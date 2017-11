Le barreau de Port-au-Prince met le cap sur le 32e Congrès de la CIB

Source Jhuan Vladmir Hans Mombrun | Le Nouvelliste

Le conseil de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince prévoit d’organiser, du 6 au 9 décembre prochain, le 32e Congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune (CIB) à Port-au-Prince. En prélude à ce congrès, le Centre international de formation en Afrique francophone (CIFAF) réalisera de concert avec le barreau de Port-au-Prince, les 4 et 5 décembre 2017, une session de formation à l’intention des jeunes avocats.

Ayant pour thème « Les avocats francophones au service du développement économique et social », cet évènement à caractère scientifique sera, aux dires du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Stanley Gaston, « un grand moment de partage, d’altérité et d’enrichissement du patrimoine des barreaux francophones ». C’est « un réel plaisir » pour lui de recevoir les différentes délégations qui, lorsqu’elles s’en iront, seront « enivré[es] de félicité et obsédé[es] par le désir d’habiter en Haïti ».

Selon lui, notre pays possède plusieurs avantages qui feront de ce congrès un succès. « Sur le plan logistique, une gamme d’hôtels de très haute qualité sont disponibles à des prix abordables. […] La culture dans toute sa mosaïque: -art culinaire, danse, musique, peinture, littérature, patrimoine bâti, site naturel-, les divertissements proposés ainsi que le relief singulier d’Haïti concourront à un partage d’expériences qui mérite d’être vécu au moins une fois dans une vie », a-t-il relaté.

Le président de la Fédération des barreaux d’Haïti et administrateur de la CIB souligne aussi les « innovations au congrès, particulièrement l’hymne des avocats du monde et le traitement d’un des sujets à travers un procès contradictoire ». « Dans le but de resserrer les liens de confraternité et de solidarité, des alternatives, comme l’hébergement et le covoiturage par des confrères haïtiens peuvent être offertes », a-t-il poursuivi.

Programmation du 32e Congrès de la CIB

Au menu de la première journée, suite à la cérémonie d’ouverture et l’allocution scientifique inaugurale, trois conférences avec des panélistes différents seront données sur des thématiques telles que………………..….lire la suite sur lenouvelliste.com