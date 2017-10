Bureau Nationale d’Ethnologie: Regards sur le patrimoine archéologique précolombien

Source Meem Shoomeatove Vincent vincentmeem@yahoo.fr | Le Nouvelliste

Le patrimoine est en question en Haïti. Du 23 au 27 octobre 2017, une série de conférences, de tables rondes, d’expositions, de spectacles, de projections et de visites guidées sont à l’ordre du jour. Les villes comme Port-au-Prince, Cayes, Jacmel, Jérémie, Cap-Haïtien et Gonaïves sont le théâtre de ces événements culturels. Au Bureau national d’ethnologie, Joseph Sony Jean et André Delpuech ont porté un regard sur le patrimoine archéologique précolombien. Cadrage sur l’intervention de Joseph Sony Jean.

Au Bureau national d’ethnologie (BNE), le mardi 24 octobre, s’est tenue une conférence dans le cadre du « Cycle de réflexion sur le patrimoine ». Le thème abordé renvoie l’Haïtien à ses origines en tant que peuple. Si, pour parler amplement de nos origines, on se réfère directement à notre héritage africain, il existe cependant une histoire précédant cette période qui est la période précolombienne, un pan d’histoire oublié, selon Joseph Sony Jean, doctorant en archéologie à l’Université de Leiden au Pays-Bas.

« En Haïti, on s’identifie beaucoup plus au passé africain qu’au passé amérindien. » C’est l’avis de Joseph Sony Jean, doctorant en science des choses anciennes et spécialement des arts et des monuments antiques. Sa présentation « Paysage archéologique des établissements amérindiens d’Haïti » établit les enjeux du patrimoine et fait ressortir la vie des premiers habitants de l’île. Son travail de recherche nous apprend qu’en Haïti, environ mille sites amérindiens sont répertoriés. L’un des plus grands sites archéologique du pays est « Anba Saline » situé à Limonade. Aussi, à Sainte-Suzanne, se niche un important site de pétroglyphe.

Pour l'intervenant, la période précolombienne reste