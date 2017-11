Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 8 au mardi 14 novembre 2017

P-au-P, 08 nov. 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 08 au mardi 14 novembre 2017.

Mercredi 08 novembre 2017, Conférence

7:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Conférence autour du thème « Open street map, la cartographie participative en Haïti », avec François-Xavier Lamure Tardieu et Presler Jean de la communauté Open Street Map en Haïti, dans le cadre du projet ‘’ Prison éternellement préventive’’, une initiative du Bureau des droits humains en Haïti (Bdhh), qui consacre un mois d’activités autour du milieu carcéral en Haïti – 99, Avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Jeudi 09 novembre 2017, Conférence

11:00 am, Institut français d’Haïti (Ifh) : Conférence autour du thème « L’Art et les enjeux de la communication humaine », animée par Lucson Narcisse, dans le cadre du projet « Prison éternellement préventive », une initiative du Bureau des droits humains en Haïti (Bdhh) – 99, Avenue Lamartinière (Bois-verna), Port-au-Prince

Jeudi 9 novembre 2017, Exposition

4:00 pm, Les Ateliers Jérôme : Exposition, intitulée « Souplesse et durcissement », des œuvres du peintre Alain Trocher et du sculpteur Wilerm Tégénis – 46, rue Rébecca, Pétionville

Jeudi 09 novembre 2017, Concert

10:00 pm, Yanvalou restaurant : Concert de Paul Beaubrun du groupe à tendance rock, rasin et folklore, Zing Experience – 46 Rue N, Port-au-Prince

Vendredi 10 novembre 2017, Exposition

5:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Vernissage de l’exposition « Lutter pour l’Humain, Égalités et Libertés », conçue par Michèle Lemoine et Carine Schermannen – Hommage au journaliste néo-zélandais Bernard Diederich, suivi des performances de slameurs et musiciens, avec une chorégraphie de Jean-Aurel Maurice – A l’occasion, « La Déclaration des droits humains » est slamée par le Collectif Hors Jeu, avec les slameurs Jean-Samuel André, Rolaphton Mercure, Alcera Pinas – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Lundi 13 novembre 2017, Conférence

7:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Conférence autour du thème « L’Institution de l’oubli », animée par Jacques Letang et Arnaud Dandoy, dans le cadre du projet « Prison éternellement préventive », une initiative………………………….lire la suite sur alterpresse.org