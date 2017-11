Astrologie du jour

BELIER

Amour

Le domaine conjugal risque d’être riche en sensations fortes, au positif comme au négatif. Le passage de Pluton, planète de passion et en même temps de remise en question, aura des conséquences différentes selon votre situation actuelle. Si vous êtes heureux en ménage, vous le serez beaucoup plus encore. Ceux dont la vie de couple bat de l’aile pourraient envisager de se séparer, au moins le temps d’y voir plus clair. Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre décisive cette fois. Votre vie en sera transformée !

Argent

Avec cette configuration astrale, le pronostic est fort bon en ce qui concerne les placements et les obligations. Les natifs seront bien inspirés dans leurs transactions. L’on pourrait même ajouter qu’ils bénéficieront d’une chance au jeu bien plus grande qu’à l’habitude ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Galvanisé par un Mars puissant qui influence votre signe, vous déborderez d’énergie, mais vous risquez aussi d’être plus sensible à des maux de tête. Rien de bien méchant, soyez sans crainte. Mais si vous souffrez de migraines chroniques ou d’irritations des yeux, ne comptez pas sur une amélioration spectaculaire.

Travail

Pour vous, voici une journée fructueuse ! Vous saurez tirer habilement parti de toutes les occasions qui passeront à votre portée, et vous réussirez à développer votre situation professionnelle. Il y aura de la promotion dans l’air. Et, si vous vous souhaitez demander une augmentation à votre patron, c’est aujourd’hui que vous aurez le plus de chance d’obtenir satisfaction.

Citation

On a peine à haïr ce qu’on a bien aimé (Corneille).

Famille/foyer

Mars sèmera de la pagaille dans vos relations familiales. Vous serez en proie au doute, aux angoisses. Vous serez aussi enclin à l’agressivité, à la possessivité et à l’égoïsme. Tout cela créera un climat de tension peu favorable à la bonne concorde. Avec vos enfants, tâchez d’être plus cool malgré leur comportement qu’on pourrait qualifier d’inadmissible et malgré leurs provocations plus ou moins intentionnelles.

Vie sociale

Uranus influençant le secteur amitiés devrait vous valoir bon nombre de sollicitations amicales. Mais attention tout de même : Mars, qui sera de la partie, pourrait échauffer les esprits. Evitez les polémiques.

Nombre chance

127

Clin d’oeil

Ne saisissez pas une occasion facile d’épingler cruellement vos adversaires vaincus. C’est inutile, et c’est même dangereux.

TAUREAU

Amour

Mars en cet aspect sera moins influent dans le domaine du coeur que d’habitude. Mais que vous importera, natifs vivant en couple ? D’autres éléments célestes s’activeront pour vous rendre d’humeur amoureuse. Et Mars ne contrariera pas ces impacts. Les élans de votre coeur s’accompagneront cette fois d’un net regain de sensualité. Vous, qui êtes parfois un peu trop cérébral, vous oublierez complètement d’analyser ce qui vous arrive pour ne plus vous laisser porter que par vos instincts. Une rencontre importante semble dans l’air pour les solitaires.

Argent

Ce sera une journée durant laquelle vos chances au jeu seront les plus grandes, notamment au Millionnaire et au Tiercé. Inutile, pourtant, de risquer de grosses sommes ; au contraire, misez petit, et les astres feront le reste pour vous. Consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Toutes les émissions de télévision ne sont pas bonnes pour vous. Faites-en un choix sévère et allez souvent vous coucher tôt le soir, surtout en ce jour, alors que vous aurez les nerfs en boule à cause d’une ambiance astrale à forte coloration martienne. La lecture de quelques pages d’un bon livre le soir vous sera bien plus profitable qu’un feuilleton télévisé d’un goût douteux.

Travail

Vous serez le seul aujourd’hui à vouloir faire accepter un projet qui vous tient à coeur depuis déjà longtemps. Mais vos supérieurs pourraient ne pas rester indifférents à vos idées, et ce serait alors pour vous la gloire !

Citation

Celui qui a le souci de sa dignité fait moins cas de son argent (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous aurez l’impression d’être incompris, de ne pas parler le même langage que ceux qui vous entourent. Et pourtant l’harmonie qui règne dans votre foyer devrait suffire à vous prouver le contraire.

Vie sociale

L’action pernicieuse de Neptune en mauvais aspects sera le plus souvent à l’origine de disputes ou de conflits que vous auriez pu éviter pour le plus grand profit de tout le monde.

Nombre chance

440

Clin d’oeil

Débarrassez-vous une fois pour toutes d’un problème du passé qui vous encombre et vous empêche d’avancer.

GEMEAUX

Amour

Vous rêvez toujours d’un grand amour romantique. Mais quand vous ne le trouvez pas, vous allez vous consoler dans des bras changeants. Cette fois, sous l’impact de l’austère Saturne, méfiez-vous : vos aventures pourraient tirer à conséquence ! Le moment est favorable à un rapprochement amoureux : saisissez cette chance, surtout si votre vie conjugale bat de l’aile. Si vous êtes encore libre, vous allez vous régaler !

Argent

Votre comportement vis-à-vis de l’argent aujourd’hui aura des répercussions importantes sur les semaines et même les mois à venir. Soyez donc prudent. Evitez les dépenses inconsidérées et veillez soigneusement à la bonne marche de votre budget. Résistez à toutes les petites envies plus ou moins déraisonnables. Et pensez avant tout à régler vos factures en souffrance !

Santé

Le Soleil et Vénus vous prodigueront leurs bienfaits : l’un protégeant le tonus et la vitalité, et l’autre aidant à se sentir bien dans sa peau, ce qui est un des meilleurs moyens d’être en forme. Attention toutefois à une influence un peu sournoise que peut avoir Vénus. Cette planète a en effet tendance à rendre très gourmand, et vous qui, en bon natif de ce signe, avez déjà un solide coup de fourchette. Vous devrez vous réfréner, sans quoi votre silhouette risquerait de s’arrondir !

Travail

Opportunités professionnelles intéressantes. Mais si vous acceptez un surcroît de responsabilités, vous ne pourrez plus consacrer autant de temps à votre vie privée. Des heurts risquent de se produire à ce sujet.

Citation

Quand il y a du riz qui moisit à la cuisine, il y a un pauvre qui meurt de faim à la porte (proverbe chinois).

Famille/foyer

Dans vos relations avec vos enfants, vous serez protégé par Jupiter, la planète de la chance et du bien-être. Pour certains natifs du troisième décan, cependant, un désaccord pourra surgir entre eux et un de leurs enfants, ou un problème de discipline si ceux-ci sont encore petits. Essayez de ne pas vous énerver, cela ne réglerait rien ; la patience et le dialogue seront plus efficaces.

Vie sociale

Accordez un peu de temps à des visiteurs et à la détente, car il y aura beaucoup de personnes qui rechercheront votre compagnie. Votre popularité sera en hausse, et vous rateriez de nombreuses occasions si vous ne répondiez pas aux invitations ou aux avances. Refusez de participer à des commérages.

Nombre chance

490

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas prendre au piège de ceux qui chercheraient à abuser de votre générosité.

CANCER

Amour

Les influx plutoniens se feront sentir : il y aura du mouvement dans votre vie conjugale. Votre couple pourra tout aussi bien traverser une phase délicate, marquée par des conflits et des désaccords plus ou moins graves, que passer par des moments de grande complicité et de dialogues féconds. Célibataire, les planètes seront extrêmement prometteuses. Une rencontre importante se profilera à l’horizon, une rencontre qui pourrait modifier l’ensemble de votre vie. Un mariage, la décision d’avoir des enfants ou un important changement de lieu ou de mode de vie pourraient en découler.

Argent

Vous qui avez parfois du mal à maintenir vos comptes en équilibre, vous pourrez vous réjouir, car vos finances seront favorisées cette fois. Avec cet aspect du Soleil, non seulement votre situation pécuniaire ne devrait poser aucun problème, mais elle pourrait même connaître une nette embellie. Vous pourrez sans trop rêver tabler sur une rentrée inattendue, qui viendra à point nommé renflouer votre compte en banque.

Santé

Ambiance astrale tonifiante. Excellente résistance physique et morale, malgré un possible surcroît de travail. Aujourd’hui, vous viendrez facilement à bout de tous vos petits malaises habituels, migraines ou douleurs. Un peu d’exercice et de sagesse alimentaire, et vous aurez une forme idéale.

Travail

N’entreprenez ce jour aucun projet d’envergure et ne courez pas de risques inutiles. Malgré votre enthousiasme et le vent en poupe dont vous bénéficiiez jusqu’ici, la balance penchera plus facilement du mauvais côté. Cela semble tout à fait normal puisque « personne n’a de chance tous les jours » (Bacchylide).

Citation

On ne nourrit pas un chameau avec une cuillère (proverbe chinois).

Famille/foyer

La vie au foyer a retrouvé son harmonie d’antan ; il faudra en profiter pleinement et vous en servir comme d’un rempart contre les ennuis extérieurs. L’entente avec les enfants sera parfaite.

Vie sociale

Méfiez-vous des rencontres que vous serez amené à faire aujourd’hui : elles pourront vraisemblablement ne pas être aussi désintéressées qu’elles le paraissent de prime abord, et vous en concevriez beaucoup de dépit. Il ne vous arrive que trop souvent de laisser les sentiments l’emporter sur la raison ! « Souviens-toi de te méfier » (Epicharme).

Nombre chance

175

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à tromper votre partenaire : « On pardonne les infidélités, mais on ne les oublie pas » (La Fayette).

LION

Amour

Vénus et Mars vous gratifieront d’une journée très faste sur le plan conjugal. Vénus étant la planète des sentiments et Mars celles du désir et de la sexualité, vous aurez de grandes chance de nager dans le bonheur. Célibataire, vous aborderez une journée assez compliquée sous la houlette de la planète Mars. Attirance charnelle très vive, mais risque d’orage passionnel, de jalousie. L’union légale sera difficile à concrétiser ; en revanche, les amours libres seront davantage favorisées.

Argent

Si vous êtes confronté à de sérieux problèmes d’argent, sachez que le coup de veine est possible aujourd’hui. Comme les astres seront indulgents, n’hésitez pas à forcer un peu la chance. Mais n’allez tout de même pas rêver comme Perrette et casser le pot au lait. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Vous déborderez de vitalité. Tonique, vous échapperez aux maladies saisonnières grâce à vos défenses naturelles en hausse. Ce sera aussi lemoment favorable pour subir une petite intervention chirurgicale ou des soins dentaires délicats.

Travail

Mercure dans votre Ciel devrait vous stimuler, vous aider à entreprendre des démarches qui exigent un peu d’audace et de courage. Vous y serez secondé par vos amis, qui ont envie de vous voir prendre un meilleur départ ou consolider votre situation. Ne gardez surtout pas les deux pieds dans le même sabot !

Citation

Un don trop longtemps attendu n’en est plus un (proverbe arabe).

Famille/foyer

Ambiance sans histoire en famille. Tout le monde, dans votre entourage, ira bien, et vos relations avec vos proches seront ponctuées par des moments agréables. Si vous avez des enfants qui abordent l’adolescence, laissez-les un peu plus libres. Ils se montreront responsables et dignes de votre confiance.

Vie sociale

Avec cet aspect de Jupiter, votre agressivité dépassera les bornes. Vous aurez tendance à vouloir tout casser et à chercher la bagarre avec tout le monde. Essayez d’utiliser ce potentiel d’énergie à des fins plus positives. Puisque votre esprit de compétition sera exacerbé, employez-le à déloger vos concurrents, en amour ou dans votre métier. Mais ne vous trompez pas de cible en attaquant votre partenaire ou vos propres collègues de travail !

Nombre chance

418

Clin d’oeil

Vivez au ralenti et n’en demandez pas trop à votre entourage.

VIERGE

Amour

Sur le plan conjugal, vous pouvez attendre beaucoup de cette journée. Tout va prendre une allure très satisfaisante, avec des revirements soudains en votre faveur. Tout ce qui semble impossible pourra se réaliser de manière soudaine, inattendue et très satisfaisante. Célibataire, cette configuration astrale, dominée par Vénus, sourira aux solitaires. Ils auront de vraies chances de rencontrer l’âme soeur qu’ils cherchaient depuis longtemps, à condition qu’ils sortent de leur coquille et croient fermement à leur bonheur.

Argent

Adoptez une bonne stratégie financière si vous souhaitez faire fructifier vos ressources matérielles. Une erreur pourrait vous coûter cher aujourd’hui. Soyez très vigilant, à cause des dissonances astrales.

Santé

Inutile de dire qu’avec cet aspect du Soleil, maître de la vitalité, vous serez en excellente forme. Seule éventuelle difficulté : vous serez si actif, vous aurez tellement d’idées et de projets, que vous pourrez par moments avoir tendance à vivre sur les nerfs. Pensez à dormir suffisamment.

Travail

Dans le domaine professionnel, si vous cherchez trop à vous démarquer des autres, à faire cavalier seul, ou encore à rejeter violemment les contraintes de la vie de bureau ou d’usine, gare aux ennuis ! Cultivez la patience et ne cherchez pas à faire du forcing.

Citation

Trop d’intelligence tourne en folie (proverbe kongo).

Famille/foyer

Votre enfant sort ses gros mots ? Alors, ne trichez pas avec vous-même ! Si vous avez envie de rire, riez ! Mais si vous êtes choqué, dites-le sereinement à votre enfant, sans en faire tout un drame, et surtout ne faites pas comme si vous n’aviez rien entendu. Les choses se gâtent toujours quand les parents se forcent, dans un sens ou dans un autre, et vont à l’encontre de leur intime conviction.

Vie sociale

Vos rapports avec vos amis intimes seront compliqués. Vu les aspects de Pluton, leur attitude risquent de vous décevoir cruellement. Vous serez tenté de couper les ponts. Pas de précipitation, réfléchissez !

Nombre chance

438

Clin d’oeil

Tenez toujours votre parole donnée : « Mieux vaut mécontenter par cent refus que manquer à une seule promesse » (proverbe chinois).

BALANCE

Amour

Aucun événement notable ne devrait affecter votre vie de couple. Pour rompre avec une routine qui peut provoquer une certaine lassitude, pourquoi ne pas en profiter pour vous ménager une escapade romantique ? Rien de tel qu’un petit séjour dans une auberge de campagne pour raviver une passion un peu vacillante. Célibataire, vous collectionnerez les succès et n’aurez guère envie de vous fixer. Toutefois, une rencontre déterminante pourrait vous faire changer d’avis.

Argent

En ce qui concerne vos placements, tournez-vous vers l’étranger ; vous ne le regretterez pas. En revanche, les jeux de hasard ne seront guère favorisés pour l’instant ; mais n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé

L’action de la planète Jupiter en excellent aspect sera un facteur de vitalité et d’énergie. Elle renforcera votre volonté d’agir, votre sens de l’initiative ainsi que votre curiosité intellectuelle. Mais cela se ne fera pas sans danger : soumis à une tension nerveuse accrue, vous risquez d’avoir des réflexes désordonnés qui pourraient donner lieu à des maladresses gestuelles ; soyez donc très prudent dans vos déplacements et dans la conduite automobile. L’excès de tension impliquera aussi une tendance à l’intransigeance et un désir parfois non dissimulé d’engager l’épreuve de force inutilement.

Travail

Côté travail, tenez-vous sur vos gardes. A cause d’un grave manque de lucidité, vous risquez de vous laisser entraîner dans des entreprises utopiques, qui pourraient bien déboucher sur des échecs. De plus, vous serez enclin à accorder trop facilement votre confiance, et des personnes peu fiables pourraient en profiter. Si vous devez choisir des associés ou commencer une activité en collaboration, redoublez de vigilance.

Citation

Un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles (Paul Valéry).

Famille/foyer

Vous aurez plutôt tendance à mener votre famille à la baguette. Et vous ne demanderez qu’une seule chose : qu’on vous obéisse inconditionnellement. Autant dire que vos proches n’auront pas droit à la parole et que, de ce fait, ils ne vous apprécieront guère. Pensez à modifier votre comportement afin d’éviter des tensions inutiles.

Vie sociale

Vous ne passerez pas inaperçu ! Plein de charme et brillant, vous vous arrangerez pour attirer l’attention, où que vous soyez. Vous vous montrerez aussi parfois un brin provocateur. Attention ! Il vous faudra savoir exactement jusqu’où aller trop loin, afin de ne pas être rejeté. Vous aurez d’ailleurs toujours intérêt à adopter un profil bas, car « qui s’exalte sera humilié et qui s’humilie sera exalté » (Evangile).

Nombre chance

205

Clin d’oeil

Soyez toujours d’une correction exemplaire : « Mieux vaut échouer avec honneur que réussir par fraude » (Sophocle).

Scorpion

Amour

C’est le Soleil lui-même qui va se charger de protéger votre vie conjugale de toute sa puissance. Cette planète vous promet de merveilleux moments de complicité avec votre partenaire. Journée de bonheur pour les natifs vivant en couple, qui oublieront les tribulations moroses de la vie quotidienne. Célibataire, pour vous, la journée commencera en fanfare sous l’oeil complice de Vénus ! Vos affaires de coeur seront florissantes. Vous pourrez même réaliser certains de vos désirs les plus secrets. Mais vous risquez d’être victime de l’utopie !

Argent

Aucun changement à l’horizon ; vous devrez encore gagner votre pain à la sueur de votre front. Ne rêvez pas : Saturne et la Lune ne sont ni l’un ni l’autre des facteurs d’expansion, et ce n’est certainement pas cette fois que vous gagnerez au Loto.

Santé

Cette ambiance astrale à prépondérance martienne va vous valoir un regain de dynamisme. Mais attention : dans le même temps, Saturne, dysharmonique, diminuera votre résistance de fond. Vous risquez donc d’épuiser rapidement vos réserves si vous vous agitez sans répit. Prenez le temps de vous reposer, même si vous ne vous sentez pas particulièrement fatigué.

Travail

Il serait souhaitable de remettre à plus tard les changements envisagés dans votre travail, les influx n’y étant pas favorables. Faites-vous tout petit si vous avez commis des erreurs de jugement.

Citation

Ce qui réchauffe la maison, ce n’est pas tant la chaleur du foyer que l’entente mutuelle des époux (proverbe malgache).

Famille/foyer

Mener de front une activité professionnelle absorbante et une vie de famille équilibrée n’est pas un jeu d’enfant ! Mais vous réussirez cette gageure grâce à un très bon sens de l’organisation insufflé par Mercure.

Vie sociale

Avec une telle ambiance astrale, vos qualités de fond seront amplifiées et consolidées : ténacité, énergie, enthousiasme, et une certaine chaleur gaie dans la vie quotidienne qu’apprécient infiniment ceux qui partagent votre vie ou travaillent avec vous. Vous ne serez pas bêcheur et, s’il faut mettre la main à la pâte, on vous trouvera toujours.

Nombre chance

465

Clin d’oeil

Méfiez-vous de la colère, qui est toujours mauvaise conseillère.

SAGITTAIRE

Amour

Votre vie conjugale s’annonce plus sereine que dernièrement. Et vous ne vous en plaindrez pas ! En effet, même si vous détestez la routine, vous n’appréciez guère plus les climats de tension, et vous avez été perturbé par l’ambiance explosive qui régnait dans votre couple. Maintenant, vous vous débrouillerez pour renforcer vos liens de complicité avec votre conjoint ou partenaire. Si vous êtes libre, vous commencerez à traverser une période romanesque. Mais une rencontre importante vous donnera envie d’être fidèle.

Argent

Avec votre pouvoir de persuasion, allié à un solide bon sens, vous réussirez à mener à bien une transaction financière qui s’annonçait pourtant très difficile. Mais ne vous endormez pas sur vos lauriers.

Santé

L’ambiance astrale de la journée, dominée par les influx jupitériens, sera facteur de vitalité physique. Mais elle sera aussi souvent responsable d’une tension intérieure assez forte qui peut conduire à des maladresses gestuelles. Pensez à contrôler vos mouvements et faites de la relaxation.

Travail

Neptune provoquera de salutaires remous dans le domaine professionnel. Certains d’entre vous voudront donner à leur activité une forme nouvelle, soit au sein de la même entreprise, soit en changeant résolument de secteur. Ceux qui ont des dispositions commerciales profiteront au maximum des différentes configurations astrales de la journée pour traiter efficacement des affaires en or.

Citation

Un homme sans argent est un arc sans flèches (proverbe indien).

Famille/foyer

Vous saurez faire preuve de plus de douceur envers vos enfants, vous rendant compte que c’est la meilleure façon de les ramener à la raison. Les gronder sans cesse ne ferait qu’encourager leur entêtement ou leur indifférence. « La cithare est docile à de molles pressions, mais elle répond de façon discordante à qui l’interroge avec violence » (Homère).

Vie sociale

Vous ne risquez pas de manquer de copains autour de vous. Mais surveillez votre ton, car les planètes qui influent sur le secteur amical pourraient bien réveiller votre goût pour la provocation.

Nombre chance

452

Clin d’oeil

Faites preuve de diplomatie : « Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel » (proverbe arabe).

CAPRICORNE

Amour

Mercure en cet aspect invitera les amoureux aux escapades. Retrouvez l’euphorie des premiers jours de votre idylle dans un tête-à-tête bruissant de souvenirs. Les petits mécomptes de la vie conjugale s’estomperont. Célibataire, ne compliquez pas votre vie amoureuse par insouciance ou par esprit de contradiction. Et tâchez de vous éloigner des mesquineries et des jalousies inutiles. Faites en sorte que l’amour soit pour vous un pré fleuri et non pas un champ d’orties.

Argent

Pluton vous incitera à travailler à mieux organiser votre situation matérielle. Même si vous n’avez que quelques économies, autant essayer de les faire fructifier au maximum. Réduisez vos dépenses.

Santé

Avec Mercure influençant votre signe, ce sera le moment de vous fixer des défis utiles. Ne vous martyrisez pas en vous imposant des performances impossibles, mais fixez-vous au moins un objectif et tentez de vous y tenir : faire un régime ou renoncer à la cigarette, par exemple…

Travail

Au travail, vous aurez du punch et, en plus, vous aurez l’art de vous rendre indispensable. Vous aurez aussi cultiver les relations utiles. Il faudra vous méfier des jaloux, qui chercheront à vous nuire.

Citation

La connaissance est le seul instrument de production qui n’est pas sujet à la dépréciation (J.-M. Clarck).

Famille/foyer

Si tout le monde obéit à vos ordres, tout ira bien ! Vous donnerez alors le meilleur de vous-même, en vous mettant en quatre pour résoudre les problèmes de toute votre maisonnée.

Vie sociale

Ayant su vous montrer chaleureux et ouvert aux autres, vous serez maintenant très bien entouré. Vous serez l’objet de mille attentions et gentillesses. Vous ne risquez donc pas de souffrir de la solitude.

Nombre chance

343

Clin d’oeil

Dépassez vos inhibitions pour vous affirmer davantage, allez de l’avant… A chacun de vos efforts, c’est une nouvelle porte qui s’ouvre un peu plus.

VERSEAU

Amour

Les astres seront unanimes pour inciter les couples déjà formés à examiner et à améliorer leurs relations existantes. Il sera surtout question de rendre les rapports plus aérés, de mener un mode de vie plus jeune, plus décontracté, plus ouvert sur le monde extérieur. Si vous êtes seul, vous aurez du mal à savoir ce que vous voulez : entre votre envie de séduire, et une exigence qui vous pousse à mettre la barre toujours plus haut, pas évident de rencontrer quelqu’un qui vous convienne !

Argent

Attention à ne pas vous laisser envahir par un excès d’optimisme sur le plan financier. Même si vos perspectives sont bonnes, ce ne sera pas encore le moment de dépenser sans compter. Attention notamment aux achats liés à la beauté et à l’apparence : cosmétiques, vêtements ou coiffeur peuvent vite vous ruiner !

Santé

Le secteur santé sera relativement bien protégé. Attention cependant aux risques de contagion : vous aurez du mal à refouler microbes et virus. La pollution pourra également vous fatiguer.

Travail

Cette fois, il ne dépendra que de vous de réaliser ce qu’il vous tient à coeur de produire, de créer, d’obtenir dans votre travail. Vous aurez résolu un certain nombre de problèmes et rassemblé les éléments indispensables à l’accomplissement de vos espérances. La planète Mercure vous donnera le coup de pouce final.

Citation

Ne courez jamais après un autobus ni après une femme, il en arrive toujours d’autres dans les cinq minutes (Reader’s Digest).

Famille/foyer

Vous vous sentirez partagé entre vos responsabilités diverses et votre famille. Ne vous inquiétez pas trop ; le choix s’imposera à vous de lui-même et, grâce au concours de Saturne en bel aspect, ce choix s’avérera le meilleur.

Vie sociale

Vous allez avoir envie de briller, de séduire et de charmer. Vous serez toujours de bon conseil pour vos amis ou les personnes de votre entourage. Vous serez apprécié pour votre bonne humeur, et rien ne vous contrariera.

Nombre chance

542

Clin d’oeil

Ne faites qu’une seule chose à la fois, mais faites-la bien.

POISSONS

Amour

Les liens conjugaux déjà noués s’approfondiront. Vous ne vous ennuierez guère avec votre conjoint ou partenaire, qui vous révélera ses trésors d’esprit, d’humour, et aussi sa connaissance du monde. Célibataire, la planète Vénus sera en aspect harmonique. C’est une influence qui, d’ordinaire, accroît le magnétisme attractif. Elle provoque souvent les aventures sentimentales les plus inattendues ou les rencontres les plus invraisemblables.

Argent

Instable, cette journée ne sera pas favorable à des investissements importants. Ne vous fiez pas à l’amélioration qui semble se manifester : elle sera à la fois trompeuse et passagère. Privilégiez les valeurs sûres.

Santé

Pluton vous recommandera de penser à consommer du soja ou boire du lait de soja. C’est un aliment riche en protéines et en lécithine, mais assez pauvre en graisses. Il a aussi une action contre le risque d’ostéoporose, affection à laquelle la plupart des femmes ménopausées sont vulnérables.

Travail

Soyez prudent dans vos rapports avec vos supérieurs hiérarchiques dans la vie professionnelle, car l’ambiance astrale, dominée par la planète Mars, vous incitera à un sentiment de rébellion que vous aurez quelque mal à dominer. L’heure ne sera pas à la compréhension et au laisser-vivre. Alors, gardez un profil très bas si vous tenez à votre gagne-pain actuel, car l’on n’a jamais vu un pot de terre écraser un chaudron dans un concours de carambolage !

Citation

Maint amoureux d’un grain de beauté commet l’erreur d’épouser la fille entière (proverbe américain).

Famille/foyer

Un différend vous opposera à un de vos voisins. Utilisez l’intelligence et la diplomatie plutôt que la violence pour résoudre le problème. « Le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille » (Lao-Tseu).

Vie sociale

Hypersensible, et plus susceptible que jamais, vous risquez de prendre très mal des remarques inoffensives de votre entourage. Mais si vous contrôlez mieux votre émotivité, vous souffrirez beaucoup moins.

Nombre chance

256

Clin d’oeil

Prenez des initiatives dans votre travail, mais ne précipitez rien.

