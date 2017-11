Biochimie/Génétique/Shark Tank: « DNA simple » un projet par un jeune haitien financé par Mark Cuban

Olivier Noël, a présenté sa compagnie, DNA Simple, à l’émission de Shark Tank aux Etats-Unis. Shark Tank est un show télévisé sur l’entreprenariat. C’est l’un des programmes les plus regardés aux Etats-Unis.

Le concept est simple: des entrepreneurs à tour de rôle présentent leur produit, idée ou entreprise à des investisseurs. Ces investisseurs décident de financer l’entreprise en fonction de la pertinence du pitch.

Le dimanche 12 novembre, Olivier Noël a présenté sa compagnie devant les 5 millions de téléspectateurs qui regardent Shark Tank chaque semaine. DNA Simple a charmé les investisseurs.

Après avoir détaillé le concept de « DNA Simple », Olivier Noel a conclu un accord avec le milliardaire Mark Cuban. Malgré l’offre initial du milliardaire Britannique de 100,000 dollars pour 25% des parts de la compagnie, Olivier a préféré l’offre beaucoup plus intéressante de Mark Cuban de 200,000 dollars pour 20% de la compagnie. Le célèbre propriétaire des Mavericks de Dallas est selon le magazine Forbes le 211ème homme le plus riche du monde avec une richesse évaluée à 2.6 milliard de dollars. DNA Simple pourra agrandir ses opérations avec cet investissement de M. Cuban et ainsi accélérer sa croissance. Les deux nouveaux partenaires, Olivier et Mark, ont conclu une entente qui semble enchanté les deux parties.

DNA Simple offre un service de don de salive qui permet aux donneurs de contribuer à la recherche scientifique tout en gagnant de l’argent sur les échantillons fournis. Le système est simple. Le donneur remplit un questionnaire après avoir monté un profil sur leur site Web.

Les chercheurs en contact avec DNA Simple formule une demande spécifique. L’équipe sélectionne les donneurs compatibles à la demande pour les jumeler.

Une fois accepté, DNA Simple envoie un kit et un appareil qui permet de partager son ADN pour être acheminé aux chercheurs.

Le participant a droit à une compensation qu’il peut empocher ou partager avec une organisation de son choix.

La compagnie a une ambition simple et claire : créer une plateforme qui permet d’aider à la recherche scientifique tout en faisant de l’argent.

Olivier Noel a eu l’idée de créer DNA Simple suite aux difficultés qu’il a eu en tant que chercheur à trouver des échantillons d’ADN en milieu rural. DNA Simple aide à résoudre ce problème auquel sont confrontés beaucoup de chercheurs aux Etats-Unis

Olivier Noel est un ancien élève de l'Institution Saint Louis de Gonzague