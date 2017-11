Haïti : Deuxième conférence œcuménique sur la migration dans les Caraïbes

P-au-P, 13 nov. 2017 [AlterPresse] — La deuxième conférence œcuménique sur la migration dans les Caraïbes se déroule, du lundi 13 au jeudi 16 novembre 2017, à Port-au-Prince, en Haïti autour du thème « défis sociaux et pastoraux pour les églises ».

« Nous devons avoir des réflexions critiques, théologiques, ecclésiologiques et pastorales sur le phénomène migratoire, non seulement dans la région des Caraïbes, mais aussi dans le monde entier », souhaite Patricia Martin, coordonnatrice de la conférence, initiative de plusieurs institutions et églises de différentes dénominations, issues des pays de l’Amérique centrale et des Caraïbes.

Elle estime qu’il faut un réseau régional, qui doit suivre le modèle pastoral, contenu dans la bible, à propos de la réalité migratoire d’aujourd’hui.

« Nous sommes, toutes et tous, des migrantes et migrants, d’une façon ou d’une autre », affirme Martin.

André Propspery Raymond, directeur de l’Ong Christian Aid pour Haïti et la République Dominicaine, une organisation britannique, note combien l’église joue un rôle important dans l’appui aux migrantes et migrants.

Dans tous les pays, où il y a des migrantes et migrants, ce sont les prêtres et pasteurs, qui sont les premiers…………………………..lire la suite sur alterpresse.org