Éphéméride du jour ….., 17 novembre 1955 // Décès James Price Johnson, pianiste de jazz et compositeur afro-américain, surnommé le « Père du Piano stride »

17 novembre 1955 Décès James Price Johnson, pianiste de jazz et compositeur afro-américain, surnommé le « Père du Piano stride ».

Il fut l’élève de Eubie Blake. Très tôt, il se produit dans des clubs et devient vite une personnalité renommée des nuits de Harlem en acquérant une solide réputation de pianiste et de compositeur. À la même époque, il grave des Piano Rolls.

Il commence sa carrière d’enregistrement dans les années 1920 en accompagnant plusieurs chanteuses de blues telles que Bessie Smith ou Ethel Waters. Son titre Carolina Shout enregistré en 1921 (considérée comme la première pièce de jazz pour piano solo) est vite devenue un morceau de référence pour les jeunes pianistes de cette époque.

Pionnier du piano jazz (avec Jelly Roll Morton), il joue un rôle déterminant dans la transition du Ragtime vers le jazz. Sa technique et son inventivité ont donné naissance au style Stride qui influença profondément toute une génération de pianistes : Fats Waller (qui fut son élève), mais aussi Duke Ellington et Thelonious Monk.

En 1923, il compose Charleston qui fut l’un des morceaux de Jazz le plus repris dans les années 1920. Ce titre est à l’origine de la fameuse danse Charleston.

D’autres de ses compositions sont devenues des standards du jazz : Carolina Shout (1918), Snowy Morning Blues (1927), Old Fashioned Love (1924), A Porter’s Love Song to a Chambermaid, If I Could Be With You (One Hour Tonight)

Aujourd’hui, 17 Novembre 2017

322ème jour de l’année, 46ème semaine de l’année

43jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Demain Samedi 18 Novembre

Jour de congé en Haïti : Bataille de Vertières

——————————————————————————————————————JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Nationale pour l’épilepsie

L’épilepsie reste une maladie encore mal connue. C’est pourquoi, malades et médecins ont décidé de sortir l’épilepsie de l’ombre en organisant, depuis l’an 2000 une Journée nationale dédiée à l’épilepsie.

La plupart d’entre nous confondent l’épilepsie avec sa manifestation la plus spectaculaire, la crise tonico-clonique ou généralisée ; et seulement 20 % savent qu’elle traduit un dysfonctionnement du cerveau.

Il n’y a pas une mais des épilepsies…

L’épilepsie est une maladie neurologique. Elle est l’expression d’un fonctionnement anormal de l’activité du cerveau. Les influx naviguent depuis le corps de la cellule nerveuse via le nerf jusqu’au muscle à activer. Ils peuvent être assimilés à une activité électrique, qui est anormale chez les sujets épileptiques. Cet influx électrique excessif et anormal gagne toutes les cellules nerveuses de proche en proche et provoque la crise d’épilepsie. Cependant compte-tenu des diverses formes de ces crises et de leur évolution, il n’existe pas une mais des épilepsies.

Apprendre les bons gestes

Un des buts de cette journée est d’informer tout un chacun sur les bons gestes devant une personne en crise ; en particulier il est inutile de mettre un objet dans la bouche, ni de l’empêcher de se débattre. La meilleure attitude est de la placer en position latérale de sécurité et de la protéger des regards curieux ou effrayés.

Un traitement efficace

Les épileptologues (médecins neurologues spécialistes de l’épilepsie) se réjouissent de la panoplie de médicaments désormais à la disposition des malades. Une vingtaine de molécules actives ont été mises au point, qui agissent sur les différents types d’épilepsie. Aujourd’hui, 70 % des cas d’épilepsie peuvent être soignés avec succès. Après 2 à 5 ans sans nouvelle crise, environ 70 % des enfants et 60 % des adultes pourront suspendre, sous contrôle médical, le traitement sans risque de rechute.

Journées européennes

Depuis 2012, la Ligue Française contre l’épilepsie a lancé une journée européenne de l’épilepsie… elle est fixée au 11 février de chaque année. Il va devenir difficile de s’y retrouver. Elle est néanmoins une occasion unique de mieux connaitre, partout sur le vieux continent, les problématiques rencontrées par les personnes épileptiques et leur entourage.

No seizures, No sideeffects

Pas de crises, pas d’effets secondaires, c’est le thème qui a été retenu pour cette journée en 2013. Il a le mérite d’ouvrir la discussion.

Journée Mondiale de la Prématurité

La date du 17 novembre 2009 a été retenue pour célébrer la première journée mondiale de la prématurité, à l’initiative de SOS Préma.

Un dîner de bienfaisance a été organisé à cette occasion en collaboration avec la fondation européenne des associations de prématurés et d’autres associations de parents d’enfants prématurés de tous les continents. Un des invité de marque de cette manifestation était l’ancien ministre de la santé, Xavier Bertrand, lui même heureux papa de jumeaux nés prématurés.

Cette journée internationale est avant l’occasion de parler des naissances prématurées, et recueillir des fonds pour améliorer la prévention de la prématurité, le suivi des grossesses et la prise en charge des familles.

Chaque année, ce ne sont pas loin de 65.000 enfants qui naissent prématurément en France, soit plus de 8 % du total des naissances, sachant qu’on qualifie habituellement de prématurée une naissance avant la fin du 8° mois de grossesse.

Journée de la Philosophie à l’UNESCO

Cette journée est organisée, chaque année, par l’UNESCO. Elle met en avant le rôle que joue la philosophie dans notre quotidien. Elle permet d’avoir une réflexion au près d’un large public. Et d’autant plus dans des pays où la philosophie n’est pas abordée en études supérieures.

Une réflexion, un monde

Près de 70 pays participent à cette journée, ainsi qu’une centaine de philosophes et de personnalités d’horizons, de langues et de cultures différentes. Une grande variété de thèmes et d’activités sont abordés (tables rondes, conférences, cafés philosophiques, événements artistiques et expositions de livres)…

Pourquoi ?

Par la philosophie, nous avons un esprit critique sur notre société et nous nous interrogeons sur les problèmes auxquels le monde est confronté. Nous luttons contre toutes les sortes de racismes, d’intolérances, de fondamentalismes… Elle nous confère les outils dont nous avons besoin pour développer une pensée indépendante.

Journée à date variable

Cette journée est célébrée le 3° jeudi de novembre… comme le Beaujolais Nouveau. De là à imaginer une relation de cause à effet, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas… telle est notre philosophie !

Un site à visiter : www.pro-philo.ch

UN FAIT A RETENIR

17 Novembre

1800 Inauguration du Capitole des États-Unis

Le Capitole est le siège du pouvoir législatif. Mais c’est surtout en 1793 que la construction du Capitole commence.

La première session du Congrès des États-Unis d’Amérique a lieu le 17 novembre 1800.

Il faut ajouter qu’Il n’y a pas de gratte-ciel à Washington D.C…Car aucun bâtiment ne doit dépasser le congrès. Seule exception, l’obélisque du Washington Monument

HAITI

17 Novembre

2002 Manifestation antigouvernementale au Cap-Haitien

La veille du jour commémorant la Bataille de Vertières, une manifestation fut organisée au Cap-Haïtien, deuxième ville du pays, par les groupes opposant le pouvoir Lavalas dirigé par le président Jean-Bertrand Aristide. Les manifestants exigèrent le départ de ce dernier. Cette journée jeta les bases d’un vaste mouvement anti-gouvernemental animé par les mêmes groupes et appuyé ouvertement par les grandes puissances dont le Canada, les Etats-Unis et la France. Jean-Bertrand Aristide aura été finalement forcé d’abandonner le pouvoir le 29 février 2004.

La Pensée du Jour

«Celui qui se conquiert lui-même est le plus noble des conquérants.»

Dalaï Lama

PRENOM DU JOUR

SAINTE-ELISABETH DE HONGRIE mais aussi Elise, Aignan, Lison…

Née en 1207, morte en 1231, veuve du duc de Thuringe, elle mourut à 24 ans, après avoir soigné les lépreux. Les Elisabeth sont tendres et sérieuses

Leur couleur : l’orangé et leur chiffre : le 9

Aujourd’hui

Vendredi 17 Novembre 2017 Pleine Lune

Samedi 18 Novembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Rock Fam «kenbe la »

Pour découvrir cette musique de Rock Fam «kenbe la »

cliquez sur le lien

https://www.youtube.com/watch?v=AETDJU5EJOU

Le groupe fête ses 12 ans demain, fondé le 18 novembre 2004 (jour de la bataille de Vertières) dans une Université de la capitale.

Les soldats de Delmafia ont double raison de fêter puisqu’âpres 5 ans ils présentent leur dernier album DEMASKE qui comporte une quinzaine de morceaux.

La première vente signature était prévue pour aujourd’hui mais les conditions météorologiques ne sont pas du tout favorable a l événement.

L’album sera mis en vente sur les plateformes en ligne

On leur souhaite déjà : Bonne fête et surtout bonne continuité.

Fokal, Centre d’art, Yanvalou- du 20 novembre au 2 décembre 2017

Festival Quatre-Chemins / 14e édition

70 activités

Autour du thème de cette année : «Anfans san maltretans».

Invité spécial: la troupe de théâtre Foudizè.

Ateliers Jérôme- Jusqu’au 23 novembre-à partir de 4h

Exposition

Des œuvres d’Alain Trocher (peintre) et de Wilerme Tégénis (scuplteur)

L’exposition « Souplesse et durcissement » se poursuit jusqu’au jeudi 23 novembre 2017

L’actualité du monde, dans le passé

17 novembre 1558 Mort de Marie Tudor (Marie 1ère)

Marie, reine d’Angleterre, se meurt et laisse le trône à sa demi-soeur Elizabeth, fille d’Henry VIII et d’Anne Boleyn. Mise à l’écart sous Edouard IV, elle fut pratiquement gardée prisonnière sous le régime de Marie Tudor. Elle est aussi connue sous le nom de «Marie la Sanglante » (Bloody Mary), à cause des persécutions envers les protestants pendant son règne de 1553 à 1558.

17 novembre 1714 Découverte d’El Amarna

Le 17 novembre 1714, sur la rive droite du Nil, à 200 kilomètres au sud du Caire, un jésuite, le père Sicard, trouve par hasard une pierre sur laquelle est gravé un disque solaire dont chacun des rayons se termine par une main. Sans le savoir, il vient de découvrir une cité disparue depuis plus de 3000 ans: la capitale du pharaon Akhenaton, connue sous son nom arabe El Amarna.

17 novembre 1749 Naissance de Nicolas Appert

Nicolas Appert, est inventeur de la conserve alimentaire. L’appertisation, procédé de stérilisation pour conserver en boîte les substances alimentaires, fut mis au point par Appert qui n’avait pas pris de brevet. Le gouvernement impérial lui offrit douze mille francs, mais à une condition: «M. Appert divulguera ses secrets concernant ses travaux sur la conserve afin que la nation tout entière puisse en profiter.» Ce fut le monde entier qui en profita. Si les Anglais pillèrent l’invention d’Appert sans vergogne, les Américains, qui en firent une industrie nationale, lui ont rendu justice, et le président de l’Association américaine des industries de la conserve a remis à l’ambassade de France à Washington un parchemin de reconnaissance. Il est mort le premier juin 1841.

17 novembre 1796 Décès de Catherine II

Catherine II, née Sophie Frédérique Augusta d’Anhalt-Zerbst, le 2 mai 1729 à Stettin en Poméranie et morte le 17 novembre 1796 à Saint-Pétersbourg, surnommée « Figchen », puis la « Grande Catherine », est impératrice et autocrate de toutes les Russies du 28 juin 1762 à sa mort.

17 novembre 1856 La ligne du Grand Trunk est achevée

17 novembre 1856 – On achève la construction du Grand Trunk Railway de Guelph à Stratford, en Ontario. La dernière section, de St. Marys à Sarnia, sera achevée le 21 novembre. Ce chemin de fer jouera un rôle de première importance dans le développement économique du Canada.

17 novembre 1869 Ouverture du canal de Suez

Le canal de Suez, réalisé par la compagnie de Ferdinand de Lesseps, est inauguré en présence de l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et de l’empereur d’Autriche François-Joseph. L’ouvrage mesure 162 kilomètres de long, 54 mètres de large et huit mètres de profondeur. Il relie la mer Rouge à la mer Méditerranée et permet par exemple aux navires anglais d’effectuer le voyage Londres-Bombay sans contourner le continent africain. Aussi, les Britanniques prendront le contrôle du canal et le conserveront jusqu’à la nationalisation imposée par Nasser en 1956.

17 novembre 1879 Le premier funiculaire de Québec entre en opération

Le premier funiculaire construit par William Griffith entre en opération le 17 novembre 1879.

Les cabines sont mues grâce à un système à la vapeur et de contrepoids à l’eau.

En 1907, Alexander Cummings permet au funiculaire de fonctionner à l’électricité.

Le 2 juillet 1945, un violent incendie détruit complètement le funiculaire.

En 1946, on le reconstruit en prenant soin de recouvrir la structure et les rails d’une cage métallique.

En 1978, des rénovations majeures permettent d’offrir une vue panoramique sur le fleuve.

En 1998, reconstruction complète du funiculaire avec un concept à la fine pointe de la technologie de l’information.

Le funiculaire est le seul du genre en Amérique.

17 novembre 1905 Naissance d’Astrid de Suède, reine de Belgique

Astrid de Suède fut reine des Belges du 23 février 1934 jusqu’à sa mort tragique dans un accident de voiture à Küssnacht (Suisse), le 29 août 1935.

Très élégante, la reine Astrid était proche de la population, n’hésitant pas à se mêler à la foule ou à promener ses enfants en rue. Elle était très soucieuse des problèmes des personnes défavorisées et a organisé en 1935 au palais royal une grande collecte de vêtements et vivres. Adorée du peuple belge, sa mort le 29 août 1935 causa une émotion immense en Belgique. La reine Astrid est devenue un mythe…

17 novembre 1917 Mort du sculpteur Auguste Rodin

Il est né à Paris le 12 novembre 1840. Après des études artistiques et un long apprentissage, il réalise dès 1872 des commandes pour l’État telles que Le Monument aux Bourgeois de Calais et des bustes, comme celui de Balzac. Son style rompt avec la sculpture classique car Rodin laisse apparaître l’aspect brut de la sculpture, ce n’est plus seulement le sujet de l’œuvre qui importe mais aussi la technique et l’âme du sculpteur. Le scandale créé par certaines de ses réalisations le rend populaire aux yeux des notables et assure sa fortune.

À partir des années 1880, il se lance dans la conception de La Porte des Enfers commandée par l’État et inspirée par l’Enfer écrit par Dante. Ses sculptures les plus célèbres telles que Le Baiser et Le Penseur sont reprises sur cette porte.

17 novembre 1925 Naissance de Rock Hudson, acteur

Rock Hudson est un acteur américain du cinéma et de la télévision.

Il tourne d’abord des rôles secondaires pour des films d’action, des westerns la plupart du temps.

Il joua fréquemment les séducteurs à l’écran.

Il a décroché une nomination aux Oscars pour Géant en 1956.

Il a joué dans plusieurs comédies à succès avec Doris Day dans les années 60.

En 1984, il avait endossé un des rôles de la série télévisée populaire Dynasty.

Quelques films :

Winchester ’73

Man’s Favorite Sport?

Pillow Talk

Come September

Giant

Bend Of The River

Send Me No Flowers

Il est décédé le 2 octobre 1985 du sida.

17 novembre 1933 André Malraux reçoit le Goncourt

Le comité Goncourt décerne le prix à André Malraux pour « La condition humaine.

17 novembre 1938 Naissance de Gordon Lightfoot

Auteur-compositeur-interprète, guitariste, pianiste, il est né à Orillia, Ontario

Il a commencé à chanter dans la chorale de l’église. Adolescent, il chante dans un quatuor tout en étudiant le piano. Il apprend à jouer de la guitare et de la batterie en autodidacte. De 1958-1961, il fait partie à Toronto de groupes tels que les Swinging Eight (choristes et danseurs à l’émission de la télévision de la SRC « Country Hoedown ») et les Gino Silvi Singers. En 1969, il signe avec la compagnie de disques Warner Bros./Reprise Records et compose alors quelques excellentes chansons:If You Could Read My Mind (1970), Summer Side Of Life (1971), Don Quixote (1972), Summertime Dream (1976), Endless Wire (1978), Shadows (1982), Salute (1983)… Il compose un grand nombre de chansons pour d’autres interprètes:Ian and Sylvia, Paul and Mary. Plusieurs de ses disques ont connu un immense succès au Canada. De 1965 à 1978, Lightfoot reçoit 15 Juno Awards.

17 novembre 1941 Début de la production de la Jeep aux Etats-Unis

Convaincu que tôt ou tard il aurait à entrer dans la Seconde Guerre mondiale contre l’Axe, le gouvernement des États-Unis décida de définir un « véhicule de reconnaissance léger idéal » pour son armée afin de remplacer les motos et Ford T qu’utilisait l’armée. Dans son appel d’offres adressé à 135 fabricants en juillet 1940, le cahier des charges prévoit une carrosserie rectangulaire, quatre roues motrices, un pare-brise rabattable, des feux de croisement et des phares longue portée, un poids de 590 kilogrammes et la capacité d’emporter 227 kg (dont une mitrailleuse et un équipage de trois hommes, d’où la spécification de trois sièges baquets), une garde au sol de 16 cm et une hauteur inférieure à 914 mm, un empattement inférieur à 1 905 mm et une voie très étroite d’1,494 mètre permettant d’emprunter, pneus démontés, les voies de chemin de fer. Dans le jargon militaire, le véhicule était connu sous le nom de GP pour general purpose (usage général). L’usage général, justement, a fini par faire prononcer GP jeep.

17 novembre 1942 Naissance de Martin Scorsese

Martin Scorsese est un réalisateur américain, né à New York aux États-Unis.

Après six nominations, Scorsese remporte finalement, en 2007, l’Oscar du meilleur réalisateur pour Les Infiltrés (The Departed) qui est également gratifié de ceux du meilleur film et de la meilleure adaptation.

Auparavant, il obtient la Palme d’or au Festival de Cannes 1976 pour Taxi Driver ainsi que le Prix de la mise en scène cannois, en 1986 pour After Hours et le Lion d’argent à la Mostra de Venise 1990 pour Les Affranchis. Il est président du jury au Festival de Cannes 1998.

Filmographie partielle

Mean Streets (1973)

Taxi Driver (1976)

Raging Bull (1980)

The King of Comedy (1982)

Goodfellas (1990)

Casino (1995)

The Aviator (2004)

The Departed (2006)

17 novembre 1944 Naissance de Tom Seaver

George Thomas Seaver, né à Fresno (Californie), est un ancien lanceur de la Ligue majeure de baseball. Il a passé 20 ans dans les Ligues majeures, dont 13 saisons avec les Mets de New York et six saisons avec les Reds de Cincinnati. Ses 219 victoires avec les Mets représentent le meilleur total des Mets. Il fut la recrue de l’année en 1967 et a remporté le trophée Cy Young à trois reprises. Il est choisi 12 fois sur les équipes d’étoiles et élu au Temple de la renommée en 1992.

17 novembre 1954 Le colonel Gamal Abdel Nasser devient président de l’Égypte

Le colonel Gamal Abdel Nasser fut le second président de l’Égypte après Mohammed Naguib. Il est à l’origine de l’idéologie nassérienne, et peut être considéré comme l’un des plus grands meneurs arabes de l’histoire.

17 novembre 1966 Une pluie de météorites s’abat sur l’Arizona aux États-Unis

En 20 minutes, une pluie d’environ 46 000 météorites s’abat sur l’Arizona aux États-Unis, provenant de la comète ’55P/Tempel-Tuttle’ (orbite de 33 ans). Les météorites de cette période de l’année s’appellent les Léonides.

17 novembre 1970 La souris est brevetée

Elle a été inventée par Douglas Engelbart en 1963 qui recevait le brevet (No 3541541) en ce jour.

La souris portait le nom « d’indicateur de position X-Y pour système d’affichage » et était conçue en bois, avec à l’intérieur par souci d’ergonomie tout le mécanisme. Il n’y avait pas de boule, elle se déplaçait par un système de courroies. Une roue pour l’abscisse, une roue pour l’ordonnée.

L’invention sera reprise par Apple pour LISA.

17 novembre 1986 George Besse, PDG de Renault est assassiné

Il est assassiné en bas de son domicile, boulevard Edgar-Quinet dans le 14e arrondissement de Paris, le 17 novembre 1986, par le groupe Action directe (commando Pierre Overney, du nom du militant maoïste tué par un agent de sécurité de Renault). Action directe a revendiqué son assassinat en raison de ses fonctions de PDG de la Régie Renault et des dégâts sociaux provoqués par les décisions de licenciements massifs. Les assassins de Georges Besse ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et seront mis en liberté conditionnelle après plus de 20 ans d’emprisonnement.

17 novembre 1997 Attentat au Louxor

Au temple de la reine Hatchepsout, à Louxor, six hommes armés et déguisés en policier ont tiré sur des touristes tuant 60 visiteurs, deux policiers, deux Egyptiens et blessant 24 personnes.

Les six terroristes ont été tués.

Les conséquences de cette action sur l’économie du pays se révéleront dramatiques puisque le tourisme fait vivre près du tiers des Egyptiens.

Baptisée par Homère la ville aux cent portes, tant était grand le nombre de ses temples aux entrées monumentales, la ville de Louxor est édifiée sur l’ancienne cité antique de Thèbes fondée il y a quatre millénaires. Située à 687km au sud du Caire, la ville est divisée en trois zones : la cité proprement dit, le village de Karnak à deux kilomètres au nord-est, les nécropoles et monuments funéraires de Thèbes sur la rive occidentale du Nil. L’ensemble forme un véritable musée en plein air qui n’a pas d’équivalent ailleurs dans le monde.

17 novembre 2003 Arnold Schwarzenegger est officiellement gouverneur

On se souvient que le 7 octobre 2003 Arnold Schwarzenegger a été élu comme gouverneur de la Californie. En ce jour il a été officiellement assermenté. M. Schwarzenegger a prêté serment sur les marches du Parlement de l’État avant de s’adresser à la foule. Quelque 8 000 personnes avaient été invitées pour l’occasion. Arnold Schwarzenegger s’est dit honoré d’être devenu gouverneur. Le nouveau chef du gouvernement devrait convoquer dès mardi une session extraordinaire de l’assemblée de la Californie.

17 novembre 2003 Décès de Don Gibson

Don Gibson était un chanteur et musicien country américain.

Quelques-uns de ses succès :

« Oh Lonesome Me », « Blue Blue Day », « Don’t Tell Me Your Troubles », « Sea of Heartbreak », « Lonesome « , « I Can Mend Your Broken Heart » and « Woman (Sensuous Woman) » …

17 novembre 2006 Arrivée de la console de jeux vidéo de septième génération Playstation 3

PlayStation 3 est la console de jeux vidéo de septième génération de Sony. Elle est sortie le 11 novembre 2006 au Japon et sort aujourd’hui, le 17 novembre 2006 au Canada ainsi qu’aux États-Unis. Il sortira en mars 2007 en Europe. Elle succède à la PlayStation 2 et vient concurrencer la Xbox 360 et la Wii.

La console intègre le nouveau support haute définition Blu-Ray et contient un disque dur intégré. La nouvelle manette, baptisée Sixaxis, embarque un système de détection de mouvement, offrant au joueur un type d’interaction original avec les jeux. Une vingtaine de titres seront disponibles pour le lancement européen et plus d’une centaine sont actuellement en développement.

17 novembre 2006 Sortie du film «Casino Royale»

Inspiré du premier roman de Fleming, écrit en 1953, ce film relate les débuts de l’espion britannique

Casino Royale (Ian Fleming’s Casino Royale) est un film américano-britanno-germano-tchèque d’espionnage réalisé par Martin Campbell. Daniel Craig y joue pour la première fois le rôle de James Bond, il succède ainsi à Pierce Brosnan.

James Bond, qui vient d’acquérir son statut d’agent 007, affronte Le Chiffre, banquier de terroristes internationaux. Bond éliminera différents agents du Chiffre dans le but de l’affaiblir. Aidé de Vesper Lynd, il l’affrontera en personne lors d’une partie de poker Texas hold’em au Casino Royale situé au Monténégro.

17 novembre 2006 Décès d’Henriette Major, 73 ans

Henriette Major, née à Montréal en 1933, était une écrivaine, une journaliste, une scénariste et une pédagogue québécoise.

Directrice de collection aux Éditions Héritage, Henriette Major a publié une centaine de livres pour les jeunes, au Québec et en France. Elle a écrit les scénarios d’une quinzaine de séries télévisées pour les jeunes ainsi que les textes de plusieurs disques et environ 1 000 articles publiés dans plusieurs magazines pour jeunes et adultes. Elle a fait l’œuvre de pionnière en matière d’édition.

17 novembre 2007 Défilé du Père Noël

Dès 11 h, jeunes et moins jeunes affluent au centre-ville de Montréal afin d’assister au célèbre défilé du Père Noël.

L’événement familial se déroule sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues du Fort et Saint-Urbain.

Composé d’une quinzaine de chars allégoriques et de différents groupes d’animation, le défilé raconte les préparatifs de la grande fête de Noël et culmine avec l’arrivée tant attendue du Père Noël.

17 novembre 2008 Mort du doyen mondial des ours polaires à Winnipeg

L’ours polaire le plus âgé au monde, Debby, une orpheline élevée en captivité, est morte à l’âge de 42 ans, après avoir ravi des millions de visiteurs d’un zoo canadien.

«C’est avec une grande tristesse que l’Assiniboine Park Zoo de Winnipeg doit annoncer que Debby l’ourse polaire – l’un des ours les plus fameux et les plus aimés du monde – a été euthanasiée lundi», a indiqué le zoo dans une déclaration.

«L’état de santé de Debby s’était détérioré depuis plusieurs mois» et elle a dû être euthanasiée à la suite d’un examen clinique montrant une défaillance de ses principaux organes.

Debby, une oursonne orpheline originaire de l’Arctique russe, était arrivée au zoo en 1967. Elle a produit six petits, tous en vie, avec son compagnon Skipper, mort en 1999 à l’âge de 34 ans.

17 novembre 2010 Ratko Mladic recherché

La Serbie demande l’aide de l’agence policière internationale Interpol pour retracer le criminel de guerre le plus recherché d’Europe, l’ancien général serbe Ratko Mladic.

En tant que commandant en chef, Mladi? est accusé par le TPIY d’être responsable du Siège de Sarajevo de 1992 à 1995 et du massacre de Srebrenica, considéré comme le plus grand massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est appelé par la presse francophone « le boucher des Balkans

Le 26 mai 2011, après quinze ans de cavale, il est arrêté à Lazarevo (Voïvodine, Serbie), par la police serbe. Il est extradé vers La Haye cinq jours plus tard, le 31 mai, afin de comparaître devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

Son procès dure toujours en ce 17 novembre 2014.

17 novembre 2014 Attribution du prix Jacques-Cartier du roman et de la nouvelle de langue française

Le même jury a décerné à l’unanimité le prix Jacques-Cartier du roman et de la nouvelle de langue française à Étienne Beaulieu pour son récit Trop de lumière pour Samuel Gaska, publié chez Lévesque éditeur. Le prix Jacques-Cartier est assorti d’une bourse de 5 000 $.

17 novembre 2014 Pat Burns a fait son entrée au Temple de la renommée du hockey à Toronto

Quatre ans presque jour pour jour après sa mort, Pat Burns a fait son entrée à titre posthume au Temple de la renommée du hockey à Toronto.

De l’avis de plusieurs, il y a longtemps que Burns, décédé le 19 novembre 2010, aurait dû recevoir cet ultime honneur.

Triple lauréat du trophée Jack-Adams à titre d’entraîneur de l’année (Montréal 1989, Toronto 1993 et Boston 1998), et gagnant de la Coupe Stanley avec les Devils du New Jersey en 2003, Burns a laissé sa trace partout où il est passé.

Sur le tapis rouge au cœur de la Ville Reine, le souvenir de Burns s’est trouvé en excellente compagnie.

Le gardien Dominik Hasek, le défenseur Rob Blake, les attaquants Peter Forsberg et Mike Modano, ainsi que l’arbitre Bill McCreary complètent la cuvée de 2014.

Les partisans des anciens Nordiques de Québec auront une certaine fierté, puisque Forsberg a fait les belles heures du Colisée.

Forsberg a aussi porté les couleurs de l’Avalanche, des Flyers et des Predators.

Il a gagné la Coupe Stanley au Colorado en 1996 et le trophée Art-Ross à titre de meilleur pointeur de la LNH en 2002-2003.

Il présente une fiche à vie de 885 points, dont 249 buts, en 708 rencontres de saison.

17 novembre 2015 Un stade évacué en Allemagne en raison d’une menace «d’explosion»

Des policiers allemands ont fouillé le stade de Hanovre avant le match de soccer que devaient se livrer les Pays-Bas et l’Allemagne. La rencontre a finalement été annulée.

La police allemande a décidé d’évacuer le stade de Hanovre mardi soir en raison «de projets sérieux de faire exploser quelque chose» alors que les équipes nationales de soccer de l’Allemagne et les Pays-Bas s’apprêtaient à s’affronter, selon l’AP et l’AFP.

Parmi ces spectateurs, on attendait la chancelière allemande Angela Markel et certains de ses ministres. «Notre message est clair: nous ne nous laisserons pas enlever notre façon de vivre. Nous ne devons pas accorder aux terroristes la victoire que constituerait l’annulation du match», avait déclaré lundi le ministre de la Justice Heiko Maas.

Les impératifs de sécurité en ont toutefois décidé autrement. L’AFP rapporte qu’un colis suspect a été découvert à proximité du stade tandis que l’AP évoque une alerte à la bombe.

Deux policiers montent la garde dans le stade de Hanovre où devait être présenté un match de soccer opposant l’Allemagne aux Pays-Bas.

17 novembre 2015 Français et Russes «se coordonnent» pour frapper l’EI en Syrie

«Un détachement naval français mené par un porte-avions arrivera bientôt dans votre secteur. Il faut établir un contact direct avec les Français et travailler avec eux comme avec des alliés», a déclaré Vladimir Poutine lors d’une réunion de l’état-major de l’armée russe consacrée aux opérations militaires en Syrie.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

