenez vos distances vis-à-vis de vos voisins ou de vos amis qui se sont révélés un peu trop envahissants ; si nécessaire, n’hésitez pas à les remettre vertement en place. De votre côté, n’oubliez pas que « l’amitié augmente en visitant ses amis, mais en les visitant rarement » (proverbe anglais).

Nombre chance

952

Clin d’oeil

Ne précipitez rien et donnez-vous le temps de cerner ce qui vous motive le plus.

