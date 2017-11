Haïti-Rapport PetroCaribe: Le rapport de la commission sénatoriale indexe les dilapidateurs des fonds PetroCaribe (Document PDF)

Les administrations Préval/Pierrre-Louis, Préval/Bellerive, Martelly/Conille, Martelly/Lamothe et Martelly/Paul sont indexés dans le gaspillage des fonds PetroCaribe par la commission anti-corruption du Sénat de la République. Cette commission présidée par le sénateur Evallière Beauplan a transmis, vendredi 10 novembre, 26 copies du volumineux rapport de 656 pages au président du Sénat chargé de les distribuer aux sénateurs. Une séance au Sénat est prévue pour le mardi 14 novembre afin de débattre de ce fameux rapport qui analyse Treize (13) résolutions de décaissement de fonds et plus de 300 projets allant de septembre 2008 à septembre 2016.

Lire le rapport dans non intégralité:

