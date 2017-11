Météo : Persistance de pluies orageuses, jusqu’au 10 novembre 2017, sur Haïti

P-au-P, 08 nov. 2017 [AlterPresse] — Jusqu’au vendredi 10 novembre 2017, des pluies orageuses persisteront sur le territoire nationalen Haïti, indique un bulletin de l’Unité hydrométéorologique (Uhm), consulté par l’agence en ligne AlterPresse.

Les plus fortes averses se déplacent plutôt en mer, où les vagues peuvent attendre jusqu’à 6 pieds de hauteur sur les côtes Sud, 4 pieds de hauteur sur les côtes Nord et dans le golfe de la Gonâve (en face de la baie de Port-au-Prince).

Face à la persistance de ces précipitations et le niveau de saturation du sol, jusqu’à 90% dans certains endroits, la protection civile exhorte les habitantes et habitants, des zones à risques d’inondations, d’éboulements et de glissements de terrains, à rester vigilants et à appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité habituelles.

Cette situation est due à une large zone de dépression au Sud de la mer des Caraïbes et à un creux de surface jusqu’à l’Atlantique Nord, dans la zone du passage du vent (Ndlr : Le passage du vent est le détroit qui sépare les îles d’Haïti et de Cuba, et qui relie l’Océan Atlantique à la mer des Caraïbes), selon les prévisions météorologiques.

Des orages isolés sont attendus, dans l’après-midi et en soirée, notamment…………………..…lire la suite sur alterpresse.org