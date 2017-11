Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 22 au mardi 28 novembre 2017

P-au-P, 22 nov. 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 22 au mardi 28 novembre 2017.

Du vendredi 10 novembre au mardi 22 décembre 2017, Activités culturelles diverses

À Port-au-Prince : expositions, projections-débats, conférences, ateliers, causeries, dans le cadre de la déclaration universelle des droits humains, autour du thème : « lutter pour l’humain, liberté, égalité, justice »

Du lundi 20 novembre au samedi 2 décembre 2017, Festival Quatre chemins

14e édition du Festival Quatre chemins à Port-au-Prince, autour du thème Anfans san maltretans– Au menu, exposition, danse, théâtre, conférences, littérature

Mercredi 22 novembre 2017, Lecture, suivie de conférence

4:00 pm, Yanvalou café-Bar restaurant : Lecture du texte de Joël Pommerat « Le petit chaperon rouge » par Hélène Lacroix, suivie d’une conférence autour du thème « Anfans san maltretans (la maltraitance des enfants) : quelles conséquences » ?, avec Ahpsy et le Fond des Nations unies pour l’enfance (Unicef), dans le cadre de la 14e édition du Festival quatre chemins – 46, rue N, Port-au-Prince

Mercredi 22 novembre 2017, Théâtre

6:00 pm, Fondation connaissance et liberté(Fokal) : Présentation de la pièce de théâtre « Le chagrin des ogres » de Patrice Murgia, avec la compagnie Artara, dans le cadre de la 14e édition du Festival quatre chemins – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 23 novembre 2017, Vernissage

5:00 pm, Centre d’Art : Vernissage autour des collages de Narvalo connection, dans le cadre de la 14e édition du Festival quatre chemins – 58, rue Roy, Port-au-Prince

Jeudi 23 novembre 2017, Conférence

4:00 pm, Yanvalou café-Bar restaurant : Conférence, présentée par le délégué général aux droits de l’enfant et le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (Menfp), autour du thème « Anfans san maltretans, quelles sont les impacts de la pauvreté sur les enfants les jeunes et les familles ? », dans le cadre de la 14e édition du Festival quatre chemins – 46, rue N, Port-au-Prince

Vendredi 24 novembre 2017, Conférence

4:00 pm, Yanvalou café-Bar restaurant : Conférence autour du thème : « Anfans san maltretans (la maltraitance des enfants) : quelle réponse de la loi, à l’international et en Haïti », présentée par le délégué général aux droits de l’enfant, l’Université d’Etat d’Haïti (Ueh) et l’organisation Save the children, dans le cadre de la 14e édition du Festival quatre chemins – 46, rue N, Port-au-Prince

Vendredi 24 novembre 2017, Conte

5:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Conte de restitution de l’atelier autour du thème « La liberté dans le conte », avec Hassane Kouyate, dans le cadre de la 14e édition du Festival quatre chemins – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), P-au-P

Vendredi 24 novembre 2017, Théâtre

7:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Présentation de la pièce de théâtre « Le temps des sirènes » de Olivier Chiacchiri, avec la compagnie Aspara, dans le cadre de la 14e édition des festivals quatre chemins – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), P-au-P

Vendredi 24 novembre 2017, Poésie et musique

7:00 pm, Centre culturel Anne Marie Morisset : Poésie, suivie de Musique autour du thème « Ce qu’on doit à Georges Castera », dans le cadre des vendredis littéraires et de la 14e édition du festival quatre chemins – 8, Rue Gabart, Delmas 41, Delmas

Samedi 25 novembre 2017, Théâtre

11:00 am, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Présentation de la pièce de théâtre « Mange- moi » de Nathalie Papin, mise en scène par Sylvie Pourcel, dans le cadre de la 14e édition du Festival quatre chemins – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Samedi 25 novembre 2017, Littérature

4:00 pm, Yanvalou café-Bar restaurant : Lecture du texte « Debout » de Nathalie Papin, dans le cadre de la 14e édition du Festival 4 chemins – 46, rue N, Port-au-Prince

Samedi 25 novembre 2017, Cinéma

7:30 pm, Villa Kalewès et Carré Zemes : Projection du film « Mon Olympus » de Jan Fabre, dans le cadre…………………………….…..lire la suite sur alterpresse.org